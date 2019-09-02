ختام ساحر لمحكى القلعة.. و130 ألف زائر في أسبوعين

تحرير:التحرير ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

عمر خيرت

في ختام ساحر لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء بالقاهرة، مساء أمس الأحد، قدم الموسيقار الكبير عمر خيرت باقة من أشهر مؤلفاته التي اقترنت في وجدان الجمهور على مدى العقود الماضية بأعمال تليفزيونية وسينمائية. وعلى مسرح "المحكى" المكشوف بقلعة صلاح الدين جلس خيرت خلف البيانو ليعزف على مدى ساعة، موسيقى (اللقاء الثاني، قضية عم أحمد، غوايش، مسألة مبدأ، البخيل وأنا، إعدام ميت، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت) وغيرها من الأعمال الدرامية. رافق خيرت في الحفل مجموعة من العازفين المتمكنين، منهم عازفة الهارب منال محيي الدين وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز.

وشهد الحفل إقبالا كبيرا من جمهور ينتمي إلى فئات اجتماعية وعمرية مختلفة انتهز الفرصة لحضور المناسبة التي أقيمت خارج أسوار دار الأوبرا حيث اعتاد خيرت (70 عاما) تقديم حفلاته. وتقول وزارة الثقافة وفقا لـ"رويترز" إن عدد رواد الدورة الثامنة والعشرين من المهرجان الذي أقيم على مدى أسبوعين بلغ نحو 130 ألفا. وكان