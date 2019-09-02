جريمة

الخال «الخطير» يؤدب ابن أخته بالقتل: بيضرب أمه

تحرير:هيثم بطاح ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الإثنين، القبض على مسجل خطر قتل نجل شقيقته في الخصوص، إثر مشاجرة بينهما أثناء معاتبته له، لكثرة التعدى على والدته، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات، إذ تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة الخصوص يفيد بورود إشارة من مستشفى اليوم الواحد بالمرج، بوصول المدعو "محمد ع. ط."، 23 عامًا، عامل ومقيم شارع الصرف الصحي دائرة القسم، مصابًا بجرح قطعي من الفخذ من الجهة اليمنى، وتوفى عقب وصوله للمستشفى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
بالانتقال والفحص وسؤال والدة المتوفي "صباح م. خ."، 57 عامًا، ربة منزل ومقيمه ذات العنوان، قررت بأن نجلها المتوفي دائم التعدي عليها بالضرب، فقامت بإخبار شقيقها المدعو "محمد م. خ."، 54 عامًا، مسجل شقي خطر ومقيم البراجيل بالجيزة. وأوضحت أن الخال حضر لمسكنها وحدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها
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الداخلية-تستعين-بعساكر-مرور-مؤهلات-عليا

مرور الجيزة تتصدى لـ19 موقفا عشوائيا بمحيط الكباري

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، جهودهم في رحلة البحث عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولى، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 273 مخالفة مرورية متنوعة دون تحرير أي مخالفات انتظار خاطئ.
خبز-عيش

مباحث التموين تضبط 23 مخبزا مخالفا في الجيزة

لا يدخر رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية الجهد من خلال الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
حملة-أمنية-لضبط المخدرات‎ (1)

سقوط 29 تاجر مخدرات في قبضة مباحث الجيزة

وجهت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
المستشار-حسن-فريد

قاضي «بيت المقدس» يقرر فتح المرافعات من جديد 4 أيام

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، إعادة فتح باب المرافعة للدفاع من جديد ولمدة 4 أيام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس»، والتي يحاكم فيها 213 متهما، على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، ومنها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، واغتيال مدير المكتب الفني الأسبق لوزير الداخلية.
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جثه -علي-الطريق (1)

حفرا قبرهما.. بحثا عن كابل فصعقتهما الكهرباء بطوخ

لقي عاملان مصرعهما صعقا بالكهرباء، اليوم الأربعاء، في أثناء حفرهما لإصلاح كابل كهربائي في قرية قرقشندة التابعة لمركز شرطة طوخ، فصعقهما التيار عقب قطع كابل أرضى، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى طوخ، بينما اتهمت أسرتاهما المقاول بالتسبب في وفاتهما. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، والذي طلب تحريات المباحث بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها، وكلف الإدارة الهندسية بمجلس مدينة طوخ بإعداد تقرير مفصل عن الواقعة وظروفها.
خطف (1)

مأساة في الخصوص..قيد نجل شقيقه وأطلق عليه كلبا فقتله

أمرت نيابة الخصوص بحجز عاطل قام بتقييد نجل شقيقه وأطلق عليه كلبا فعقره؛ مما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب سوء سلوك المجنى عليه وكثرة تشاجره مع الجيران. كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا بورود بلاغ لقسم شرطة الخصوص من مستشفى اليوم الواحد بالمرج بوصول "مصطفى. ا. ف - 17 عامًا" عاطل، ومقيم دائرة القسم، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم ووجود آثار تقييد بمعصم اليدين وآثار لعقر كلب بالفخذ الأيسر، وتوفي عقب وصوله المستشفى، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
ضبط طن-لحوم-ودواجن-فاسدة-بمطعم-شهير (1)

ضبط 542 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بالقليوبية

نجحت مديرية الصحة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، فى ضبط 542 كيلوجراما لمنتجات لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة لمراقبة الأغذية بإشراف الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وسامي رجب، مراقب عام الأغذية، في إطار تكثيف الحملات بالمراكز، للتأكد من سلامة المنتجات وتنفيذ الشروط الصحية الغذائية، وجرى المرور على 103 منشآت لتصنيع وعرض وبيع اللحوم والثلاجات، ومحلات جزارة، وسحب 156 عينة من منتجات اللحوم وإرسالها إلى المعامل المركزية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
حريق

السيطرة على حريق 4 محلات في شارع مصر بالإسماعيلية

سيطرت الحماية المدنية على حريق كبير بأحد أكبر الشوارع التجارية بوسط محافظة الإسماعيلية، فجر اليوم، والذي يضم عددًا كبيرًا من محلات الملابس والاكسسوارات، دون وقوع خسائر في الارواح، إذ تلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد خالد كمال مدير الحماية المدنية، بورود بلاغ بنشوب حريق فى شارع مصر الذي يضم محلات ملابس والعديد من الباعة الجائلين ومغلق بسبب الإشغالات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء وسيارة تدخل السريع إلى مكان الحريق.
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