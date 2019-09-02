لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد ميتشو

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ ص

ميتشو المدير الفني للزمالك

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني والإداري على الاحتفال بعيد ميلاد الصربي ميلوتين سريدوفيتش، الشهير بـ"ميتشو" المدير الفني للزمالك، عقب مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري في نصف نهائي بطولة كأس مصر التي أقيمت مساء أمس على استاد الإسماعيلية، حيث إن المدير الفني للقلعة البيضاء من مواليد 1 سبتمبر عام 1969 وقام اللاعبون بإحضار تورتة داخل غرف الملابس عقب انتهاء اللقاء ونشر المدرب فيديو خاصا بالاحتفال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلق المدير الفني للزمالك على هذا الاحتفال قائلًا: "شعور رائع أن أي مدرب يمكن أن يعمل مع لاعبي الزمالك العظماء الذين كانوا يعطونني الاحترام المطلق في عيد ميلادي الخمسين اليوم قبل أن يبذلوا قصارى جهدهم للفريق للفوز في مباراة ضد اتحاد الإسكندرية ونقلنا إلى نهائي كأس مصر أفضل هدية عيد ميلاد حصلت عليها". Amazing