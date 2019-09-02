جريمة

الحكم فى «بيت المقدس وعنف المنيا» اليوم

المحكمة العسكرية بالقاهرة تنظر اتهام 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، ارتكبت 63 جريمة تركزت فى محافظة شمال سيناء
تحرير:سماح عوض الله ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ ص
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات، اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، تتقدمها جلسات منتظرة للنطق بأحكام فى جرائم إرهاب تنظرها المحكمة العسكرية، إذ تفصل المحكمة العسكرية المنعقدة في محافظة أسيوط، فى اتهام 10 أشخاص بالتورط في أحداث عنف وقعت بمركزي سمالوط ودير مواس في محافظة المنيا، وحرق كنيسة دلجا في مركز دير مواس، وإتلاف محولات كهرباء بالمنيا وسمالوط، كانت المحكمة قضت ضدهم غيابيا فى منتصف مايو الماضي، بالسجن ما بين 7 و15 عاما، وبعد القبض عليهم تمت إعادة إجراءات محاكمتهم.
نسبت التحقيقات إلى المتهمين الانتماء إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف، وإثارة الشغب، وتخريب منشآت عامة. خلية داعش تواصل المحكمة العسكرية بالقاهرة نظر محاكمة 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم داعش، ارتكبت 63 جريمة، تركزت فى محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع
اقرأ المزيد
حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

إصابة أم وطفليها.. انقلبت بهم السيارة على نزلة صفط

شهدت نزلة الطريق الدائري بمنطقة صفط اللبن انقلاب سيارة سوزوكي حمولة 7 ركاب، كانت تستقلها سيدة وطفلاها، ما تسبب فى إصابتهم بإصابات بالغة، خصوصا الطفلين، كما تسبب الحادث فى تعطل حركة المرور، وتكدس السيارات على نزلة الطريق وأعلاه بالطريق الدائري، بينما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الأم وطفليها إلى أقرب مستشفى لإسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم، وتبذل قوات المرور جهودها لرفع السيارة من عرض الطريق، وفك التكتلات المرورية وتسيير الحركة، لمنع تراكم السيارات لمدة أطول بسبب الحادث.
حادث اتوبيس لاعبى غزل المحلة (4)

تكدس مروري بالسلام بسبب حادث تصادم وإصابة عابر طريق

سيطرت حالة من التكدس المروري على الطريق الرئيسي بمدينة السلام، جراء حادث مروري صدمت خلاله سيارة مسرعة مواطنًا خلال محاولته عبور الطريق، وبادر الأهالي بطلب الإسعاف وقوات النجدة للتعامل مع الموقف، وعلى الفور وصلت قوة للتدخل السريع وحركت أوناش المرور السيارة المتسببة فى الحادث من عرض الطريق، لتسيير الحركة جزئيا لحين رفع السيارة من مكانها، وتم نقل المصاب إلى أقرب مستشفى بواسطة سيارات الإسعاف التي حضرت في غضون دقائق، وتبين من الفحص الأولي إصابته بارتجاج فى المخ وكسور وسحجات.
سقوط -اسانسير

وقع من السادس.. إصابة 8 أشخاص في سقوط أسانسير بسوهاج

بينما كان الهدوء يخيم على إحدى العقارات السكنية بمركز أخميم مكون من 9 طوابق كان يقف 14 شخصا في انتظار الأسانسير للصعود، دقائق مرت في حيرة وقلق وما أن هبط الأسانسير حتى تسابق الجميع على استقلاله، وأثناء الصعود سقط من الطابق حتى الدور الأرضي، ما نتج عنه إصابة 8 أشخاص. البداية كانت بتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد سامى عبدالرؤوف، مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بسقوط أسانسير بأحد الأبراج السكنية بناحية مدينة ناصر بالمنطقة وبداخله مجموعة من الأشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.
مطار-القاهرة

إحباط تهريب 17 هاتف محمول بمطار القاهرة

نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي، من إحباط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة كانت بحوزة راكب مصري حيث ظهرت عليه علامات الارتباك في أثناء بتمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة "الإكس راى" وعثر على 17 هاتف محمول مخبأة داخل شاشة تليفزيون LCD، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى بمعرفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، فيما تشدد الرقابة على المنافذ الجمركية من قبضتها لإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.
اقرأ المزيد من الأخبار
المستشار-محمد-ناجى-شحاتة

5 أكتوبر الحكم على 9 متهمين بحرق المجمع العلمي

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حجز محاكمة 9 متهمين فى أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل، للنطق بالحكم، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي، وذلك بعد تمام سماع مرافعات دفاع المتهمين.
تأجيل-محاكمة-خاطف-الطائرة-المصرية

«أحداث مجلس الوزراء وخلية حسم» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، نرصدها فى السطور التالية ومن أبرزها، استكمال محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة والشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وقتل اثنين من أفراد حراسته، وتخريب أملاك عامة.
تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (2)

قبول استئناف النيابة وتجديد حبس فتاة العياط 30 يومًا

قبلت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل "أميرة" 15 سنة، والشهيرة بفتاة العياط، وألغت المحكمة قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيلها مؤقتا بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيق معها فى قضية اتهامها بقتل سائق سيارة ميكروباص بمنطقة المدق الجبلي بالعياط، وذلك بقصد الدفاع عن شرفها حينما حاول المجني عليه التعدي عليها رغمًا عنها -حسب أقوالها بالتحقيقات- وقررت المحكمة تجديد حبس الفتاة لمدة 30 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية بالقضية.
مجلس-الدولة

حكم: موظفو البنك الأهلي ليسوا خاضعين للأقصى للأجور

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في فبراير 2016 بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الذي وافق فيه على سريان القانون على العاملين بالبنك الأهلي المصري، ونص الحكم الصادر اليوم على عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي المصري للقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org