الحكم فى «بيت المقدس وعنف المنيا» اليوم
المحكمة العسكرية بالقاهرة تنظر اتهام 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، ارتكبت 63 جريمة تركزت فى محافظة شمال سيناء
تحرير:سماح عوض الله
٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ ص
محكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات، اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، تتقدمها جلسات منتظرة للنطق بأحكام فى جرائم إرهاب تنظرها المحكمة العسكرية، إذ تفصل المحكمة العسكرية المنعقدة في محافظة أسيوط، فى اتهام 10 أشخاص بالتورط في أحداث عنف وقعت بمركزي سمالوط ودير مواس في محافظة المنيا، وحرق كنيسة دلجا في مركز دير مواس، وإتلاف محولات كهرباء بالمنيا وسمالوط، كانت المحكمة قضت ضدهم غيابيا فى منتصف مايو الماضي، بالسجن ما بين 7 و15 عاما، وبعد القبض عليهم تمت إعادة إجراءات محاكمتهم.
نسبت التحقيقات إلى المتهمين الانتماء إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف، وإثارة الشغب، وتخريب منشآت عامة.
خلية داعش
تواصل المحكمة العسكرية بالقاهرة نظر محاكمة 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم داعش، ارتكبت 63 جريمة، تركزت فى محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع
نسبت التحقيقات إلى المتهمين الانتماء إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف، وإثارة الشغب، وتخريب منشآت عامة.
خلية داعش
تواصل المحكمة العسكرية بالقاهرة نظر محاكمة 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم داعش، ارتكبت 63 جريمة، تركزت فى محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم فى سوريا لتلقى التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية فى حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها فى أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
أكدت التحريات الأمنية أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، فى إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفن العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.
حكم بيت المقدس
تصدر جنايات القاهرة الحكم على 213 متهما من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي، في اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية في عدد من المحافظات.
كان النائب العام المصري أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام تحقيقات باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، أشارت إلى تلقي المتهمين تدريبا عسكريا بمعسكرات كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس) الفلسطينية، وأن زعيم التنظيم (المتهم الأول توفيق محمد فريج زيادة) تواصل مع قيادات تنظيم (القاعدة)، للتخطيط لاستهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس، خاصة السفن التابعة للولايات المتحدة.
نسبت التحقيقات للمتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية ممثلة في حركة «حماس»، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وإحراز أسلحة آلية وذخائر ومتفجرات.
دعوى العتال
تفصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فى الدعوى المقامة من هاني العتال، والتي طالب فيها بوقف انتخابات نادي الزمالك التكميلية.
واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والمدير التنفيذي لنادي الزمالك، ورئيس نادي الزمالك بصفته.
وتضمنت عريضة الدعوى ضرورة وقف مخالفة حرمان عضوين من استكمال دورتهما الانتخابية، وعدم جواز تطبيق تعديلات لائحة الزمالك في 2019 بأثر رجعي على دورة انتخابية أقيمت بلائحة سابقة، ما يعني تنفيذ لائحتين متضاربتين في نفس الدورة الانتخابية، وعدم جواز إلغاء منصب النائب الثاني قبل انتهاء مدته في 23 نوفمبر 2021.