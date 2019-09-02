إصابة ضابط و3 أفراد شرطة في حادث تصادم ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص

صورة أرشيفية

أصيب ملازم أول و3 أفراد من رجال الشرطة، اليوم الإثنين، فى حادث تصادم سيارة شرطة بأخرى نقل عند كوبرى قرية الحمام التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف بطريق بنى سويف - الفيوم الجديد، وتم نقلهم إلى المستشفى، إذ تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بتصادم سيارة شرطة بسيارة نقل عند كوبرى قرية الحمام التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف بطريق "بني سويف - الفيوم الجديد"، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث وسيارتين إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم "علي س. ا."، 25 عامًا، ملازم أول شرطة، ومقيم بمدينة بني سويف، مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، و"كامل م. ع."، 25 عامًا، أمين شرطة، ومقيم بمدينة بني سويف، مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، و"سيد ش. ع."، 39 عامًا، رقيب