رياضة

سيميوني يتحدى: أتلتيكو يرغب في المزيد من الانتصارات

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ ص
دييجو سيميوني
دييجو سيميوني
يشعر فريق أتلتيكو مدريد بالجوع لمواصلة تحقيق الانتصارات، والحفاظ على العلامة الكاملة في الدوري الإسباني، وذلك بحسب ما صرح مدرب الفريق الأرجنتيني دييجو سيميوني، ويأتي ذلك بعدما تمكن اللاعب البديل توماس بارتي من تسجيل هدف متأخر، منح به الانتصار للروخيبلانكوس على حساب إيبار بنتيجة 3-2، أمس الأحد ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، ليواصل الأتلتي عروضه القوية في بداية الموسم، ويتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وقال سيميوني عقب المباراة: "هناك المزيد من المسؤولية، وعلينا إلى جانب الصفقات الجديدة التي تعاقدنا معها، إعادة بناء الفريق من جديد، نرغب في الفوز، والفوز والفوز مرة أخرى". وأضاف: "عندما تفوز بنتيجة 3-2، الأمر يعني أنك ارتكبت الأخطاء، ولكن الأمر الأهم هو أن تعيد تثبيت قدمك مرة أخرى، بعد الضربة التي
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وصول فايلر مطار القاهرة

وصول رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد إلى القاهرة

وصل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادًا لتوقيع العقود بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة. وجاء وصول السويسري فايلر رفقة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي وأمير توفيق مدير لجنة التعاقدات اللذان سافرا لسويسرا من أجل الاتفاق مع المدير الفني الجديد خلفا لللأوروجوياني المقال مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، بعد توديع كأس مصر من دور الستة عشر على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.
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مرتضى منصور: الخطيب يقلدني.. وفارق كبير بيني وبينه

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن فريق الاتحاد السكندري بذل كل جهده خلال مواجهة الفريقين حتى يفوز ويتأهل لنهائي كأس مصر، لكنه رغم الخسارة تحلى بالروح الطيبة بعد المباراة. وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة الحدث اليوم، أنه قام بتلقين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عندما طالب بعض الجماهير التي قامت بسب النادي الأحمر بالكف عن تلك الهتافات، معلقًا: «أنا كل يوم بقدم للخطيب درس، فيه فرق بين معهد تعاون، ورئيس المحكمة والمستشار».
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مرتضى منصور: تعاقد الأهلي مع فايلر «فضيحة»

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن هناك مفاجأة سيتم الكشف عنها لاحقا فيما يخص تعاقد النادي الأهلي مع المدرب السويسري رينيه فايلر، مشيرًا إلى أنه حينما تم عرض الأخير على مجلس إدارة ورموز نادي الزمالك تم رفضه بالإجماع بسبب سوء نتائجه. وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة الحدث اليوم، أن فايلر كان يطلب الحصول على راتب سنوي من الزمالك في حالة التعاقد معه بقيمة مليون دولار، ثم تعاقد معه الأهلي مقابل 2 مليون يورو، متساءلًا: «أين النائب العام يجب التحقيق مع مجلس إدارة الأهلي».
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أتليتكو -مدريد‎

أتليتكو مدريد يقلب الطاولة على إيبار في مباراة مثيرة

قلب فريق أتلتيكو مدريد الطاولة على نظيره إيبار، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على "ملعب واندا ميتروبوليتانو"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني، بعدما كان متأخرًا بهدفين نظيفين، سجل تشارلز دياز هدف التقدم للضيوف، وأضاف زميله انايتز اربيلا الهدف الثاني، وقلص جواو فيليكس الفارق لأصحاب الأرض، وأدرك فيكتور ماتشين بيريز فيتولو هدف التعادل للروخي بلانكوس، قبل أن يخطف توماس بارتي هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.
ريال مدريد‎

ريال مدريد في مهمة تصحيح المسار أمام فياريال

تتواصل اليوم مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يرحل ريال مدريد إلى ملعب لاسيراميكا لمواجهة فياريال في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل الريال المركز الثامن برصيد 4 نقاط بعد الفوز على سيلتا فيجو والتعادل أمام بلد الوليد، بينما يوجد فياريال في المركز الـ15 برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل مع غرناطة والخسارة أمام ليفانتي، ويعول الريال في مباراة اليوم على خدمات مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل في أول مباراتين في الدوري، في الوقت الذي استقبلت فيه شباك فياريال هذا الموسم 4 أهداف.
جواو-فيليكس‎ (1)

جواو فيليكس يعلن جاهزيته لمواجهة ليجانيس

شارك البرتغالي الواعد جواو فيليكس، نجم خط وسط نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بشكل طبيعي في مران الروخيبلانكوس ليعلن بذلك جاهزيته لمواجهة ليجانيس، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب بوتاركي في الجولة الثالثة من عمر الدوري الإسباني، بينما لا زالت الشكوك تحوم حول المهاجم دييجو كوستا الذي يواصل برنامجه التأهيلي للشفاء من إصابة عضلية. وكان فيليكس، الصفقة الأغلى في تاريخ النادي المدريدي بعد انضمامه من بنفيكا البرتغالي هذا الصيف مقابل 120 مليون يورو، قد استبدل خلال مباراة خيتافي الأحد الماضي في افتتاح الليجا بعد شعوره بآلام عضلية.
سيميوني‎

سيميوني يؤكد عدم إصابة جواو فيليكس

على الرغم من عدم تسجيل جواو فيليكس في فوز أتلتيكو مدريد أمس على خيتافي بهدف نظيف، في الجولة الأولى من الموسم الجديد 2019- 2020 للدوري الإسباني "لا ليجا"، فإنه كان نجم الفريق الأول، ليخرج مدرب الفريق الأرجنتيني دييجو سيميوني ويؤكد سلامته وجاهزيته للمباراة التالية، بعد خروجه في الشوط الثاني مع شكوك حول تعرضه للإصابة. وقال سيميوني: "عانى جواو فيليكس من شد عضلي، فقررنا إخراجه من أرض الملعب، هو في حالة جيدة الآن، من الصعب خوض مباراتك الأولى في هذا الدوري، وأمام فريق قوي دفاعيا، لم يحصل على المساحات في الشوط الأول".
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