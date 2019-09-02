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أستراليا تصدم أمريكا بسبب الصورايخ متوسطة المدى

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص
سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي
سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي
تأكيد أسترالي جديد صادم لطموحات الولايات الأمريكية، إذ قال السفير الأسترالي لدى روسيا جريم ميهان، اليوم الإثنين، إن بلاده لن تنشر صواريخ متوسطة المدى على أراضيها، إذا قدمت أمريكا طلبا بهذا الشأن، موضحا أن كل من وزيرة الدفاع ليندا رينولدز، ورئيس والوزراء سكوت موريسون، قالا "إننا لن ننشر.. بالطبع، لا يمكنني التنبؤ بما يمكن لرئيس الوزراء الجديد أو الحكومة الجديدة فعله بعد 5 أو 10 سنوات، لكن رئيس وزرائنا قال إننا لن نفعل ذلك، وهذه إجابة واضحة ومحددة إلى حد ما"، بحسب سبوتنيك.
وانسحبت واشنطن رسميا، من معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى الموقعة مع موسكو، متذرعة بمزاعم حول انتهاك روسيا للمعاهدة، وهو الأمر الذي ينفيه الكرملين.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن سريان معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، قد انتهى اعتبارا من يوم 2 أغسطس، بمبادرة من الولايات المتحدة.وفي
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مواقف-بابا-الفاتيكان-من-الأحداث-الإرهابية-حول-العالم

بابا الفاتيكان يعتذر إلى المصلين بعد احتجازه في مصعد

أعلن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، أنه علق في مصعد لمدة 25 دقيقة، وقام رجال الإطفاء بإنقاذه، موضحًا بذلك سبب وصوله متأخرًا لصلاة التبشير، في الفاتيكان. وقال البابا في كلمته قبل التبشير الملائكي: "أعتذر عن تأخيري.. علقت في مصعد 25 دقيقة، حصل انقطاع في التيار الكهربائي، ثم جاء رجال الإطفاء"، وفقا لـ"إرم نيوز". وأضافت الوكالة أن سبب مشكلة المصعد هو انخفاض في الجهد الكهربائي. جدير بالذكر أن البابا يُعرف بالدقة، وهو ما دفع الحشود في ساحة القديس بطرس إلى متابعة ساعاتهم بتوتر عندما لم يظهر في القصر الرسولي، وفقا لموقع أخبار الفاتيكان.
تحطم-مروحية (1)

تحطم مروحية واشتعال النيران بها جنوب الفلبين

أعلن مسئولون في الفلبين اليوم الأحد، تحطم مروحية صغيرة واندلاع النيران بها جنوب العاصمة مانيلا، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو ضحايا. وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن رجال الإطفاء هرعوا إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق، مشيرة إلى أن الطائرة تحطمت في قرية "بانسول" بإقليم "لاجونا". بدوره قال قائد شرطة إقليم "لاجونا" إليزار متا: إن "عمليات البحث والإغاثة في أعقاب وقوع الحادث ما زالت جارية مرجحا سقوط عدد من الضحايا". وتحطمت طائرة ركاب صغيرة تقل 5 أشخاص وسقطت فوق منزل، بعد وقت قصير من إقلاعها إلى الشمال من مانيلا عاصمة الفلبين.
الحرس الثورى.jpg1

جزيرة الحرس الثوري| هل تنتصر على العقوبات الأمريكية؟

تسعي الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لتجفيف مصادر تمويل الحرس الثوري الإيراني بكل الوسائل، فقد تلخصت استراتيجية الرئيس الأمريكي للتعامل مع التهديدات الإيرانية، في الاتفاق النووي الذي وصفه ترامب بأسوأ الاتفاقات التي أبرمت من جانب واحد والتي دخلتها الولايات المتحدة، والثاني الحرس الثوري الذي وصفه بقوى الإرهاب الفاسدة وميليشيات استولت على كميات ضخمة من الاقتصاد الإيراني لتمويل الحرب والإرهاب في الخارج. وزارة الخزانة الأمريكية قامت بفرض المزيد من العقوبات على الحرس الثوري لدعمه الإرهاب، وتطبيق عقوبات بحق مسؤوليه ووكلائه والتابعين له.
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

