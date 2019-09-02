وصول رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد إلى القاهرة

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ ص

وصول فايلر مدرب الأهلي الجديد

وصل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادًا لتوقيع العقود بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة. وجاء وصول السويسري فايلر رفقة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي وأمير توفيق مدير لجنة التعاقدات اللذان سافرا لسويسرا من أجل الاتفاق مع المدير الفني الجديد خلفا لللأوروجوياني المقال مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، بعد توديع كأس مصر من دور الستة عشر على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.

ويقدم النادي الأهلي رينيه فايلر لوسائل الإعلام في تمام الواحدة ظهر اليوم الإثنين، بمقر النادي بالجزيرة حيث تم الاتفاق على أن تكون مده التعاقد موسمين. ويتكون جهاز المدير الفني الجديد من أربعة مساعدين مقسمين كالتالي "مدرب عام - مدرب أحمال - مدرب حراس مرمى - محلل أداء". وكشف طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط