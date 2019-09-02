طفلين مجهولين وضابط.. 9 مصابين في حادث ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ ص

إسعاف - أرشيفية

أصيب 9 أشخاص، اليوم الإثنين، فى حادث تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة نقل بعد نفق سنور اتجاه المنيا بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغً بالحادث ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وقامت بنقل المصابين إلى المستشفى وتقديم الإسعافات الأولية لبعضهم في موقع الحادث.

والمصابون هم: شادي محمد سامح 25 سنة ضباط شرطة، مصابا بجروح وسحجات،وإنجي وجيه نزيه 39 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، آمال كوسته عياد 53 سنة، مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وأحمد نصر فرغلي 30 سنة، مصابا بجروح وسحجات بالوجه والذراعين.ونقل طفل مجهول الاسم عمرع 5 سنوات، مصابا بكسر مضاعف بالذراعين