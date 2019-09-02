ضبط 162 حالة إشغال طريق بالمنطقة الأثرية بالهرم

تحرير:سماح عوض الله ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص

حملة بالمنطقة الأثرية- أرشيفية

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملة على المنطقة المتاخمة لأهرامات الجيزة، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري لتلك المنطقة الأثرية، وشارك فى الحملة ضباط قطاع الغرب وفرقة الهرم والأمن المركزي، بالتنسيق مع مسؤولي حي الهرم، وأسفرت خلال الساعات الماضية عن ضبط 16 مشتبهًا بهم تم إخضاعهم للفحص الجنائي، بالتنسيق مع فرع الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بتكثيف الحملات التفتيشية بمنطقة الأهرامات، ورفع كافة صور الإشغالات والمعوقات بالطريق العام.

تمكنت الحملة من تنفيذ 7 أحكام قضائية متنوعة، وضبط قضيتي تسول وخيَّالين وجمَّالين اثنين وبائعين متجولين، وتمت مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم. قوات الحملة رفعت 162 حالة تعد وإشغال طريق عام، من قبل أصحاب المقاهي والمحلات التجارية، إذ استغلوا الأرصفة وحرم الطريق فى وضع كراسي لجلوس الزبائن بمقاهي