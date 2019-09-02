فيلم عن فضيحة أوراق بنما ينافس في مهرجان البندقية

تحرير:التحرير ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

ميريل ستريب

تشارك ميريل ستريب، النجمة الأمريكية الفائزة بالعديد من جوائز الأوسكار، في تحقيق بشأن تعاملات مالية غامضة، وذلك في الفيلم الدرامي "المغسلة- The Laundromat" المقتبس من فضيحة تسريب بيانات المعاملات المالية الخارجية المعروفة باسم أوراق بنما. ويسعى الفيلم الذي أنتجته شبكة نتفليكس إلى شرح تداعيات هذه التسريبات من خلال قصص أبطاله. ويضم طاقم العمل نجوما آخرين مثل جاري أولدمان وأنطونيو بانديراس وشارون ستون. وعُرض الفيلم لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي، الأحد.

وأثارت ما يطلق عليها اسم أوراق بنما، والتي اشتملت على تسريب ملايين الوثائق من شركة موساك فونسيكا القانونية في بنما، في أبريل (نيسان) 2016، فضيحة عالمية بعدما كشفت عن استخدام الأثرياء وذوي النفوذ شركات خارج بلادهم لتجنب دفع الضرائب المستحقة عليهم. وفي الفيلم يتحدث أولدمان وبانديراس، اللذان يلعبان دوري