الحكم فى «بيت المقدس وعنف المنيا» اليوم

المحكمة العسكرية بالقاهرة تنظر اتهام 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، ارتكبت 63 جريمة تركزت فى محافظة شمال سيناء

تحرير:سماح عوض الله ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ ص

محكمة- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات، اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، تتقدمها جلسات منتظرة للنطق بأحكام فى جرائم إرهاب تنظرها المحكمة العسكرية، إذ تفصل المحكمة العسكرية المنعقدة في محافظة أسيوط، فى اتهام 10 أشخاص بالتورط في أحداث عنف وقعت بمركزي سمالوط ودير مواس في محافظة المنيا، وحرق كنيسة دلجا في مركز دير مواس، وإتلاف محولات كهرباء بالمنيا وسمالوط، كانت المحكمة قضت ضدهم غيابيا فى منتصف مايو الماضي، بالسجن ما بين 7 و15 عاما، وبعد القبض عليهم تمت إعادة إجراءات محاكمتهم.

نسبت التحقيقات إلى المتهمين الانتماء إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف، وإثارة الشغب، وتخريب منشآت عامة. خلية داعش تواصل المحكمة العسكرية بالقاهرة نظر محاكمة 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم داعش، ارتكبت 63 جريمة، تركزت فى محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع