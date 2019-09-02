تكدس مروري بالسلام بسبب حادث تصادم وإصابة عابر طريق

تحرير:سماح عوض الله ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ ص

حادث مروري

سيطرت حالة من التكدس المروري على الطريق الرئيسي بمدينة السلام، جراء حادث مروري صدمت خلاله سيارة مسرعة مواطنًا خلال محاولته عبور الطريق، وبادر الأهالي بطلب الإسعاف وقوات النجدة للتعامل مع الموقف، وعلى الفور وصلت قوة للتدخل السريع وحركت أوناش المرور السيارة المتسببة فى الحادث من عرض الطريق، لتسيير الحركة جزئيا لحين رفع السيارة من مكانها، وتم نقل المصاب إلى أقرب مستشفى بواسطة سيارات الإسعاف التي حضرت في غضون دقائق، وتبين من الفحص الأولي إصابته بارتجاج فى المخ وكسور وسحجات.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى مدينة السلام بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان وتم الدفع بالأوناش وسيارات الإنقاذ لتسيير حركة السيارات، وتبين أن سيارة ملاكي صدمت مواطنا حال عبوره الطريق، وتم نقله وهو فاقد الوعي إلى أقرب مستشفى، وتقديم الإسعافات

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى مدينة السلام بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان وتم الدفع بالأوناش وسيارات الإنقاذ لتسيير حركة السيارات، وتبين أن سيارة ملاكي صدمت مواطنا حال عبوره الطريق، وتم نقله وهو فاقد الوعي إلى أقرب مستشفى، وتقديم الإسعافات اللازمة له.



في سياق قريب، تكثف الإدارة العامة للمرور بالقاهرة من حملاتها لضبط المخالفات المرورية والحد من حوادث الطرق من خلال مراقبة السرعات الزائدة عن طريق نشر أجهزة الرادار الحديثة بالطرق الحرة والسريعة، بعد تعدد وقوع الحوادث، كما قامت بنشر الأكمنة الثابتة والمتحركة لملاحقة السائقين المخالفين، وأهابت بقائدي السيارات الالتزام بالسرعات المقررة.



