طفلين مجهولين وضابط.. 9 مصابين في حادث ببني سويف
تحرير:محمد حفيظ
٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ ص
إسعاف - أرشيفية
أصيب 9 أشخاص، اليوم الإثنين، فى حادث تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة نقل بعد نفق سنور اتجاه المنيا بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغً بالحادث ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وقامت بنقل المصابين إلى المستشفى وتقديم الإسعافات الأولية لبعضهم في موقع الحادث.
والمصابون هم: شادي محمد سامح 25 سنة ضباط شرطة، مصابا بجروح وسحجات،وإنجي وجيه نزيه 39 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، آمال كوسته عياد 53 سنة، مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وأحمد نصر فرغلي 30 سنة، مصابا بجروح وسحجات بالوجه والذراعين.ونقل طفل مجهول الاسم عمرع 5 سنوات، مصابا بكسر مضاعف بالذراعين
والمصابون هم: شادي محمد سامح 25 سنة ضباط شرطة، مصابا بجروح وسحجات،وإنجي وجيه نزيه 39 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، آمال كوسته عياد 53 سنة، مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وأحمد نصر فرغلي 30 سنة، مصابا بجروح وسحجات بالوجه والذراعين.
ونقل طفل مجهول الاسم عمرع 5 سنوات، مصابا بكسر مضاعف بالذراعين وغيبوبة، وطفلة مجهولة الاسم عمرها 4 سنوات، مصابة باشتباه كسر مضاعف بالحوض وغيبوبه وجرح قطعي بالقدم الأيمن، بالإضافة إلى ماريان عاطف تادروس 19 سنة، مصابة بجروح وسحجات.
ويقيم جميع المصابين بمركز ملوي بالمنيا، ونقلوا لمستشفى بنى سويف الجامعى، لتلقى العلاج وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
وقدمت الإسعافات الأولية لمصابين بمكان الحادث، وهم بيشوي إسحق ارميا 24 سنة، طالب بكلية طب، مقيم بمركز ملوي، وفادي ماهر زخاري 25 سنة، مقيم بمحافظة الشرقية.