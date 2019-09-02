رياضة

وصول رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد إلى القاهرة

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ ص
وصول فايلر مدرب الأهلي الجديد
وصول فايلر مدرب الأهلي الجديد
وصل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادًا لتوقيع العقود بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة. وجاء وصول السويسري فايلر رفقة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي وأمير توفيق مدير لجنة التعاقدات اللذان سافرا لسويسرا من أجل الاتفاق مع المدير الفني الجديد خلفا لللأوروجوياني المقال مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، بعد توديع كأس مصر من دور الستة عشر على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.
ويقدم النادي الأهلي رينيه فايلر لوسائل الإعلام في تمام الواحدة ظهر اليوم الإثنين، بمقر النادي بالجزيرة حيث تم الاتفاق على أن تكون مده التعاقد موسمين. ويتكون جهاز المدير الفني الجديد من أربعة مساعدين مقسمين كالتالي "مدرب عام - مدرب أحمال - مدرب حراس مرمى - محلل أداء". وكشف طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط
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مرتضى منصور: الخطيب يقلدني.. وفارق كبير بيني وبينه

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن فريق الاتحاد السكندري بذل كل جهده خلال مواجهة الفريقين حتى يفوز ويتأهل لنهائي كأس مصر، لكنه رغم الخسارة تحلى بالروح الطيبة بعد المباراة. وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة الحدث اليوم، أنه قام بتلقين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عندما طالب بعض الجماهير التي قامت بسب النادي الأحمر بالكف عن تلك الهتافات، معلقًا: «أنا كل يوم بقدم للخطيب درس، فيه فرق بين معهد تعاون، ورئيس المحكمة والمستشار».
مرتضى منصور (2)

مرتضى منصور: تعاقد الأهلي مع فايلر «فضيحة»

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن هناك مفاجأة سيتم الكشف عنها لاحقا فيما يخص تعاقد النادي الأهلي مع المدرب السويسري رينيه فايلر، مشيرًا إلى أنه حينما تم عرض الأخير على مجلس إدارة ورموز نادي الزمالك تم رفضه بالإجماع بسبب سوء نتائجه. وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة الحدث اليوم، أن فايلر كان يطلب الحصول على راتب سنوي من الزمالك في حالة التعاقد معه بقيمة مليون دولار، ثم تعاقد معه الأهلي مقابل 2 مليون يورو، متساءلًا: «أين النائب العام يجب التحقيق مع مجلس إدارة الأهلي».
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زيدان: سعيد بتألق جاريث بيل رغم التعادل أمام فياريال

تحدث زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن تعادل فريقه أمام فياريال، مساء الأحد، مشيرا إلى أنه نجح في فرض سيطرته على مجريات اللعب، لكن هناك بعض الأمور التي ما زال الفريق يفتقدها في الدفاع والهجوم. وسقط ريال مدريد في فخ التعادل أمام نظيره فياريال فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب "لا سيراميكا" فى إطار الأسبوع الثالث من عمر الدورى الإسبانى، وسجل جاريث بيل هدفي الريال، بينما سجل لصالح فياريال كل من مورينيو وجوميز. وبهذه النتيجة يحتل المرينجي المركز الخامس برصيد 5 نقاط، بينما يحتل فياريال المركز السادس عشر برصيد نقطتين.
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زكريا ناصف‎

زكريا ناصف يثير غضب جماهير الأهلي بعد صورة فايلر

أكد زكريا ناصف، نجم الأهلي السابق، أن المدرب السويسري رينيه فايلر، الذي تولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، ومعه ثلاثة مساعدين أجانب (مدرب عام– مدرب أحمال– مدرب حراس مرمى)، وسامي قمصان مدرب مساعد، خلفا للأوروجياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، والذي رحل عقب الخسارة من بيراميدز في كأس مصر، هو مشروع، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صورة لمدرب الأهلي الجديد، معلقًا عليها مشروع.
رينيه- فايلر‎ (2)

الأهلي يفاضل بين فايلر وياكين لتدريب الفريق

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، عن آخر تطورات ملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وأشار المصدر إلى أن هناك وفدا أهلاويا مكونا من خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات والذي سافر صباح اليوم إلى سويسرا في إطار مفاوضاتهم مع أكثر من مدرب للاستقرار على المدير الفني الذي سيتولى المسئولية الفنية خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، الذى تمت إقالته عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد.
لجنة-التخطيط-بالأهلي‎

لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع لمناقشة مقابلات المدربين

تعقد لجنة التخطيط للكرة، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، اجتماعًا في الواحدة ظهر غدٍ، الأربعاء، لمتابعة ومناقشة المقابلات الجارية مع بعض المدربين الأجانب، لتولّي مسئولية الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، خلال الفترة القادمة، وتستعرض اللجنة في اجتماع الغدِ ما أسفرت عنه مقابلات وفد القلعة الحمراء، المتواجد حاليًا في أوروبا، حتى الآن، مع المدربين الذين وقع عليهم الاختيار، وفقًا للمعايير التي وضعتها اللجنة لانتقاء مديرٍ فني، يستطيع تحقيق طموحات جماهير الأهلي على كل المستويات.
لاسارتى مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (2)

5 أسماء مرشحة لقيادة الأهلي خلفًا لمارتن لاسارتي

علمت «التحرير»، من مصادر داخل مجلس إدارة نادي الأهلي أن هناك عدة أسماء مرشحة لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك حال استقر مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، على إقالة الجهاز الفني للمارد الأحمر، بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، بعد سقوط الفريق أمام نظيره بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ليودع على أثرها المارد الأحمر بطولة كأس مصر من دور الـ16، وبتلك الهزيمة يكون بيراميدز قد أقصى الأهلي من كأس مصر للمرة الثانية على التوالي.
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