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حميدتي: خلايا نائمة تخطط لإفشال حكومة السودان الجديدة

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص
محمد حمدان دقلو "حميدتي"
محمد حمدان دقلو "حميدتي"
"لا نجاح من دون أعداء" عبارة تصدرت رسالة تحذيرية وجهها محمد حمدان دقلو "حميدتي" قائد قوات الدعم السريع وعضو مجلس السيادة في السودان، إذ حذر فيها من وجود خلايا نائمة تخطط بقوة لإفشال الحكومة الانتقالية الجديدة، في البلاد، إذ قال دقلو، في لقاء مع جنود الدعم السريع في قاعدة بالخرطوم، إن السودان تجاوز مرحلة مهمة في تاريخه، لافتا إلى أن البلاد مرت بظروف كان يمكن أن تنجرف فيها في أي لحظة، مشيدا بحكمة الشعب السوداني والقوات التي أخرجت البلاد من عنق الزجاجة.
وأوضح حميدتي، أن "حكمة الشعب والقوات أخرجتنا من عنق الزجاجة، لكن لا نجاح من دون أعداء"، لافتا إلى أن "هناك من يراهن على فشل الحكومة، ولا يهمه البلد ولا المصلحة العامة ولا الشعب، فلابد أن نكون لهم بالمرصاد". وقال عضو المجلس السيادي، أن "الاستقرار في السودان لا يُرضي بعض الجهات، لذلك يجب العمل من أجل
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لبنان-واسرائيل (4)

اختراقات وترقب.. آخر التطورات في لبنان بعد القصف الإسرائيلي

ساعات قليلة مرت على الاشتباكات التي وقعت بالأمس، بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلية، ورغم سيطرة حالة من "الهدوء الحذر" بين الطرفين، إلا ان جيش الاحتلال واصل عملياته الاستطلاعية في الأجواء اللبنانية، إذ أطلق منطادا مخصصا لأعمال الرصد وجمع المعلومات على الحدود مع لبنان، في الوقت الذي استأنفت فيه طائر الاستطلاع الإسرائيلية من دون طيار التحليق في سماءه، حيث اعتاد طيران الاحتلال اختراق الأجواء اللبنانية بمثل هذه الطائرات، لكنها توقفت عن إرسالها لعدة ساعات أثناء وبعد مرحلة الاشتباك والقصف المدفعي الذي نفذه جيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني
وزير -لخارجية -البحريني -الشيخ -خالد -بن -أحمد -آل- خليفة

نأي بالنفس.. البحرين تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان

نشرت وكالة الأنباء "رويترز"، أن وزارة الخارجية البحرينية تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان على الفور نظرا للتطورات الأمنية هناك. وعلق الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني، على العملية التي أعلن عنها حزب الله اللبناني في منطقة أفيفيم واستهدافه آلية إسرائيلية. جاء ذلك في تغريدة للوزير البحريني على صفحته بتويتر، إذ قال: "من أراد ان يفهم معنى النأي بالنفس فليتفرج على التلفزيون..". وتابع: "اعتداء دولة على أخرى شيء يحرمه القانون الدولي. ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها وتعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها".
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أطلقنا 100 قذيفة.. أول تعليق من نتنياهو على الهجوم اللبناني

أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال رد على العملية التي نفذها حزب الله في منطقة أفيفيم عبر إطلاق 100 قذيفة إلى جانب إطلاق النار من الجو بوسائل مختلفة، بحسب "سي إن إن عربي". جاء ذلك في أول تعليق لنتنياهو على عملية حزب الله، مساء الأحد، إذ قال في مؤتمر صحفي: أجريت قبل حوالي ساعة مشاورات مع رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ومع اللواءات. تمت مهاجمتنا بعدة صواريخ مضادة للدبابات وردينا بإطلاق 100 قذيفة وبإطلاق النار من الجو بوسائل مختلفة، نجري مشاورات حول المراحل المقبلة. أوعزت بالاستعداد لجميع السيناريوهات".
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بعد هجوم لبناني.. إعلان الطوارئ في مستشفيات إسرائيل

ذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن العملية التي نفذها حزب الله ضد قوات عسكرية إسرائيلية بالمنطقة الحدودية في وقت سابق اليوم الأحد، أسفرت عن وقوع 4 إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، فيما نفى الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي تلك المعلومة. من جهته، أوقف الجيش الإسرائيلي القصف المدفعي الذي كان ينفذه على قرى جنوبية ردا على هجوم حزب الله، مع تكثيف إطلاق طائرات الاستطلاع من دون طيار في الأجواء اللبنانية. وأطلع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الرئيس اللبناني ميشال عون، على الاتصالات الدولية العاجلة التي أجراها لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي.
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السودان

مرشحو حكومة السودان من بلاغات النيابة للفحص الأمني

بعد الغموض والتكتم الذي خيم على الأسماء المرشحة للحكومة السودانية المرتقبة، بدأ تداول تلك الأسماء في الوقت الذي يواصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مشاوراته لتشكيل الحكومة بعد اتفاقه مع قوى إعلان الحرية والتغيير الخميس، على تأجيل إعلانها لمدة 48 بعد تحفظه على بعض الأسماء في الحكومة الانتقالية. فقد كشف عضو المجلس السيادي الفريق الركن شمس الدين الكباشي، عن اختيار المكون العسكري بالمجلس الفريق شرطة الطريفي إدريس وزيراً للداخلية، فيما قالت صحيفة محلية وفقاً لمصادرها إنّه بات في حكم المؤكد تولي الفريق أول جمال عمر حقيبة وزارة الدفاع.
حمدوك

تسريب وخلافات وصدمة.. أزمة تشكيل حكومة ما بعد البشير

بعد حالة الترقب التي عاشها السودانيون، انتظارا للإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد الذي كان من المقرر أن يعلن عنه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال الساعات الماضية، جاء تأجيل إعلان الحكومة الانتقالية ليومين، ليثير حالة من التخبط والجدل، إذ كان مقرراً الأربعاء، الإعلان عن التشكيل الجديد وفقاً للجدول الزمني للوثيقة الدستورية.. تلك الحكومة التي يعقد عليها السودانيون آمالا كثيرة ستكون أمامها تحديات كبرى تتعلق بإنعاش الاقتصاد المنهار، وإنهاء النزاعات الداخلية، والتي ستقود المرحلة المقبلة بعد رحيل نظام الرئيس السابق عمر البشير.
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أسبوع تاريخي.. السودان في طريقه للحكم المدني

على مدار الأسبوع الماضي، مر السودان بلحظات ستخلد في تاريخ أبنائه إلى الأبد، حيث شهد يوم السبت الماضي، التوقيع على الوثيقة الدستورية التي تمهد الانتقال لحكم مدني. والأربعاء الماضي، كان السودانيون على موعد آخر مع التاريخ، حيث أدى أعضاء المجلس السيادي اليمين الدستورية لقيادة البلاد في مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، ويضم المجلس امرأتين، إحداهما مسيحية، في سابقة تاريخية. وفي اليوم نفسه، أدى عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني الجديد، اليمين الدستورية، ليبدأ مرحلة جديدة في تاريخ البلاد.
نعمات خير

نعمات عبد الله.. «كنداكة» على رأس القضاء السوداني

في الأيام الأولى من اعتصام القيادة العامة في وسط العاصمة السودانية الخرطوم، برزت آلاء صلاح الناشطة السودانية بثوبها الأبيض التقليدي كأيقونة للثورة السودانية، وهي تلقي بكلمات القصيدة الثورية التي اشتهرت باسم "حبوبتي كنداكة". وكان لكنداكات السودان، وهو الاسم الذي كان يطلق على الملكات النوبيات قديما، دور كبير في الإطاحة بنظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير. وبطبيعة الحال كان يجب أن يكون للنساء دور في الفترة الانتقالية التي بدأت فصلا جديدا بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير الاتفاق الدستوري، وتشكيل المجلس السيادي.
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