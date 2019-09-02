جريمة

طفلين مجهولين وضابط.. 9 مصابين في حادث ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ ص
إسعاف - أرشيفية
إسعاف - أرشيفية
أصيب 9 أشخاص، اليوم الإثنين، فى حادث تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة نقل بعد نفق سنور اتجاه المنيا بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغً بالحادث ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وقامت بنقل المصابين إلى المستشفى وتقديم الإسعافات الأولية لبعضهم في موقع الحادث.
والمصابون هم: شادي محمد سامح 25 سنة ضباط شرطة، مصابا بجروح وسحجات،وإنجي وجيه نزيه 39 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، آمال كوسته عياد 53 سنة، مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وأحمد نصر فرغلي 30 سنة، مصابا بجروح وسحجات بالوجه والذراعين.ونقل طفل مجهول الاسم عمرع 5 سنوات، مصابا بكسر مضاعف بالذراعين
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الداخلية-تستعين-بعساكر-مرور-مؤهلات-عليا

مرور الجيزة تتصدى لـ19 موقفا عشوائيا بمحيط الكباري

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، جهودهم في رحلة البحث عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولى، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 273 مخالفة مرورية متنوعة دون تحرير أي مخالفات انتظار خاطئ.
خبز-عيش

مباحث التموين تضبط 23 مخبزا مخالفا في الجيزة

لا يدخر رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية الجهد من خلال الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
حملة-أمنية-لضبط المخدرات‎ (1)

سقوط 29 تاجر مخدرات في قبضة مباحث الجيزة

وجهت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
المستشار-حسن-فريد

قاضي «بيت المقدس» يقرر فتح المرافعات من جديد 4 أيام

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، إعادة فتح باب المرافعة للدفاع من جديد ولمدة 4 أيام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس»، والتي يحاكم فيها 213 متهما، على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، ومنها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، واغتيال مدير المكتب الفني الأسبق لوزير الداخلية.
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إطلاق-نار (3)

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة ببني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، من ضبط 6 أشخاص بعد فض مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين بسبب خلاف على حراسة الأراضي الصحراوية بالطريق الصحراوي الغربي في المنطقة الواقعة بين محافظتي الفيوم وبني سويف، ما أسفر عن إصابة 3 منهم، وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من العميد أسامة يونس مأمور مركز شرطة إهناسيا، بوقوع مشاجرة ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي بالمنطقة المتاخمة لقرية طما فيوم دائرة المركز،، والذي وجه بسرعة فض المشاجرة وضبط طرفيها.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (7)

حوادث مرورية تضرب الصحراوي الشرقي وكوبري التونسي

شهد صباح اليوم الأربعاء وقوع 3 حوادث مرورية بالقاهرة الكبرى والمحافظات، أبرزها حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نقل، قبل نفق سنور بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم طفل، كما شهد كوبرى التونسى بالقاهرة تصادما بين سيارتين، ما أدى إلى توقف حركة المرور فى الاتجاه من السيدة زينب إلى المقطم، ما تسبب فى تعطل حركة المرور، بينما شهد طريق الصف- الجيزة كذلك تصادم سيارتين أعلى الطريق، ما أدى إلى توقف حركة المرور على الطريق.
سجن

إنكار ثم اعتراف وحبس.. كاميرات المراقبة تكشف سفاح السيدات

قررت النيابة العامة بني سويف، مساء الخميس، حبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بقتل 4 سيدات مُسنات، لسرقتهن على فترات متباعدة ابتداءً من عام 2011 وحتى الحادث الأخير الأسبوع الماضي، إذ تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا يفيد بورود بلاغ يفيد العثور على جُثة سيدة مٌسنة في المنطقة النائية خلف موقف محي الدين بمدينة بني سويف، وبها آثار كدمات بالرأس وفي حالة تحلل بعد أيام من الإبلاغ باختفائها، والذي وجه بسرعة كشف ملابسات الوفاة وضبط الجاني.
الساعات الأخيرة فى حياة فكهانى بنها (1)

أنا زهقت منك.. الساعات الأخيرة فى حياة «فكهاني بنها»

كانت الحياة تسير بشكل طبيعى أمس على كوبرى قرية جمجرة الجديدة، التابعة لمركز بنها، فالكل مشغول بحاله وفجأة تبدل المشهد إلى صراخ وحالة من الارتباك والهلع بين الأهالي الذين شاهدوا الحادث، عندما صاح أحد المارة «عم خالد اتقتل» وهرول الأهالى إلى مكان الصوت، فوجدوا فكهانيا غارقا فى دمائه وبجسده عدة طلقات نارية وحاولوا الإمساك بقاتله الذى كان يحمل سلاحا لكنه نجح فى الفرار. وبعد دقائق معدودة وصلت الشرطة إلى مسرح الجريمة لتبدأ عملية البحث والتحرى لكشف ملابسات الحادث.
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