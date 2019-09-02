هل يصل سعر «جرام الذهب» إلى 1000 جنيه؟

شهر مضى على الحراك الكبير فى سوق الذهب المحلية المتأثرة مباشرة بالسوق العالمية، ما أربك حالة البيع والشراء خلال الأيام القليلة الماضية وتسبب في تراجع حجم المبيعات

تحرير:أسماء فتحى ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

نتيجة عدد من العوامل الخارجية تحرك سعر الذهب نحو الارتفاع، ولم تتوقف تلك الحركة على مدار الشهر الماضى ليصل السعر العالمى للأوقية إلى أعلى تقدير له منذ 12 عاما مضت كاسرًا حاجز الـ1540 دولارا، الأمر الذي ربطه التجار باحتدام الصراعات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ما يتعلق بحربها الاقتصادية مع الصين من جهة، بالإضافة إلى الصراع السياسي مع إيران من جهة أخرى. الأمر لم يكن مقصورا على السياسة الخارجية لأمريكا وإنما جاء حراك سعر الفائدة للفيدرالى الأمريكى كمؤثر ثان لسعر الذهب.

نادي نجيب سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن سوق الذهب المحلية "مالهاش كبير"، وحول ما أثير عن وصول سعر الذهب الى 1000 جنيه لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن العوامل التى تحركه ترتبط بالسياسات العالمية الخارجية، والتى تأتى على رأسها حروب الولايات المتحدة الأمريكية

نادي نجيب سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن سوق الذهب المحلية "مالهاش كبير"، وحول ما أثير عن وصول سعر الذهب الى 1000 جنيه لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن العوامل التى تحركه ترتبط بالسياسات العالمية الخارجية، والتى تأتى على رأسها حروب الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصادية المزدوجة مع إيران من جهة، والصين من جهة أخرى، وهو الأمر الذى لا يمكن توقع موعد هدوئه أو نهايته.

وأضاف أن وصول سعر جرام الذهب إلى 1000 جنيه يتطلب وقوع كارثة كبرى اقتصادية أو سياسية، وهذا أمر من المستحيل توقعه خاصة مع ارتباك الأوضاع العالمية وتغيرها بين عشية وضحاها.

يضيف نادى أن "الأسعار تتحرك كل ساعة تقريبا وتحتاج إلى انتباه، وعدد كبير من التجار بات يترقب تحرك مؤشر البورصة بنفسه دون انتظار لقائمة الأسعار"، معتبرا أن الوضع الراهن يعد الأكثر صعوبة على القطاع التجارى والسوق، حيث إن السوق المحلية بمصر مفتوحة على الخارج وتعتمد على السعر العالمى فى الاستيراد والتصدير، وهناك مضاربون يتحكمون فى الأمر بعيدا عن أي تدخلات من التجار أو حتى قطاع التصنيع.

وأكد نجيب أن وضع السوق مرتبك نظرا للتغير اللحظى المفاجئ فى أسعار الذهب عالميا بفضل المضاربة عليه وتحرك سعره بين لحظة وأخرى.

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أسعار الذهب اليوم:

عيار 21: سجل نحو 704 جنيهات.

عيار 24: سجل نحو 804 جنيهات.

عيار 18: سجل نحو 604 جنيهات.

سعر جنيه الذهب: سجل نحو 5635 جنيها.

سعر الأوقية: سجلت نحو 1525 دولارًا.

يذكر أن رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ارتفع ليصل إلى 3.059 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، في مقابل نحو 2.82 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 238 مليون دولار.

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وصفى أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية، أكد أن المسار العام للذهب يتجه نحو الارتفاع، متوقعا أن المسار سيظل كما هو إلى أن تتغير الأحداث العالمية، معتبرا أن عمليات المضاربة تحتدم وتؤتي ثمارها فى البورصة العالمية، وهو الأمر الذى يؤكد أن الذهب لن يرجع مجددا لما كان عليه.

وأضاف واصف أن هناك مجموعة من العوامل العالمية الكبيرة التي أوصلت الذهب إلى هذه الأسعار، منها الأزمة الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فضلا عن تخفيض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، والمشكلات الأخيرة التى أحدثتها إيران فى المنطقة، وظهور الأرجنتين على حافة الإفلاس وكلها أسباب ليست مضطربة ولكن ستأخذ بعض الوقت فى هدوئها، ما يجعل عودة الذهب إلى ما كان عليه أمرا يحتاج إلى بعض الوقت.

ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.

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رفيق عباسي رئيس غرفة صناعة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، قال إن مكان البيع له دور كبير فى تحديد القيمة النهائية للذهب التى يضعها التاجر وليس المصنع فقط، حيث لا يقارن محل تجارى فى أحد المولات الكبرى بمحل آخر فى الصاغة أو أحد الأحياء الشعبية بسبب مدخلات العمل من إيجار وعمالة وشكل عام وديكور، وغير ذلك من الأمور التى يتحملها التاجر، ومن ثم يحملها على أسعار الذهب.