رفض دعوى «العتال» لإلغاء انتخابات الزمالك التكميلية

تحرير:سماح عوض الله ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص

مجلس الدولة- أرشيفية

قضت اليوم الإثنين محكمة القضاء الإدارى، برفض الدعوى المقامة من هانى العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، ضد وزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير بصفته، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة في الجيزة بصفته، والمدير التنفيذي لنادي الزمالك بصفته، ورئيس نادي الزمالك، يطالب فيها بإلزامهم جميعًا بوقف انتخابات نادى الزمالك التكميلية، وانتهت المحكمة إلى رفض الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، نظرًا لسابقة صدور حكم قضائي بعدم صحة عضوية هاني العتال في نادي الزمالك.

تحمل الدعوى رقم 58949 لسنة 73 قضائية، وطالب فيها هاني العتال بوقف انتخابات نادي الزمالك التكميلية، لوقف مخالفة حرمان عضوين بمجلس إدارة النادي من استكمال دورتيهما الانتخابية، وعدم جواز تطبيق تعديلات لائحة الزمالك في 2019 بأثر رجعي على دورة انتخابية أقيمت بلائحة سابقة، بما يعني تنفيذ لائحتين متضاربتين



تحمل الدعوى رقم 58949 لسنة 73 قضائية، وطالب فيها هاني العتال بوقف انتخابات نادي الزمالك التكميلية، لوقف مخالفة حرمان عضوين بمجلس إدارة النادي من استكمال دورتيهما الانتخابية، وعدم جواز تطبيق تعديلات لائحة الزمالك في 2019 بأثر رجعي على دورة انتخابية أقيمت بلائحة سابقة، بما يعني تنفيذ لائحتين متضاربتين في نفس الدورة الانتخابية، وعدم جواز إلغاء منصب النائب الثاني قبل انتهاء مدته في 23 نوفمبر 2021.





واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والمدير التنفيذي لنادي الزمالك، ورئيس نادي الزمالك بصفته.



