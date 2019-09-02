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هل يصل سعر «جرام الذهب» إلى 1000 جنيه؟

شهر مضى على الحراك الكبير فى سوق الذهب المحلية المتأثرة مباشرة بالسوق العالمية، ما أربك حالة البيع والشراء خلال الأيام القليلة الماضية وتسبب في تراجع حجم المبيعات
تحرير:أسماء فتحى ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
الذهب
الذهب
نتيجة عدد من العوامل الخارجية تحرك سعر الذهب نحو الارتفاع، ولم تتوقف تلك الحركة على مدار الشهر الماضى ليصل السعر العالمى للأوقية إلى أعلى تقدير له منذ 12 عاما مضت كاسرًا حاجز الـ1540 دولارا، الأمر الذي ربطه التجار باحتدام الصراعات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ما يتعلق بحربها الاقتصادية مع الصين من جهة، بالإضافة إلى الصراع السياسي مع إيران من جهة أخرى. الأمر لم يكن مقصورا على السياسة الخارجية لأمريكا وإنما جاء حراك سعر الفائدة للفيدرالى الأمريكى كمؤثر ثان لسعر الذهب.
نادي نجيب سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن سوق الذهب المحلية "مالهاش كبير"، وحول ما أثير عن وصول سعر الذهب الى 1000 جنيه لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن العوامل التى تحركه ترتبط بالسياسات العالمية الخارجية، والتى تأتى على رأسها حروب الولايات المتحدة الأمريكية
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الجمارك (2)

ما تريد معرفته عن آثار تحرير «الدولار الجمركي»

أعلنت وزارة المالية إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي، وقررت الوزارة العودة إلى تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكل أنواعها وفقا لأسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي المصري، وذلك اعتبارا من أول سبتمبر الجاري. ويعني هذا القرار أن سعر الدولار لكل السلع سواء كانت سلعا إستراتيجية أو سلعا ترفيهية واستفزازية سيكون وفقا لسعر الصرف الحر للدولار الأمريكي. ويبلغ متوسط أسعار العملة الخضراء في البنوك حاليا نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
دولار

بعد تحريره.. رحلة «الدولار الجمركي» منذ قرار التعويم

قررت وزارة المالية إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي، والعودة إلى تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكل أنواعها وفقا لأسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي المصري، وذلك اعتبارا من أول سبتمبر الجاري. ويعرف الدولار الجمركى بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير يوميا وفقا لأسعار تداول الدولار بالبنوك، ومن ثم فهو القيمة التى تحدد على أساسها قيمة الجمارك على المنتجات المستوردة.
دولارات

مستوردون يكشفون آثار تحرير الدولار الجمركي على السلع

يعد سعر الدولار الجمركي وتحديده أحد أهم العوامل المؤثرة على السوق المحلى، ومن خلاله يتم احتساب قيمة الجمارك على السلع المستوردة، والتى عادة ما يحملها المستورد على أصل سعر المنتج، لذا فإن زيادة سعر الدولار الجمركى أو انخفاضه تؤثر بالزيادة والنقصان فى أسعار السلع داخل السوق المصرية، وطالب المستوردون سابقا بتقسيم الدولار الجمركي إلى شرائح، ولم يكن قرار تحرير سعر الدولار وربطه بسعر البنك المركزي اليوم في الحسبان، إلا أن القرار لم يكن صادمًا لكون الفارق بين سعر الدولار في البنوك والدولار الجمركي 60 قرشاً تقريبًا.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.50 جنيه، ونحو 16.60 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الأسكندرية، وبنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك المشرق، وبنك عودة، وبنك البركة ليسجل نحو 16.61 جنيه للبيع، و16.51 جنيه للشراء.
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سبائك الذهب

الأسعار لن تنخفض.. إلى أين يسير سوق الذهب؟

عدد كبير من تجار الذهب أعلنوا استسلامهم التام للتقلبات السعرية التى أصبحت تحدث على مدى الساعة الواحدة أكثر من مرة، تأثرا بالسعر العالمى للذهب وإرادة المضاربين فى البورصة العالمية المتمثلة فى حركتى البيع والشراء، معتبرين حدوث الركود فى الأسواق أمرا طبيعيا، وكذلك الأمر حال حدوث أي اضطرابات، لأن أسعار الذهب وفقا لتقدير التجار "مالهاش كبير"، وتخضع للعرض والطلب الخارجى فى البورصات العالمية، مشيرين إلى أن السوق المحلى مجرد انعكاس لما يحدث فى الخارج من صراعات وإعادة توازن القوى بين الدول الخارجية.
سبائك ذهبية

ارتفع 5 جنيهات.. تغير مفاجئ في أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، عقب انخفاضها أمس، إذ سجل سعر الأوقية عالميا نحو 1537 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك ذهبية

ارتباك في سوق الذهب والتجار يرفعون شعار «مابنشتريش»

سيطرت حالة من الترقب الشديد على تجار الذهب بسبب مسار الأسعار فى السوق المحلية المتأثرة سلبا وإيجابا بالعالمية، ونتيجة الارتفاع الكبير اعتمد أغلبهم على البيع للمواطنين كأحد عناصر الحركة دون الشراء خوفا من الخسارة، وهو الأمر الذى عدَّته شعبة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية سوء إدارة من التجار للمشهد وعدم معرفة حقيقية بحركة البيع والشراء، قائلة إن مثل هذه الأعمال خارج حدود العمل التجارى، ومن يفعل ذلك مجرد هاوٍ لا يعلم شيئا عن مسار الأسعار.
سبائك الذهب

ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 708 جنيهات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1532 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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