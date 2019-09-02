رياضة

لويز يطالب مدافعي أرسنال بتحمل المسؤولية

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص
ديفيد لويز
ديفيد لويز
يرى البرازيلي ديفيد لويز أن مدافعي أرسنال يتوجب عليهم تحمل المسؤولية، بعد الأخطاء التي ارتكبها مدافعو الفريق في التعادل أمس بنتيجة 2-2 أمام توتنهام، في ديربي شمال لندن على ملعب الإمارات، وتسببت الأخطاء الدافعية القاتلة لأرسنال في تأخره بهدفين دون رد في شوط المباراة الأول، قبل أن يتعادل المدفعجية بفضل ثنائية ألكسندر لاكازيت وبيير إيميريك أوباميانج، ويأتي ذلك بعدما تعرض لويز نفسه لانتقادات لاذعة في خسارة أرسنال أمام ليفربول بنتيجة 3-1 في الجولة قبل الماضية.
وقال لويز، حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "أرى أن الانتقادات أمر طبيعي، كان ذلك هو الوضع طوال مسيرتي الاحترافية، خاصة إذا كان مركزك في خط الدفاع، فالمهاجمون لا يتسببون في خسارة المباريات، إلا إذا أهدروا ركلات جزاء في الدقائق الأخيرة. هذه هي كرة القدم". وأضاف: "يتوجب على المدافعين تحمل المسؤولية وتقبل
اقرأ المزيد
حمدى-النقاز

حمدي النقاز يحسم الجدل حول رحيله عن الزمالك

كشف الدولي التونسي حمدي النقاز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية، عن رحيله من صفوف فريق القلعة البيضاء، وأكد النقاز، في تصريحات تليفزيونية على «قناة الحدث»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، أنه لا صحة لما يتردد عن رحيله عن صفوف الفريق خلال الفترة الحالية بسبب خلافات مع رئيس مجلس إدارة ناديه الأبيض، موضحًا أنه لا يركز إلا في الملعب والمباريات فقط، لافتًا إلى أنه لا يلتفت لما وصفه بـ«الشائعات».
ريال مدريد -فياريال

كاسيميرو: ريال مدريد افتقد كل شيء أمام فياريال

طالب متوسط ميدان ريال مدريد، كاسيميرو، بضرور استغلال الفريق لفترة التوقف الدولية من أجل تطوير المستوى، وذلك بعدما سقط الريال أمس في فخ التعادل الإيجابي مع فياريال بنتيجة 2-2، ليواصل إهدار النقاط بعد تعادله في الجولة الثانية على أرضه أمام بلد الوليد، وقال كاسيميرو حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نفتقد لكل شيء، بداية من التسجيل وصولًا إلى تقديم مستويات دفاعية جيدة وصولًا إلى التعامل كفريق واحد، يجب أن نتمتع بالروح، إذا عملنا بقوة سنذهب بعيدًا، فريال مدريد مطالب دائمًا بالفوز، على الرغم من أن هذا الملعب من أصعب الملاعب التي يمكن زيارتها".
أرسنال 2019

روما يبحث عن استعارة مخيتاريان في آخر أيام الميركاتو

دخل روما الإيطالي في مفاوضات متقدمة مع أرسنال، لضم متوسط ميدانه الأرميني هنريك مخيتاريان على سبيل الإعارة، في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي، اليوم الإثنين، وأغلق موسم الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي يوم 8 أغسطس الماضي، إلا أنه لم يغلق في العديد من الدوريات الأوروبية الأخرى، ومن بينها الدوري الإيطالي، الذي بإمكان أنديته شراء اللاعبين حتى مساء اليوم، وانضم مخيتاريان لأرسنال في شهر يناير من عام 2018، في صفقة شهدت انتقال التشيلي أليكسيس سانشيز من المدفعجية إلى الشياطين الحمر.
اقرأ المزيد من الأخبار
مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (1)

مواجهات سهلة للكبار في «كأس كاراباو»

يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كأس كاراباو)، بخروجه لمواجهة بريستون نورث إيند المنافس في الدرجة الثانية، فيما يحل ليفربول ضيفا على ميلتون كينز دونز المنتمي للدرجة الثالثة بعد إقامة قرعة الدور الثالث، فيما يستضيف مانشستر يونايتد منافسه روتشدال المنافس في الدرجة الثالثة، وينتظر تشيلسي وصيف البطل في الموسم الماضي الفائز من جريمسبي المنتمي للدرجة الرابعة أو ماكلسفيلد تاون، فيما يلعب آرسنال ضد نوتنجهام فورست الذي يشارك في الدرجة الثانية.
هاري كين

كين يحدد كيفية منافسة توتنهام على لقب الدوري

أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين حاجة توتنهام للدخول في مسيرة انتصارات متتالية، إن أراد السبيرز منافسة ليفربول ومانشستر سيتي هذا الموسم، وتوقع الكثيرون أن ينافس توتنهام على لقب الدوري هذا الموسم بقوة، بعد وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إلا أن الفريق اللندني تعرض لهزيمة مفاجئة على ملعبه في الجولة الماضية أمام نيوكاسل، وبات الفريق يتأخر مبكرًا بخمس نقاط عن ليفربول وبثلاث نقاط عن السيتي، وقال كين حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "آمل في أن نتخطى السيتي هذا الموسم، ولكن الأمر يتطلب منا الكثير من العمل الجاد".
مسعود-اوزيل-ارسنال

وكيل أعمال أوزيل يؤكد بقاءه في صفوف أرسنال

أكد وكيل أعمال مسعود أوزيل، على عدم رحيل النجم الألماني عن صفوف أرسنال هذا الصيف، مشيرًا إلى شعوره بالسعادة بالبقاء في صفوف المدفعجية، ويأتي ذلك بعدما أثيرت الكثير من التكهنات حول نهاية مستقبل أوزيل مع الفريق اللندني، بعدما تم استبعاده من قائمة الفريق التي خسرت في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي أمام ليفربول بنتيجة 3-1، وعند سؤال مدرب أرسنال عن سبب غياب أوزيل عن موقعة الريدز أجاب بأن القائمة التي تواجدت في اللقاء كانت هي الأجهز بدنيًا لخوض المواجهة، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.
لويس وصلاح‎

لويز: بإمكان أرسنال التألق والمنافسة على لقب الدوري

يرى المدافع البرازيلي ديفيد لويز أن فريقه الحالي أرسنال قادر على التألق مثل الأجيال السابقة للمدفعجية، مشيرًا إلى رغبته في مساعدة الفريق على المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي، خاصة أن البرازيلي البالغ من العمر 32 عامًا توج من قبل بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي مع فريقه السابق تشيلسي، وقال لويز في هذا الشأن: "هذا الفريق يملك الإمكانية للتألق مثل الأجيال السابقة، نملك الكثير من الموهبة والجودة، أتيت إلى هنا بطموح القتال على لقب الدوري الإنجليزي، وأرغب في القتال على ألقاب باقي البطولات أيضا".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org