بيراميدز يستهدف نهائي الكأس عبر بوابة بتروجت

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

بيراميدز

يحتضن استاد بتروسبورت، في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز ونظيره بتروجت، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لموسم 2018- 2019. المباراة سيقودها تحكيميا، وفقا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي محمود عاشور، صاحب الـ43 عامًا، والذي تقلد الشارة الدولية في 2011، علمًا بأنه بدأ مسيرته التحكيمية في 2006، ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكما خامسا.

مشوار بتروجت في بطولة الكأس بدأ من الدور الـ32، حين واجه الفريق البترولي مركز شباب تلا، وفاز بتروجت بسداسية نظيفة. وفي دور الـ16 واجه بتروجت نظيره الجزيرة مطروح، وتعادلا بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي، ثم تغلب الفريق البترولي (4-1) بضربات الترجيح. وشهدت موقعة الدور ربع النهائي مواجهة بترولية خالصة،