لويز يطالب مدافعي أرسنال بتحمل المسؤولية

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

ديفيد لويز

يرى البرازيلي ديفيد لويز أن مدافعي أرسنال يتوجب عليهم تحمل المسؤولية، بعد الأخطاء التي ارتكبها مدافعو الفريق في التعادل أمس بنتيجة 2-2 أمام توتنهام، في ديربي شمال لندن على ملعب الإمارات، وتسببت الأخطاء الدافعية القاتلة لأرسنال في تأخره بهدفين دون رد في شوط المباراة الأول، قبل أن يتعادل المدفعجية بفضل ثنائية ألكسندر لاكازيت وبيير إيميريك أوباميانج، ويأتي ذلك بعدما تعرض لويز نفسه لانتقادات لاذعة في خسارة أرسنال أمام ليفربول بنتيجة 3-1 في الجولة قبل الماضية.

وقال لويز، حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "أرى أن الانتقادات أمر طبيعي، كان ذلك هو الوضع طوال مسيرتي الاحترافية، خاصة إذا كان مركزك في خط الدفاع، فالمهاجمون لا يتسببون في خسارة المباريات، إلا إذا أهدروا ركلات جزاء في الدقائق الأخيرة. هذه هي كرة القدم". وأضاف: "يتوجب على المدافعين تحمل المسؤولية وتقبل

وقال لويز، حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "أرى أن الانتقادات أمر طبيعي، كان ذلك هو الوضع طوال مسيرتي الاحترافية، خاصة إذا كان مركزك في خط الدفاع، فالمهاجمون لا يتسببون في خسارة المباريات، إلا إذا أهدروا ركلات جزاء في الدقائق الأخيرة. هذه هي كرة القدم".



وأضاف: "يتوجب على المدافعين تحمل المسؤولية وتقبل الانتقادات بصورة جيدة ومتواضعة، علينا فهم أننا ارتكبنا أخطاء والاعتراف بذلك".



وتابع: "بدوري سأحاول تقديم أفضل ما لديّ، وبالنظر إلى مواجهة ليفربول، قدمت مواجهة مميزة حتى ركلة الجزاء، خاصة أن تلك كانت أول مباراة كبيرة لنا هذا الموسم".



واختتم: "أمام توتنهام شعرت بالألم، ولكني لعبت حتى آخر دقيقة لإظهار الروح، أحاول التطور مع الفريق كل يوم، علينا التمتع بالنضج لفهم طبيعة اللحظة الحالية".