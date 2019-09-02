الخال «الخطير» يؤدب ابن أخته بالقتل: بيضرب أمه

تحرير:هيثم بطاح ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

صورة أرشيفية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الإثنين، القبض على مسجل خطر قتل نجل شقيقته في الخصوص، إثر مشاجرة بينهما أثناء معاتبته له، لكثرة التعدى على والدته، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات، إذ تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة الخصوص يفيد بورود إشارة من مستشفى اليوم الواحد بالمرج، بوصول المدعو "محمد ع. ط."، 23 عامًا، عامل ومقيم شارع الصرف الصحي دائرة القسم، مصابًا بجرح قطعي من الفخذ من الجهة اليمنى، وتوفى عقب وصوله للمستشفى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

بالانتقال والفحص وسؤال والدة المتوفي "صباح م. خ."، 57 عامًا، ربة منزل ومقيمه ذات العنوان، قررت بأن نجلها المتوفي دائم التعدي عليها بالضرب، فقامت بإخبار شقيقها المدعو "محمد م. خ."، 54 عامًا، مسجل شقي خطر ومقيم البراجيل بالجيزة. وأوضحت أن الخال حضر لمسكنها وحدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها