مرتضى منصور: الخطيب يقلدني.. وفارق كبير بيني وبينه

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ ص

مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن فريق الاتحاد السكندري بذل كل جهده خلال مواجهة الفريقين حتى يفوز ويتأهل لنهائي كأس مصر، لكنه رغم الخسارة تحلى بالروح الطيبة بعد المباراة. وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة الحدث اليوم، أنه قام بتلقين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عندما طالب بعض الجماهير التي قامت بسب النادي الأحمر بالكف عن تلك الهتافات، معلقًا: «أنا كل يوم بقدم للخطيب درس، فيه فرق بين معهد تعاون، ورئيس المحكمة والمستشار».

وتابع: «تلقيت إشادات مستمرة من رموز النادي الأهلي مثل فتحي مبروك، ومصطفى يونس، وبقول للخطيب نزل مناخيرك شوية وخليك متواضع زيهم». وواصل: «الأهلي أصبح يسير ورائي ويقلدني تقليد أعمى في كل الخطوات التي أتبعها، مثلما حدث في تصريحاتي السابقة عن جهاد جريشة، ثم سفر أمير توفيق للتعاقد مع مدير