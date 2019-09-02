رطوبة في القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ ص

الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ليسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدبي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 25 34 شبين الكوم 24 34 طنطا 24 34 دمنهور 24 33 الإسكندرية 24 30 بلطيم 25 30 مطروح 23 29 السلوم 23 30 سيوة 24 36 بورسعيد 26 29 دمياط