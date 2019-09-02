أستراليا تصدم أمريكا بسبب الصورايخ متوسطة المدى

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص

سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي

تأكيد أسترالي جديد صادم لطموحات الولايات الأمريكية، إذ قال السفير الأسترالي لدى روسيا جريم ميهان، اليوم الإثنين، إن بلاده لن تنشر صواريخ متوسطة المدى على أراضيها، إذا قدمت أمريكا طلبا بهذا الشأن، موضحا أن كل من وزيرة الدفاع ليندا رينولدز، ورئيس والوزراء سكوت موريسون، قالا "إننا لن ننشر.. بالطبع، لا يمكنني التنبؤ بما يمكن لرئيس الوزراء الجديد أو الحكومة الجديدة فعله بعد 5 أو 10 سنوات، لكن رئيس وزرائنا قال إننا لن نفعل ذلك، وهذه إجابة واضحة ومحددة إلى حد ما"، بحسب سبوتنيك.

وانسحبت واشنطن رسميا، من معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى الموقعة مع موسكو، متذرعة بمزاعم حول انتهاك روسيا للمعاهدة، وهو الأمر الذي ينفيه الكرملين.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن سريان معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، قد انتهى اعتبارا من يوم 2 أغسطس، بمبادرة من الولايات المتحدة.وفي