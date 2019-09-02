جريمة

إصابة أم وطفليها.. انقلبت بهم السيارة على نزلة صفط

تحرير:سماح عوض الله ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ ص
انقلاب سيارة - أرشيفية
انقلاب سيارة - أرشيفية
شهدت نزلة الطريق الدائري بمنطقة صفط اللبن انقلاب سيارة سوزوكي حمولة 7 ركاب، كانت تستقلها سيدة وطفلاها، ما تسبب فى إصابتهم بإصابات بالغة، خصوصا الطفلين، كما تسبب الحادث فى تعطل حركة المرور، وتكدس السيارات على نزلة الطريق وأعلاه بالطريق الدائري، بينما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الأم وطفليها إلى أقرب مستشفى لإسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم، وتبذل قوات المرور جهودها لرفع السيارة من عرض الطريق، وفك التكتلات المرورية وتسيير الحركة، لمنع تراكم السيارات لمدة أطول بسبب الحادث.
وقع الحادث، حسب إفادة مصادر أمنية، على نزلة محور صفط اللبن باتجاه طريق المريوطية والهرم، وهو ما تسبب فى تكدس بالغ على الطريق الحيوي، خاصة أن منطقة المريوطية تشهد تجمع مواقف سيارات أجرة، وتسبب تعطل نزلة الطريق بمنطقة صفط اللبن فى تكدس السيارات خلف النزلة، ومن ثم عدم عبور السائقين على الطريق الدائري باتجاه
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تكدس مروري بالسلام بسبب حادث تصادم وإصابة عابر طريق

سيطرت حالة من التكدس المروري على الطريق الرئيسي بمدينة السلام، جراء حادث مروري صدمت خلاله سيارة مسرعة مواطنًا خلال محاولته عبور الطريق، وبادر الأهالي بطلب الإسعاف وقوات النجدة للتعامل مع الموقف، وعلى الفور وصلت قوة للتدخل السريع وحركت أوناش المرور السيارة المتسببة فى الحادث من عرض الطريق، لتسيير الحركة جزئيا لحين رفع السيارة من مكانها، وتم نقل المصاب إلى أقرب مستشفى بواسطة سيارات الإسعاف التي حضرت في غضون دقائق، وتبين من الفحص الأولي إصابته بارتجاج فى المخ وكسور وسحجات.
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الحكم فى «بيت المقدس وعنف المنيا» اليوم

يمر قطار المحاكمات، اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، تتقدمها جلسات منتظرة للنطق بأحكام فى جرائم إرهاب تنظرها المحكمة العسكرية، إذ تفصل المحكمة العسكرية المنعقدة في محافظة أسيوط، فى اتهام 10 أشخاص بالتورط في أحداث عنف وقعت بمركزي سمالوط ودير مواس في محافظة المنيا، وحرق كنيسة دلجا في مركز دير مواس، وإتلاف محولات كهرباء بالمنيا وسمالوط، كانت المحكمة قضت ضدهم غيابيا فى منتصف مايو الماضي، بالسجن ما بين 7 و15 عاما، وبعد القبض عليهم تمت إعادة إجراءات محاكمتهم.
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وقع من السادس.. إصابة 8 أشخاص في سقوط أسانسير بسوهاج

بينما كان الهدوء يخيم على إحدى العقارات السكنية بمركز أخميم مكون من 9 طوابق كان يقف 14 شخصا في انتظار الأسانسير للصعود، دقائق مرت في حيرة وقلق وما أن هبط الأسانسير حتى تسابق الجميع على استقلاله، وأثناء الصعود سقط من الطابق حتى الدور الأرضي، ما نتج عنه إصابة 8 أشخاص. البداية كانت بتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد سامى عبدالرؤوف، مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بسقوط أسانسير بأحد الأبراج السكنية بناحية مدينة ناصر بالمنطقة وبداخله مجموعة من الأشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.
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إحباط تهريب 17 هاتف محمول بمطار القاهرة

نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي، من إحباط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة كانت بحوزة راكب مصري حيث ظهرت عليه علامات الارتباك في أثناء بتمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة "الإكس راى" وعثر على 17 هاتف محمول مخبأة داخل شاشة تليفزيون LCD، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى بمعرفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، فيما تشدد الرقابة على المنافذ الجمركية من قبضتها لإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.
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حادث اتوبيس لاعبى غزل المحلة (4)

تكدس مروري بالسلام بسبب حادث تصادم وإصابة عابر طريق

سيطرت حالة من التكدس المروري على الطريق الرئيسي بمدينة السلام، جراء حادث مروري صدمت خلاله سيارة مسرعة مواطنًا خلال محاولته عبور الطريق، وبادر الأهالي بطلب الإسعاف وقوات النجدة للتعامل مع الموقف، وعلى الفور وصلت قوة للتدخل السريع وحركت أوناش المرور السيارة المتسببة فى الحادث من عرض الطريق، لتسيير الحركة جزئيا لحين رفع السيارة من مكانها، وتم نقل المصاب إلى أقرب مستشفى بواسطة سيارات الإسعاف التي حضرت في غضون دقائق، وتبين من الفحص الأولي إصابته بارتجاج فى المخ وكسور وسحجات.
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مصرع عروس وإصابة 6 من عائلتها في انقلاب سيارة بأسوان

لقيت عروس مصرعها، وأصيب 6 أشخاص آخرين من عائلة واحدة، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة، وقع خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. تلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بأسوان، بلاغا بانقلاب سيارة ووقوع مصابين. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكى قادمة من مدينة إسنا، بمحافظة الأقصر، على الطريق الصحراوى الغربى، بالقرب من قرية فارس، فى طريقها إلى محافظة أسوان. تم إخطار مرفق إسعاف أسوان، برئاسة الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق
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إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بين قريتى كوم أبو راضى وميدوم، التابعتين لمركز الواسطى، شمال محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بين قريتى كوم أبو راضى وميدوم، التابعتين لمركز الواسطى. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارتين تابعتين لمرفق إسعاف بنى سويف لإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
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انقلاب سيارة بطريق الصف وتصادم بصحراوي الإسكندرية

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