مرتضى منصور: تعاقد الأهلي مع فايلر «فضيحة»

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ ص

مرتضى منصور

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن هناك مفاجأة سيتم الكشف عنها لاحقا فيما يخص تعاقد النادي الأهلي مع المدرب السويسري رينيه فايلر، مشيرًا إلى أنه حينما تم عرض الأخير على مجلس إدارة ورموز نادي الزمالك تم رفضه بالإجماع بسبب سوء نتائجه. وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة الحدث اليوم، أن فايلر كان يطلب الحصول على راتب سنوي من الزمالك في حالة التعاقد معه بقيمة مليون دولار، ثم تعاقد معه الأهلي مقابل 2 مليون يورو، متساءلًا: «أين النائب العام يجب التحقيق مع مجلس إدارة الأهلي».

وتابع: «أين النائب العام، من التحقيق في هذه الفضيحة؟ رفضت التعاقد مع فايلر بسبب نتائجة السيئة، ولم أكن أريده لأنه مدرب فاشل، وعرضت عليه 700 ألف دولار فقط». وواصل: «الأهلي أصبح يسير ورائي ويقلدني في كل الخطوات التي أتبعها، مثلما حدث في تصريحاتي السابقة عن جهاد جريشة، ثم سفر أمير توفيق