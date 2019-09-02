النائب العام من الكويت: مصرون على واجبنا رغم الأعباء

تحرير:تهامى البندارى ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص

النائب العام

قال النائب العام المستشار نبيل صادق، إن النيابة العامة لها دور فاعل في مكافحة الإرهاب، وتقديم عناصره إلى المحاكمة، وهو دور خصها به الدستور والقانون، مؤكدا أن أعضاء النيابة العامة صامدون ومصممون على تأدية رسالتهم على أكمل وجه، رغم الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتقهم جراء كثرة القضايا، مضيفا أنه يحرص دائما على سرعة انتقال أعضاء النيابة العامة إلى موقع الحدث في حينه، نظرًا لأن دور عضو النيابة العامة يتمثل في اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب، وأكد كذلك أن مصر لديها إستراتيجية لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف «صادق» في تصريحات صحفية على هامش زيارته إلى الكويت، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون القضائي بين النيابتين المصرية والكويتية في مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها، ودعم برامج التدريب، ورفع كفاءة أعضاء النيابة في البلدين في مجال التحقيق الجنائي، وتيسير

وأضاف «صادق» في تصريحات صحفية على هامش زيارته إلى الكويت، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون القضائي بين النيابتين المصرية والكويتية في مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها، ودعم برامج التدريب، ورفع كفاءة أعضاء النيابة في البلدين في مجال التحقيق الجنائي، وتيسير عملية تبادل المعلومات، وسرعة تنفيذ المساعدات القضائية وتسليم المجرمين.



وحول ما إذا كانت مذكرة التفاهم مرتبطة بـ«خلية الكويت» التابعة لجماعة الإخوان، والتي تم تسليمها لمصر مؤخرًا، أكد النائب العام عدم وجود أي ارتباط بين المذكرة وتسليم أفراد الخلية، لافتا إلى أن تسليم أفراد الخلية الإرهابية تم بموجب الاتفاقيات الأمنية المشتركة بين الجانبين.







