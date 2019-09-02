مثل هذا اليوم.. تركيب أول ماكينة صرف آلي في أمريكا

تحرير:التحرير ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٧ ص

ماكينة صرف آلي في أمريكا

في مثل هذا اليوم 2 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1192: ريتشارد قلب الأسد يعقد معاهدة صلح مع صلاح الدين الأيوبي ليحتفظ الصليبيون بشريط ساحلي يمتد من صور إلى يافا ويسمح صلاح الدين الأيوبي للحجاج والتجار بزيارة القدس. في عام 1921: الحكومة البريطانية تعترف بالملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود (مؤسس المملكة العربية السعودية) سلطان على منطقة نجد بشبه الجزيرة العربية.

في عام 1945: انتهاء الحرب العالمية الثانية.في عام 1969: تركيب أول آلة صرف آلي في الولايات المتحدة.في عام 2018: حريق هائل يدمر متحف البرازيل الوطني في ريو دي جانيرو، مما تسبب بضياع أكثر من 20 مليون قطعة، جُمعت على مدار أكثر من مئتي عام.في عام 1966: ولدت سلمى حايك، ممثلة مكسيكية من أصل لبناني.في عام 1968: