جريمة

تكدس مروري بالسلام بسبب حادث تصادم وإصابة عابر طريق

تحرير:سماح عوض الله ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ ص
حادث مروري
حادث مروري
سيطرت حالة من التكدس المروري على الطريق الرئيسي بمدينة السلام، جراء حادث مروري صدمت خلاله سيارة مسرعة مواطنًا خلال محاولته عبور الطريق، وبادر الأهالي بطلب الإسعاف وقوات النجدة للتعامل مع الموقف، وعلى الفور وصلت قوة للتدخل السريع وحركت أوناش المرور السيارة المتسببة فى الحادث من عرض الطريق، لتسيير الحركة جزئيا لحين رفع السيارة من مكانها، وتم نقل المصاب إلى أقرب مستشفى بواسطة سيارات الإسعاف التي حضرت في غضون دقائق، وتبين من الفحص الأولي إصابته بارتجاج فى المخ وكسور وسحجات.
كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى مدينة السلام بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان وتم الدفع بالأوناش وسيارات الإنقاذ لتسيير حركة السيارات، وتبين أن سيارة ملاكي صدمت مواطنا حال عبوره الطريق، وتم نقله وهو فاقد الوعي إلى أقرب مستشفى، وتقديم الإسعافات
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إصابة أم وطفليها.. انقلبت بهم السيارة على نزلة صفط

شهدت نزلة الطريق الدائري بمنطقة صفط اللبن انقلاب سيارة سوزوكي حمولة 7 ركاب، كانت تستقلها سيدة وطفلاها، ما تسبب فى إصابتهم بإصابات بالغة، خصوصا الطفلين، كما تسبب الحادث فى تعطل حركة المرور، وتكدس السيارات على نزلة الطريق وأعلاه بالطريق الدائري، بينما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الأم وطفليها إلى أقرب مستشفى لإسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم، وتبذل قوات المرور جهودها لرفع السيارة من عرض الطريق، وفك التكتلات المرورية وتسيير الحركة، لمنع تراكم السيارات لمدة أطول بسبب الحادث.
شهود-فى-محكمة (2)

الحكم فى «بيت المقدس وعنف المنيا» اليوم

يمر قطار المحاكمات، اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، تتقدمها جلسات منتظرة للنطق بأحكام فى جرائم إرهاب تنظرها المحكمة العسكرية، إذ تفصل المحكمة العسكرية المنعقدة في محافظة أسيوط، فى اتهام 10 أشخاص بالتورط في أحداث عنف وقعت بمركزي سمالوط ودير مواس في محافظة المنيا، وحرق كنيسة دلجا في مركز دير مواس، وإتلاف محولات كهرباء بالمنيا وسمالوط، كانت المحكمة قضت ضدهم غيابيا فى منتصف مايو الماضي، بالسجن ما بين 7 و15 عاما، وبعد القبض عليهم تمت إعادة إجراءات محاكمتهم.
سقوط -اسانسير

وقع من السادس.. إصابة 8 أشخاص في سقوط أسانسير بسوهاج

بينما كان الهدوء يخيم على إحدى العقارات السكنية بمركز أخميم مكون من 9 طوابق كان يقف 14 شخصا في انتظار الأسانسير للصعود، دقائق مرت في حيرة وقلق وما أن هبط الأسانسير حتى تسابق الجميع على استقلاله، وأثناء الصعود سقط من الطابق حتى الدور الأرضي، ما نتج عنه إصابة 8 أشخاص. البداية كانت بتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد سامى عبدالرؤوف، مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بسقوط أسانسير بأحد الأبراج السكنية بناحية مدينة ناصر بالمنطقة وبداخله مجموعة من الأشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.
مطار-القاهرة

إحباط تهريب 17 هاتف محمول بمطار القاهرة

نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي، من إحباط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة كانت بحوزة راكب مصري حيث ظهرت عليه علامات الارتباك في أثناء بتمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة "الإكس راى" وعثر على 17 هاتف محمول مخبأة داخل شاشة تليفزيون LCD، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى بمعرفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، فيما تشدد الرقابة على المنافذ الجمركية من قبضتها لإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.
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11 مصابا فى تصادم 4 سيارات بسوهاج والجيزة

شهد الطريق الزراعي الغربي بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، تصادم سيارة أجرة وأخرى ملاكي، مما تسسب فى تعرض 9 مواطنين لإصابات متنوعة بين كسور وكدمات متفرقة، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى جرجا العام لإسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم، وفى سياق حوادث المرور الصباحية شهد كذلك طريق الفيوم الصحراوي فى نطاق محافظة الجيزة، تصادم سيارتين ملاكي بسبب السرعة الزائدة من قائديهما، مما تسب فى إصابتهما وتعطل حركة المرور على الطريق، وتم نقلهما إلى المستشفى، وتدخلت قوات المرور لتيسير حركة سير السيارات.
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انقلاب سيارة بطريق الصف وتصادم بصحراوي الإسكندرية

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارين صباح اليوم بوقوع حادثي سير، أحدهما على طريق الإسكندرية الصحراوي فى نطاق محافظة الجيزة، شهد تصادم سيارتين وإصابة قائديهما، وفى الحادث الآخر انقلبت سيارة أجرة على طريق الصف الصحراوي، بسبب اختلال عجلة القيادة فى يد قائدها وعدم تمكنه من السيطرة عليها جراء السرعة الزائدة، ما تسبب فى إصابة 3 مواطنين، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكانى الحادثين، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى من مكان كل حادث، بينما تولى رجال المرور رفع آثار الحادثين.
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إصابة 9 مواطنين فى انقلاب «ميني باص» بالوادي الجديد

شهدت منطقة الكيلو 190 بطريق الخارجة- أسيوط، فى نطاق محافظة الوادي الجديد، حادثا مروريا مروعا، حيث انقلبت سيارة أجرة نوعية «ميني باص»، ما تسبب فى إصابة جميع مستقليها وعددهم 9 مواطنين، تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي. فور استغاثة المارة على الطريق بشرطة النجدة من وقوع الحادث، هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، كما تم إرسال فريق تدخل سريع من رجال المرور، تولى رفع السيارة المتسببة فى الحادث من عرض الطريق، لتسيير حركة المرور ومنع تكدس السيارات بسبب الحادث.
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تصادم يعطل صحراوي الفيوم وحادث مأسوى ببحيرة قارون

شهد طريق الفيوم الصحراوي، تصادم سيارتين ملاكي، أعلى الطريق فى نطاق محافظة الجيزة، وأسفر الحادث عن إصابية قائدي السيارتين، وتعطل حركة المرور، فيما نقلت سيارة إسعاف المصابين إلى أقرب مستشفى، وتدخل رجال المرور لرفع السيارتين من نهر الطريق، لتيسير حركة المرور، مع التحفظ على المركبتين، لحين تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها، فيما تحرص الإدارة العامة لمرور الجيزة على نشر خدمات التدخل السريع خاصة على الطرق الواصلة بين المحافظات والطريق الدائري.
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