سيميوني يتحدى: أتلتيكو يرغب في المزيد من الانتصارات

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ ص

دييجو سيميوني

يشعر فريق أتلتيكو مدريد بالجوع لمواصلة تحقيق الانتصارات، والحفاظ على العلامة الكاملة في الدوري الإسباني، وذلك بحسب ما صرح مدرب الفريق الأرجنتيني دييجو سيميوني، ويأتي ذلك بعدما تمكن اللاعب البديل توماس بارتي من تسجيل هدف متأخر، منح به الانتصار للروخيبلانكوس على حساب إيبار بنتيجة 3-2، أمس الأحد ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، ليواصل الأتلتي عروضه القوية في بداية الموسم، ويتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال سيميوني عقب المباراة: "هناك المزيد من المسؤولية، وعلينا إلى جانب الصفقات الجديدة التي تعاقدنا معها، إعادة بناء الفريق من جديد، نرغب في الفوز، والفوز والفوز مرة أخرى". وأضاف: "عندما تفوز بنتيجة 3-2، الأمر يعني أنك ارتكبت الأخطاء، ولكن الأمر الأهم هو أن تعيد تثبيت قدمك مرة أخرى، بعد الضربة التي

وقال سيميوني عقب المباراة: "هناك المزيد من المسؤولية، وعلينا إلى جانب الصفقات الجديدة التي تعاقدنا معها، إعادة بناء الفريق من جديد، نرغب في الفوز، والفوز والفوز مرة أخرى".



وأضاف: "عندما تفوز بنتيجة 3-2، الأمر يعني أنك ارتكبت الأخطاء، ولكن الأمر الأهم هو أن تعيد تثبيت قدمك مرة أخرى، بعد الضربة التي تلقيناها في البداية، فبعد 20 دقيقة بدأنا ندخل في أجواء المباراة".



وعن إقحام توماس بارتي على حساب الموهبة البرتغالية جواو فيليكس: "أعرف جيدًا حجم المغامرة عند إجراء التبديلات، رأيت بأن جواو فيليكس يعاني من الإرهاق، وأعرف أن توماس بارتي يملك القوة للتقدم إلى الأمام".



واختتم: "في الوقت الذي يظن فيه البعض أنني أجريت تبديلا دفاعيا، كان التبديل هجوميًا أيضًا كما رأيتم".