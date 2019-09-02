بتروجت VS بيراميدز.. تكافؤ كبير وندّية واضحة

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص

بتروجت

يحتضن استاد بتروسبورت، في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز ونظيره بتروجت، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لموسم 2018- 2019، والذي سيقوده تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي محمود عاشور صاحب الـ43 عامًا، والذي تقلد الشارة الدولية في 2011، علمًا بأنه بدأ مسيرته التحكيمية في 2006، ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكمًا خامسًا.

بتروجت وبيراميدز بمسماه الحالي أو مسماه القديم الأسيوطي سبورت، تواجها من قبل في 7 مباريات، فاز بتروجت في 3 مواجهات، وفاز بيراميدز في 3 مواجهات، وحسم التعادل نفسه في لقاء وحيد. وسجل مهاجمو بتروجت في شباك بيراميدز 12 هدفًا، وفي المقابل سجل نجوم بيراميدز في شباك الفريق البترولي 13 هدفًا، ويعد النجم الإثيوبي

بتروجت وبيراميدز بمسماه الحالي أو مسماه القديم الأسيوطي سبورت، تواجها من قبل في 7 مباريات، فاز بتروجت في 3 مواجهات، وفاز بيراميدز في 3 مواجهات، وحسم التعادل نفسه في لقاء وحيد.



وسجل مهاجمو بتروجت في شباك بيراميدز 12 هدفًا، وفي المقابل سجل نجوم بيراميدز في شباك الفريق البترولي 13 هدفًا، ويعد النجم الإثيوبي شيميليس بيكيلي هو هداف مواجهات الفريقين بأربعة أهداف.



وتشير الأرقام إلى أن معدل أعمار لاعبي بتروجت 27.6 عام، ويمتلك الفريق البترولي لاعبا أجنبيا وحيدا، وتعد قيمة الفريق 2.18 مليون جنيه إسترليني.



في المقابل يعد معدل أعمار لاعبي بيراميدز 26.5 عام، ويمتلك الفريق 11 لاعبا دوليا و4 لاعبين أجانب، وتعد قيمة الفريق 18.36 مليون جنيه إسترليني.

