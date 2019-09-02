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ختام ساحر لمحكى القلعة.. و130 ألف زائر في أسبوعين

تحرير:التحرير ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
عمر خيرت
عمر خيرت
في ختام ساحر لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء بالقاهرة، مساء أمس الأحد، قدم الموسيقار الكبير عمر خيرت باقة من أشهر مؤلفاته التي اقترنت في وجدان الجمهور على مدى العقود الماضية بأعمال تليفزيونية وسينمائية. وعلى مسرح "المحكى" المكشوف بقلعة صلاح الدين جلس خيرت خلف البيانو ليعزف على مدى ساعة، موسيقى (اللقاء الثاني، قضية عم أحمد، غوايش، مسألة مبدأ، البخيل وأنا، إعدام ميت، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت) وغيرها من الأعمال الدرامية. رافق خيرت في الحفل مجموعة من العازفين المتمكنين، منهم عازفة الهارب منال محيي الدين وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز.
وشهد الحفل إقبالا كبيرا من جمهور ينتمي إلى فئات اجتماعية وعمرية مختلفة انتهز الفرصة لحضور المناسبة التي أقيمت خارج أسوار دار الأوبرا حيث اعتاد خيرت (70 عاما) تقديم حفلاته. وتقول وزارة الثقافة وفقا لـ"رويترز" إن عدد رواد الدورة الثامنة والعشرين من المهرجان الذي أقيم على مدى أسبوعين بلغ نحو 130 ألفا. وكان
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عمر-خيرت (1)

عمر خيرت يختتم فعاليات «محكى القلعة» اليوم

يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، فى ختام فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويقدم "خيرت" باقة من أجمل مقطوعاته الموسيقية التى وضعها فى مشواره الفنى الطويل، ومنها "صابر يا عم صابر، البخيل، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، ويسبقه فى الثامنة عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية، لتقدم مجموعة من الاستعراضات.
مدحت صالح

مدحت صالح يحيي حفلا بـ«محكى القلعة» اليوم

يحيي الفنان مدحت صالح حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو "صالح" بباقة من أجمل أغانيه منها "أكيد، حكاية وردية، لا تسوى دموع، حاتكلم، كوكب تانى، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى، ويا جريد النخل العالى"إلى جانب مختارات من أشهر أعمال التراث، ويسبقه فقرتان، الأولى فى الثامنة بمشاركة دولية من الهند، يليها فى التاسعة مساء حفل فريق بغدادى بيج باند بقيادة عازف الترومبيت المايسترو مجدى بغدادى.
مجد-القاسم (1)

مجد القاسم يحيي حفل «محكى القلعة» اليوم

يحيي المطرب مجد القاسم حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذي يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو القاسم بباقة من أجمل أغانيه، منها "قلبى عليك، لحظة غرام، قسوة قلبك، لعبتك، عدى عليا، اسمع بقى، أمرك حبيبي، غمض عنيك" إلى جانب عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة منها: "على رمش عيونها، بتسأل ليه عليا"، ويسبقة فقرتين الأولى فى الثامنة تقدمها أوركسترا ساوند تراك، وفى التاسعة اتقدم المطربة نادية مصطفى مجموعة من أعمالها الغنائية.
هشام-عباس (1)

هشام عباس وياسين التهامي يحييان «محكى القلعة» اليوم

يحيي المطرب هشام عباس حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو "عباس" بباقة من أجمل أغانيه: "ماتبطليش، لمتنا، قولوله، حبيتها، حلال عليك، عيني، عينيها السود، زمان، ناري نارين، فينه"، ويسبقه فى الثامنة حفل المنشد ياسين التهامي، ويشدو بباقة من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية، إلى جانب مجموعة من الأعمال والقصائد الصوفية التراثية.
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