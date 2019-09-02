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مستوردون يكشفون آثار تحرير الدولار الجمركي على السلع

أعلنت وزارة المالية تحرير سعر الدولار الجمركى وربطه بالسعر المعلن من قبل البنك المركزى يوميا عند تقدير الرسوم الجمركية على السلع الواردة من الخارج
تحرير:أسماء فتحى ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص
الدولار
الدولار
يعد سعر الدولار الجمركي وتحديده أحد أهم العوامل المؤثرة على السوق المحلى، ومن خلاله يتم احتساب قيمة الجمارك على السلع المستوردة، والتى عادة ما يحملها المستورد على أصل سعر المنتج، لذا فإن زيادة سعر الدولار الجمركى أو انخفاضه تؤثر بالزيادة والنقصان فى أسعار السلع داخل السوق المصرية، وطالب المستوردون سابقا بتقسيم الدولار الجمركي إلى شرائح، ولم يكن قرار تحرير سعر الدولار وربطه بسعر البنك المركزي اليوم في الحسبان، إلا أن القرار لم يكن صادمًا لكون الفارق بين سعر الدولار في البنوك والدولار الجمركي 60 قرشاً تقريبًا.
ما الدولار الجمركي؟ الدولار الجمركي هو القيمة التى تحتسب بها نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، ويعتبر القيمة التى تخضع لها جميع المنتجات المستوردة. فتحى الطحاوى عضو شعبة المستوردين، قال إن الدولار الجمركي مسمى يطلق على المبالغ التى يدفعها المستورد فى الجمارك كرسوم على المنتجات
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سبائك الذهب

هل يصل سعر «جرام الذهب» إلى 1000 جنيه؟

نتيجة عدد من العوامل الخارجية تحرك سعر الذهب نحو الارتفاع، ولم تتوقف تلك الحركة على مدار الشهر الماضى ليصل السعر العالمى للأوقية إلى أعلى تقدير له منذ 12 عاما مضت كاسرًا حاجز الـ1540 دولارا، الأمر الذي ربطه التجار باحتدام الصراعات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ما يتعلق بحربها الاقتصادية مع الصين من جهة، بالإضافة إلى الصراع السياسي مع إيران من جهة أخرى. الأمر لم يكن مقصورا على السياسة الخارجية لأمريكا وإنما جاء حراك سعر الفائدة للفيدرالى الأمريكى كمؤثر ثان لسعر الذهب.
الجمارك (2)

ما تريد معرفته عن آثار تحرير «الدولار الجمركي»

أعلنت وزارة المالية إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي، وقررت الوزارة العودة إلى تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكل أنواعها وفقا لأسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي المصري، وذلك اعتبارا من أول سبتمبر الجاري. ويعني هذا القرار أن سعر الدولار لكل السلع سواء كانت سلعا إستراتيجية أو سلعا ترفيهية واستفزازية سيكون وفقا لسعر الصرف الحر للدولار الأمريكي. ويبلغ متوسط أسعار العملة الخضراء في البنوك حاليا نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
دولار

بعد تحريره.. رحلة «الدولار الجمركي» منذ قرار التعويم

قررت وزارة المالية إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي، والعودة إلى تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكل أنواعها وفقا لأسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي المصري، وذلك اعتبارا من أول سبتمبر الجاري. ويعرف الدولار الجمركى بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير يوميا وفقا لأسعار تداول الدولار بالبنوك، ومن ثم فهو القيمة التى تحدد على أساسها قيمة الجمارك على المنتجات المستوردة.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.50 جنيه، ونحو 16.60 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الأسكندرية، وبنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك المشرق، وبنك عودة، وبنك البركة ليسجل نحو 16.61 جنيه للبيع، و16.51 جنيه للشراء.
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الجمارك (2)

ما تريد معرفته عن آثار تحرير «الدولار الجمركي»

أعلنت وزارة المالية إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي، وقررت الوزارة العودة إلى تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكل أنواعها وفقا لأسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي المصري، وذلك اعتبارا من أول سبتمبر الجاري. ويعني هذا القرار أن سعر الدولار لكل السلع سواء كانت سلعا إستراتيجية أو سلعا ترفيهية واستفزازية سيكون وفقا لسعر الصرف الحر للدولار الأمريكي. ويبلغ متوسط أسعار العملة الخضراء في البنوك حاليا نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
دولارات

«المالية» تعلن تحرير سعر الدولار الجمركي

ألغت مصلحة الجمارك سعر الدولار الجمركي، وسيتم احتساب الجمارك بالدولار الحر والذي يحدده البنك المركزي، وبلغ سعر الدولار الجمركي اليوم الأحد نحو 16.6203 جنيه، وفقا لمصلحة الجمارك المصرية، وأعلنت وزارة المالية استمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها اعتبارا من أول أغسطس 2019 وحتى 31 أغسطس 2019، لكل واردات الأصناف المستوردة عدا السلع الموضحة بالقوائم السابق الموافقة عليها، والقوائم المضافة إليها بتاريخ 27 يوليو 2019، التي تخضع لسعر الدولار الجمركي المعادل لسعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزى يوم 31 يوليو 2019، الذي يبلغ 16،6212 جنيه.
اموال

3 عوامل أدت إلى تراجع عائد أدوات الدين لأدنى مستوى

تراجعت الفائدة على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة لأدنى مستوى لها منذ التعويم، خلال الأسبوع الجاري، حيث انخفض العائد على السندات أجل 5 سنوات بمعدل 1.37 نقطة أساس خلال عطاء أمس ليصل إلى 14.44%، في مقابل نحو 15.81% خلال الأسبوع الماضي، وانخفض العائد على السندات أجل 10 سنوات لتصل إلى 14.68% مقابل 15.55% بتراجع 87 نقطة أساس. كما تراجعت الفائدة على أذون الخزانة أجلى 91 و273 يومًا 1.5%، لكل منهما، لينخفض المتوسط المرجح للفائدة إلى 16.44% مقابل 17.9%، وانخفض العائد على أذون أجل 273 يومًا إلى 16.378% مقابل 17.882%.
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انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي بواقع 5 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء.
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