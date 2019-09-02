إصابة أم وطفليها.. انقلبت بهم السيارة على نزلة صفط

تحرير:سماح عوض الله ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ ص

انقلاب سيارة - أرشيفية

شهدت نزلة الطريق الدائري بمنطقة صفط اللبن انقلاب سيارة سوزوكي حمولة 7 ركاب، كانت تستقلها سيدة وطفلاها، ما تسبب فى إصابتهم بإصابات بالغة، خصوصا الطفلين، كما تسبب الحادث فى تعطل حركة المرور، وتكدس السيارات على نزلة الطريق وأعلاه بالطريق الدائري، بينما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الأم وطفليها إلى أقرب مستشفى لإسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم، وتبذل قوات المرور جهودها لرفع السيارة من عرض الطريق، وفك التكتلات المرورية وتسيير الحركة، لمنع تراكم السيارات لمدة أطول بسبب الحادث.

وقع الحادث، حسب إفادة مصادر أمنية، على نزلة محور صفط اللبن باتجاه طريق المريوطية والهرم، وهو ما تسبب فى تكدس بالغ على الطريق الحيوي، خاصة أن منطقة المريوطية تشهد تجمع مواقف سيارات أجرة، وتسبب تعطل نزلة الطريق بمنطقة صفط اللبن فى تكدس السيارات خلف النزلة، ومن ثم عدم عبور السائقين على الطريق الدائري باتجاه

وقع الحادث، حسب إفادة مصادر أمنية، على نزلة محور صفط اللبن باتجاه طريق المريوطية والهرم، وهو ما تسبب فى تكدس بالغ على الطريق الحيوي، خاصة أن منطقة المريوطية تشهد تجمع مواقف سيارات أجرة، وتسبب تعطل نزلة الطريق بمنطقة صفط اللبن فى تكدس السيارات خلف النزلة، ومن ثم عدم عبور السائقين على الطريق الدائري باتجاه المريوطية بعد موقع الحادث.



ووصلت إلى مكان الحادث سيارات إسعاف، تمكنت من انتشال الأم وطفليها من داخل سيارة نقل الركاب الصغيرة "سوزوكي" ونقلهم إلى مستشفى الهرم، حيث إنها الأقرب إلى مكان الحادث، بينما تبين من المعاينة الأولية اختلال عجلة القيادة بيد السيدة، ما أفقدها السيطرة على السيارة وتسبب فى انقلابها، ولحقت إصابات بالغة بالطفلين جراء عدم ربط أحزمة الأمان الخلفية لهما.







