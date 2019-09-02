رياضة

مرتضى منصور: تعاقد الأهلي مع فايلر «فضيحة»

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن هناك مفاجأة سيتم الكشف عنها لاحقا فيما يخص تعاقد النادي الأهلي مع المدرب السويسري رينيه فايلر، مشيرًا إلى أنه حينما تم عرض الأخير على مجلس إدارة ورموز نادي الزمالك تم رفضه بالإجماع بسبب سوء نتائجه. وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة الحدث اليوم، أن فايلر كان يطلب الحصول على راتب سنوي من الزمالك في حالة التعاقد معه بقيمة مليون دولار، ثم تعاقد معه الأهلي مقابل 2 مليون يورو، متساءلًا: «أين النائب العام يجب التحقيق مع مجلس إدارة الأهلي».
وتابع: «أين النائب العام، من التحقيق في هذه الفضيحة؟ رفضت التعاقد مع فايلر بسبب نتائجة السيئة، ولم أكن أريده لأنه مدرب فاشل، وعرضت عليه 700 ألف دولار فقط». وواصل: «الأهلي أصبح يسير ورائي ويقلدني في كل الخطوات التي أتبعها، مثلما حدث في تصريحاتي السابقة عن جهاد جريشة، ثم سفر أمير توفيق
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وصول فايلر مطار القاهرة

وصول رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد إلى القاهرة

وصل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادًا لتوقيع العقود بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة. وجاء وصول السويسري فايلر رفقة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي وأمير توفيق مدير لجنة التعاقدات اللذان سافرا لسويسرا من أجل الاتفاق مع المدير الفني الجديد خلفا لللأوروجوياني المقال مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، بعد توديع كأس مصر من دور الستة عشر على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور: الخطيب يقلدني.. وفارق كبير بيني وبينه

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن فريق الاتحاد السكندري بذل كل جهده خلال مواجهة الفريقين حتى يفوز ويتأهل لنهائي كأس مصر، لكنه رغم الخسارة تحلى بالروح الطيبة بعد المباراة. وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة الحدث اليوم، أنه قام بتلقين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عندما طالب بعض الجماهير التي قامت بسب النادي الأحمر بالكف عن تلك الهتافات، معلقًا: «أنا كل يوم بقدم للخطيب درس، فيه فرق بين معهد تعاون، ورئيس المحكمة والمستشار».
زين-الدين-زيدان

زيدان: سعيد بتألق جاريث بيل رغم التعادل أمام فياريال

تحدث زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن تعادل فريقه أمام فياريال، مساء الأحد، مشيرا إلى أنه نجح في فرض سيطرته على مجريات اللعب، لكن هناك بعض الأمور التي ما زال الفريق يفتقدها في الدفاع والهجوم. وسقط ريال مدريد في فخ التعادل أمام نظيره فياريال فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب "لا سيراميكا" فى إطار الأسبوع الثالث من عمر الدورى الإسبانى، وسجل جاريث بيل هدفي الريال، بينما سجل لصالح فياريال كل من مورينيو وجوميز. وبهذه النتيجة يحتل المرينجي المركز الخامس برصيد 5 نقاط، بينما يحتل فياريال المركز السادس عشر برصيد نقطتين.
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الزمالك والاتحاد ‎ (2)

طاقم حكام أذربيجاني لموقعة الزمالك والاتحاد بالكأس

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم السبت، طاقم التحكيم الذي سيدير مواجهة الزمالك ونظيره الاتحاد السكندري، والتي ستقام في الدور قبل النهائي من مسابقة كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب استاد الإسماعيلية، فى تمام الثامنة مساءً، وقررت اللجنة إسناد المهمة إلى طاقم تحكيم من أذربيجان، يتكون من اليار أجايف حكم ساحة، ويعاونه زينا زينالوف وعاكف أمير على، واليشين ماسيوف حكما رابعًا، جاء ذلك بعد طلب زعيم الثغر استقدام طاقم تحكيم أجنبي.
الخطيب- ولاسارتي‎

إكرامي يكشف جنسية مدرب الأهلي الجديد

أكد إكرامي الشحات، نجم الأهلي السابق، والمشرف على مدربي حراس المرمى في قطاع الناشئين بالنادي أن إدارة القلعة الحمراء، اقتربت من التعاقد مع مدير فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للأورجوياني مارتن لاسارتي الذى تمت إقالته عقب الخسارة من فريق بيراميدز،في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر. وكشف اكرامي في تصريحات إذاعية عبر راديو إذاعة الشباب والرياضة، مساء اليوم الجمعة، أن الأهلي يفاضل بين مدرب سويسري وآخر صربي، وحتى الآن لم يتم حسم هوية المدرب الذي سيقود المارد الأحمر خلال الفترة القادمة.
أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى عن ملف مدرب الأهلي: الموضوع بقى دمه تقيل

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أنه لن يتواجد على دكة البدلاء بشكل دائم، مثلما ظهر في مباراة ربع نهائي بطولة كأس مصر أمام فريق مصر للمقاصة، مساء الأربعاء. وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف، من تسديدة صاروخية لعبد الله جمعة، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على ملعب الجيش ببرج العرب، في لقاء شهد جدلا تحكيميا كبيرا، ضمن مواجهات دور الثمانية من المسابقة المحلية.
خالد-الغندور (1)

خالد الغندور: مرتضى منصور أفضل رئيس في تاريخ الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أثبت أنه أفضل رئيس للنادي في تاريخه، نظرا لما قدمه من عمل كبير خلال السنوات الماضية. وأضاف الغندور، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»: «مرتضى منصور حقق انجازات كبيرة في عهده معروفة للجميع على كل المستويات للنادي، ورأيته بنفسه يقوم بخدمة أعضاء النادي في أمور مختلفة على مدار سنوات طويلة كان فيها يتولى منصب داخل القلعة البيضاء».
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