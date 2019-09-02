حميدتي: خلايا نائمة تخطط لإفشال حكومة السودان الجديدة

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

محمد حمدان دقلو "حميدتي"

"لا نجاح من دون أعداء" عبارة تصدرت رسالة تحذيرية وجهها محمد حمدان دقلو "حميدتي" قائد قوات الدعم السريع وعضو مجلس السيادة في السودان، إذ حذر فيها من وجود خلايا نائمة تخطط بقوة لإفشال الحكومة الانتقالية الجديدة، في البلاد، إذ قال دقلو، في لقاء مع جنود الدعم السريع في قاعدة بالخرطوم، إن السودان تجاوز مرحلة مهمة في تاريخه، لافتا إلى أن البلاد مرت بظروف كان يمكن أن تنجرف فيها في أي لحظة، مشيدا بحكمة الشعب السوداني والقوات التي أخرجت البلاد من عنق الزجاجة.

وأوضح حميدتي، أن "حكمة الشعب والقوات أخرجتنا من عنق الزجاجة، لكن لا نجاح من دون أعداء"، لافتا إلى أن "هناك من يراهن على فشل الحكومة، ولا يهمه البلد ولا المصلحة العامة ولا الشعب، فلابد أن نكون لهم بالمرصاد". وقال عضو المجلس السيادي، أن "الاستقرار في السودان لا يُرضي بعض الجهات، لذلك يجب العمل من أجل