مستوردون يكشفون آثار تحرير الدولار الجمركي على السلع

أعلنت وزارة المالية تحرير سعر الدولار الجمركى وربطه بالسعر المعلن من قبل البنك المركزى يوميا عند تقدير الرسوم الجمركية على السلع الواردة من الخارج

تحرير:أسماء فتحى ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص

يعد سعر الدولار الجمركي وتحديده أحد أهم العوامل المؤثرة على السوق المحلى، ومن خلاله يتم احتساب قيمة الجمارك على السلع المستوردة، والتى عادة ما يحملها المستورد على أصل سعر المنتج، لذا فإن زيادة سعر الدولار الجمركى أو انخفاضه تؤثر بالزيادة والنقصان فى أسعار السلع داخل السوق المصرية، وطالب المستوردون سابقا بتقسيم الدولار الجمركي إلى شرائح، ولم يكن قرار تحرير سعر الدولار وربطه بسعر البنك المركزي اليوم في الحسبان، إلا أن القرار لم يكن صادمًا لكون الفارق بين سعر الدولار في البنوك والدولار الجمركي 60 قرشاً تقريبًا.

ما الدولار الجمركي؟ الدولار الجمركي هو القيمة التى تحتسب بها نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، ويعتبر القيمة التى تخضع لها جميع المنتجات المستوردة. فتحى الطحاوى عضو شعبة المستوردين، قال إن الدولار الجمركي مسمى يطلق على المبالغ التى يدفعها المستورد فى الجمارك كرسوم على المنتجات

ما الدولار الجمركي؟

الدولار الجمركي هو القيمة التى تحتسب بها نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، ويعتبر القيمة التى تخضع لها جميع المنتجات المستوردة.

فتحى الطحاوى عضو شعبة المستوردين، قال إن الدولار الجمركي مسمى يطلق على المبالغ التى يدفعها المستورد فى الجمارك كرسوم على المنتجات المستوردة نظير الإفراج عن البضائع، وتم التدخل فى تحديده من قبل وزارة المالية بعد قرار تحرير سعر الصرف وصنفت القيمة حسب نوع السلع (أساسية، أو سلع تصنف على أنها رفاهية) ويحدد السعر مع بداية كل شهر ليتم العمل به حتى صدور منشور جديد أول كل شهر، معتبرًا أن هذا القرار كان خاطئا وتقسيم المنتجات على هذا النحو، وكذلك السعر من شأنه أن يربك أى تاجر لأنه لن يستطيع تحديد القيمة التى سيتم تقديرها كجمارك على المنتجات التى يستوردها.

إلا أن تحديد سعر الدولار فى البنوك يتم وفقا لآليات العرض والطلب، عند إجراءات التعاملات المصرفية الخاصة ببيع الشراء والبيع بالبنكنوت والتحويلات الخاصة به، وفقا لقوى العرض والطلب، خاصة بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه خلال شهر نوفمبر 2016.

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أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق، قال إن تحرير سعر صرف الدولار الجمركي لن يؤثر على الأسعار المحلية، نظرا لعدد من العوامل أهمها أن السلع الأساسية والواقع عليها عبء التغيير الحقيقي فى تقدير القيمة الجمركية لا تخضع للجمارك، وأغلبها يتم إعفاءه بالفعل من التقدير الجمركى والسلع الاستفزازية على حد مسمى وزارة المالية ستخضع لنفس السعر القديم، لأنها مربوطة على سعر البنك المركزى فى التقسيم السابق.

وأضاف شيحة فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن أي تغير فى السعر سيكون نوعا من أنواع الاستغلال، فبعض التجار يستغلون الأمر فى رفع السعر ولكنه فى الحقيقة لا وجود له على أرض الواقع.

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يحيي زنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن هناك زيادة طفيفة على مدخلات إنتاج الملابس والسلع التي على شاكلتها، ولكنها لن تكون كبيرة ومؤثرة، معتبرًا أن القرار في إجماله خطأ، فقد كان السعر شبه ثابت لا يتحرك إلا بعد انتهاء شهر أو أكثر فى حال تثبيته والآن السعر سيتغير يوميًا وهو أمر مجهد للتجار ومخيف على المدى البعيد.

وأضاف زنانيرى فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الأزمة الآن غير محسوسة لأن سعر الدولار فى البنوك مقارب للسعر الجمركى، ولكن الأمر سيكون أكثر سوءا فى حال زيادة سعر الدولار بالبنوك وهو ما سيربك السوق ويؤثر عليه فعليا.

بركات صفا، نائب رئيس شعبة لعب الأطفال والأدوات المكتبية، قال إن سعر الدولار وفقا لما يعلنه البنك المركزى لم يعد يختلف كثيرا عن السعر الجمركى، لذلك لن يكون هناك تأثير كبير على الأسعار فى الوقت الحالى، مؤكدًا أن الأسعار بالفعل انخفضت تأثرا بانخفاض سعر الدولار فى البنوك لتسجل 10% انخفاضًَا، كما أن عملة الصين تراجعت وهو ما أثر أيضا على الأسعار، أما الدولار الجمركى فهو جزء من القيمة الجمركية وتأثيره لن يكون كبيرا.

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فتحى الطحاوي، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، توقع زيادة أسعار السلع من 2 إلى 3 % بعد القرار، وقال إن أى زيادة على الجمارك تؤثر سلبا على المستهلك، ومن يتحدث عن أنها زيادة طفيفة وغير مؤثرة عليه النظر إلى دخل المواطن، وتحتسب الزيادة وفقا لما سيتحمله رب الأسرة في مجمل مستلزماته ولا يجوز احتسابها على سلعة واحدة أو منتج واحد لنتحدث عن كونها غير مؤثرة.

وأضاف الطحاوى فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الزيادة ستكون على بعض مستلزمات الإنتاج والغذاء ومكونات السيارات التى يتم تجميعها فى الداخل وهو ما سيسهم قطعا فى رفع الأسعار خاصة كلما تحرك سعر الدولار فى البنوك، معتبرا أن القرار جاء متعجلا وكان يحتاج لعام على الأقل حتى تستقر خلاله الأسعار وتؤتى ثمار انخفاض سعر الدولار ومن ثم يأتى الإجراء ليكون مكملا بدلا من وجوده الآن ليصبح محفزا جديدا لرفع الأسعار.

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يذكر أن سعر الدولار الجمركي كان محررا قبل عام 2016 ويتم تحديد سعره وفقا لمتوسط سعر البنك المركزي المصري ثم تحرك سعر الدولار وتم تعويمه فى نوفمبر 2016 ومن ثم تدخلت الحكومة فى تحديد سعر الدولار الجمركى وتم تعديله مؤخرا لتحتسب قيمته وفقا لنوع السلعة القادمة من الخارج، وما إن كانت كاملة الصنع أم أنها أحد مدخلات الإنتاج، وذلك فى محاولة من الدولة للسيطرة على سعر الدولار فى وقت تحركه بين الصعود والانخفاض على مدى العامين الماضيين، إلى أن استقر الوضع وانخفض سعر الدولار فى البنوك فعادت الدولة مجددا لرفع يدها عن السعر وتحديده وفقا لآليات العرض والطلب والقيمة المعلنة من قبل البنك المركزى المصرى.