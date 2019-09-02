رياضة

بيراميدز يستهدف نهائي الكأس عبر بوابة بتروجت

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص
بيراميدز
بيراميدز
يحتضن استاد بتروسبورت، في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز ونظيره بتروجت، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لموسم 2018- 2019. المباراة سيقودها تحكيميا، وفقا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي محمود عاشور، صاحب الـ43 عامًا، والذي تقلد الشارة الدولية في 2011، علمًا بأنه بدأ مسيرته التحكيمية في 2006، ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكما خامسا.
مشوار بتروجت في بطولة الكأس بدأ من الدور الـ32، حين واجه الفريق البترولي مركز شباب تلا، وفاز بتروجت بسداسية نظيفة. وفي دور الـ16 واجه بتروجت نظيره الجزيرة مطروح، وتعادلا بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي، ثم تغلب الفريق البترولي (4-1) بضربات الترجيح. وشهدت موقعة الدور ربع النهائي مواجهة بترولية خالصة،
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حمدى-النقاز

حمدي النقاز يحسم الجدل حول رحيله عن الزمالك

كشف الدولي التونسي حمدي النقاز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية، عن رحيله من صفوف فريق القلعة البيضاء، وأكد النقاز، في تصريحات تليفزيونية على «قناة الحدث»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، أنه لا صحة لما يتردد عن رحيله عن صفوف الفريق خلال الفترة الحالية بسبب خلافات مع رئيس مجلس إدارة ناديه الأبيض، موضحًا أنه لا يركز إلا في الملعب والمباريات فقط، لافتًا إلى أنه لا يلتفت لما وصفه بـ«الشائعات».
ريال مدريد -فياريال

كاسيميرو: ريال مدريد افتقد كل شيء أمام فياريال

طالب متوسط ميدان ريال مدريد، كاسيميرو، بضرور استغلال الفريق لفترة التوقف الدولية من أجل تطوير المستوى، وذلك بعدما سقط الريال أمس في فخ التعادل الإيجابي مع فياريال بنتيجة 2-2، ليواصل إهدار النقاط بعد تعادله في الجولة الثانية على أرضه أمام بلد الوليد، وقال كاسيميرو حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نفتقد لكل شيء، بداية من التسجيل وصولًا إلى تقديم مستويات دفاعية جيدة وصولًا إلى التعامل كفريق واحد، يجب أن نتمتع بالروح، إذا عملنا بقوة سنذهب بعيدًا، فريال مدريد مطالب دائمًا بالفوز، على الرغم من أن هذا الملعب من أصعب الملاعب التي يمكن زيارتها".
أرسنال 2019

روما يبحث عن استعارة مخيتاريان في آخر أيام الميركاتو

دخل روما الإيطالي في مفاوضات متقدمة مع أرسنال، لضم متوسط ميدانه الأرميني هنريك مخيتاريان على سبيل الإعارة، في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي، اليوم الإثنين، وأغلق موسم الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي يوم 8 أغسطس الماضي، إلا أنه لم يغلق في العديد من الدوريات الأوروبية الأخرى، ومن بينها الدوري الإيطالي، الذي بإمكان أنديته شراء اللاعبين حتى مساء اليوم، وانضم مخيتاريان لأرسنال في شهر يناير من عام 2018، في صفقة شهدت انتقال التشيلي أليكسيس سانشيز من المدفعجية إلى الشياطين الحمر.
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بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

الحدود يبحث عن خطف بطاقة نصف نهائي الكأس من بيراميدز

يحتضن استاد بتروسبورت، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء بيراميدز أمام حرس الحدود، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر لموسم 2018-2019، علمًا بأن الفائز في المباراة سيواجه بتروجيت في دور نصف النهائي. بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، نجح في العبور إلى دور الـ8 بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 1/0، أحرزه نجمه البوركيني أيريك تراوري، وفي المقابل صعد حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، بشق الأنفس بعدما واجه طلائع الجيش وتغلب عليه بركلات الترجيح (5/3)، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

اتجاه في اتحاد الكرة لتأجيل نهائي كأس مصر

كشف مصدر باللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن وجود اتجاه لتأجيل نهائي كأس مصر، المحدد له 5 سبتمبر المقبل، وتابع أن بيراميدز سيخوض ربع النهائي يوم 2 سبتمبر قبل لقاء نصف النهائي بـ48 ساعة، ومن الصعب أن يلعب النهائي يوم 5. وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم حددت مواعيد الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، إذ يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، في الأول من سبتمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد الإسماعيلية.
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اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل لقاء الزمالك والمقاصة

نفى أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة، ما تردد عن تأجيل لقاء الزمالك ومصر للمقاصة، والمقرر إقامته بعد غد الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على استاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن مواجهات دور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر. كما كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة أن الثنائي جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين خارج دائرة المرشحين لإدارة اللقاء، وأضاف أن جريشة معاقب بالإيقاف بسبب لقاء الأهلي وبيراميدز بجانب إدارته نهائي مركز شباب ميت فضالة دون إذن لجنة الحكام، أما إبراهيم نور الدين فأدار لقاء الزمالك والإسماعيلي في الجولة قبل الأخيرة للدوري.
جهاد-جريشة (2)

إيقاف جهاد جريشة بسبب موقعة الأهلي وبيراميدز

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة سمير عثمان، إيقاف جهاد جريشة، الحكم الدولي، لفترة غير محددة؛ وذلك بعد أخطائه في لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز، والذي أقيم بينهما السبت الماضي، على استاد برج العرب، بدور الـ16 لبطولة كأس مصر، وانتهى بخسارة المارد الأحمر بهدف دون رد، ليودع البطولة. وعلمت «التحرير» من مصادر داخل اللجنة أن الإيقاف قد يقتصر على بطولة كأس مصر فقط، على اعتبار أن البطولة ستنتهي قبل انطلاق الدوري، المقرر له 18 سبتمبر المقبل.
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