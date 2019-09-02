زيدان: سعيد بتألق جاريث بيل رغم التعادل أمام فياريال

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٨ ص

زين الدين زيدان

تحدث زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن تعادل فريقه أمام فياريال، مساء الأحد، مشيرا إلى أنه نجح في فرض سيطرته على مجريات اللعب، لكن هناك بعض الأمور التي ما زال الفريق يفتقدها في الدفاع والهجوم. وسقط ريال مدريد في فخ التعادل أمام نظيره فياريال فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب "لا سيراميكا" فى إطار الأسبوع الثالث من عمر الدورى الإسبانى، وسجل جاريث بيل هدفي الريال، بينما سجل لصالح فياريال كل من مورينيو وجوميز. وبهذه النتيجة يحتل المرينجي المركز الخامس برصيد 5 نقاط، بينما يحتل فياريال المركز السادس عشر برصيد نقطتين.

وتابع زيدان، خلال تصريحاته عقب المباراة: «عدم الخسارة من الأشياء المهمة، وأثبتنا قدرتنا على خلق فرص تهديفية عديدة، ويجب علينا التفكير في الايجابيات التي خرجنا بها، ومنها رد فعل اللاعبين بعد التأخير في النتيجة». واستمر في حديثه: «أرفض أن يتحمل سيرجيو راموس مسؤولية هدف فياريال الأول،