الناقلة الإيرانية «جريس 1» ترسو قبالة سواحل سوريا

كشف موقع "مارين ترافيك" المختص بتتبع السفن البحرية، اليوم الأحد، أن نقالة النفط الإيرانية "أدريان داريا"، المعروفة سابقًا باسم "جريس 1"، رست قبالة سواحل سوريا بنحو 50 ميلًا بحريا. وأضاف الموقع أن حمولة السفينة التي لم تدرج وجهة لشحنتها، البالغة 2.1 مليون برميل من النفط، بقيمة 130 مليون دولار، حبيسة في عرض البحر، دون معرفة مصيرها. وأظهرت بيانات "ريفينيتيف" لتتبع حركة السفن، أمس، أن الناقلة التي يدور حولها خلاف بين واشنطن وطهران لم تعد متجهة إلى تركيا، ولا إلى لبنان كما أفيد سابقًا.
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قمر-صناعى

أمريكا ترصد تحركات قمر صناعي عسكري روسي

قالت القيادة الأمريكية الشمالية للدفاع الجوي الفضائي (نوراد) اليوم إنها رصدت منذ بداية العام الجاري مناورات مركبة الفضاء العسكرية الروسية "كوسموس-2521"، التي يطلق عليها بشكل غير رسمي القمر الصناعي "المُفتش". وأوضحت القيادة، في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن القمر الصناعي كان في مدار الأرض مع المعلمات من 280 كيلومترا لكل 285 كيلومترا وفي أوائل فبراير بدأ مداره في الانخفاض تدريجياً وبحلول الـ 10 من أبريل كان الحد الأدنى لارتفاعه 227 كيلومترا ثم ارتفع القمر الصناعي مرة أخرى ومع بداية الصيف بلغ مداره 247 كيلومترا على مساحة 282 كيلومترا.
أردوغان وبوتين 1

«سو 57».. أردوغان يلجأ لروسيا بعد الرفض الأمريكي

بعد ما أقل من شهر من استبعاد الولايات المتحدة، أنقرة من البرنامج المشترك لتصنيع مقاتلات الجيل الخامس الشبحية من طراز "إف 35"، بسبب قرارها شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 400"، حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعرض الجوي الفضائي الدولي "ماكس-2019" في موسكو، فيما يبدو للبحث عن شريك عسكري جديد. واستغل نظيره الروسي فلاديمير بوتين، هذه الفرصة وعرض أحدث طائرة حربية روسية من طراز الشبح عليه، حيث تفقد الرئيسان، بحضور وزيرا دفاع البلدين، قمرة القيادة لمقاتلة من طراز "سو 57" من الجيل الخامس، أمس الثلاثاء خلال افتتاح المعرض.
صواريخ-إس-400

انطلاق المرحلة الثانية من توريد «إس-400» إلى تركيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، بدء استلام منظومة صواريخ "إس 400" الروسية، مشيرة إلى أن التسليم سيستمر لمدة شهر، وأوضحت في بيان، أنها "بدأت اليوم أعمال نقل الدفعة الثانية من منظومة إس - 400 إلى قاعدة مرتد الجوية في أنقرة"، منوهة إلى أن عملية النقل ستستغرق شهر.. كوان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، صرح أمس الإثنين، بأن عملية شحن معدات البطارية الثانية من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس -400 ستبدأ الثلاثاء، جاء ذلك على هامش زيارته إلى ولاية أرزينجان برفقة رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البحرية.
روحان

روحاني يضع شرطًا لتقليص الالتزام بالاتفاق النووي

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الراهن في بلاده حول الاتفاق النووي لن يتغير إن لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن بلاده أولاً. تصريحات روحاني جاءت في أعقاب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بأن الاتفاق بين ترامب وروحاني وارد في حال تم عقد لقاء بينهما، موضحًا: "تبادلنا الحديث بشأن إيران، وإننا متفقان على دعوة إيران إلى احترام التزاماتها النووية"، لافتًا إلى أننا نطمح لعقد اجتماع بين ترامب والرئيس الإيراني بحضوري.
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