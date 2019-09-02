رياضة

روما يبحث عن استعارة مخيتاريان في آخر أيام الميركاتو

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
أرسنال
أرسنال
دخل روما الإيطالي في مفاوضات متقدمة مع أرسنال، لضم متوسط ميدانه الأرميني هنريك مخيتاريان على سبيل الإعارة، في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي، اليوم الإثنين، وأغلق موسم الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي يوم 8 أغسطس الماضي، إلا أنه لم يغلق في العديد من الدوريات الأوروبية الأخرى، ومن بينها الدوري الإيطالي، الذي بإمكان أنديته شراء اللاعبين حتى مساء اليوم، وانضم مخيتاريان لأرسنال في شهر يناير من عام 2018، في صفقة شهدت انتقال التشيلي أليكسيس سانشيز من المدفعجية إلى الشياطين الحمر.
ورحل سانشيز عن صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف بعد عام ونصف العام من المستويات المخيبة للآمال في قلعة الأولد ترافورد، حيث انضم لصفوف إنتر الإيطالي على سبيل الإعارة. أما مخيتاريان، فعلى مدار عام ونصف العام في ملعب الإمارات، سجل رفقة أرسنال 9 أهداف في 56 مباراة، وشارك بديلا في تعادل المدفعجية أمس بنتيجة
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حمدى-النقاز

حمدي النقاز يحسم الجدل حول رحيله عن الزمالك

كشف الدولي التونسي حمدي النقاز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية، عن رحيله من صفوف فريق القلعة البيضاء، وأكد النقاز، في تصريحات تليفزيونية على «قناة الحدث»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، أنه لا صحة لما يتردد عن رحيله عن صفوف الفريق خلال الفترة الحالية بسبب خلافات مع رئيس مجلس إدارة ناديه الأبيض، موضحًا أنه لا يركز إلا في الملعب والمباريات فقط، لافتًا إلى أنه لا يلتفت لما وصفه بـ«الشائعات».
ريال مدريد -فياريال

كاسيميرو: ريال مدريد افتقد كل شيء أمام فياريال

طالب متوسط ميدان ريال مدريد، كاسيميرو، بضرور استغلال الفريق لفترة التوقف الدولية من أجل تطوير المستوى، وذلك بعدما سقط الريال أمس في فخ التعادل الإيجابي مع فياريال بنتيجة 2-2، ليواصل إهدار النقاط بعد تعادله في الجولة الثانية على أرضه أمام بلد الوليد، وقال كاسيميرو حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نفتقد لكل شيء، بداية من التسجيل وصولًا إلى تقديم مستويات دفاعية جيدة وصولًا إلى التعامل كفريق واحد، يجب أن نتمتع بالروح، إذا عملنا بقوة سنذهب بعيدًا، فريال مدريد مطالب دائمًا بالفوز، على الرغم من أن هذا الملعب من أصعب الملاعب التي يمكن زيارتها".
بتروجت

بتروجت VS بيراميدز.. تكافؤ كبير وندّية واضحة

يحتضن استاد بتروسبورت، في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز ونظيره بتروجت، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لموسم 2018- 2019، والذي سيقوده تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي محمود عاشور صاحب الـ43 عامًا، والذي تقلد الشارة الدولية في 2011، علمًا بأنه بدأ مسيرته التحكيمية في 2006، ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكمًا خامسًا.
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سمالينج

رسميًا..سمولينج ينضم لصفوف فريق روما

أعلن نادى روما الإيطالى عن ضمه المدافع كريس سمولينج قادما من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي التى من المقرر أن تنتهى يوم 2 سبتمبر المقبل، وأعلن الفريق الإيطالى عن ضم اللاعب صاحب الـ29 عاما عبر الحساب الرسمى للفريق على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر "، معلقة:" أهلا بك فى روما " . وكشفت شبكة "سكاى سبورتس "الإنجليزية فى وقت سابق أنه من المتوقع انتقال اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم لكن دون وجود بند الشراء النهائى .
الدورى-الأوروبى

مجموعة نارية وسهلة للكبار في الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2019- 2020، التي أقيمت اليوم الجمعة، في إمارة موناكو الفرنسية، عن وقوع أرسنال، وصيف نسخة العام الماضي، في مجموعة قوية تضم إلى جانبه فريق أينتراخت فرانفكفورت الألماني، الذي وصل إلى نصف نهائي نسخة العام الماضي، في الوقت الذي كانت فيه القرعة رحيمة بمانشستر يونايتد بطل المسابقة في عام 2017، وكانت المجموعة النارية من نصيب بورتو البرتغالي الذي وقع إلى جانب كل من فينورد الهولندي ورينجرز، وفيما يلي ما أسفرت عنه القرعة.
الدوري-الأوروبي

اليوم سحب قرعة دور المجموعات بالدوري الأوروبي

تتجه الأنظار، اليوم الجمعة، نحو إمارة موناكو الفرنسية، وتحديدًا قاعة جريمالدي فورام، التي ستحتضن قرعة دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2019- 2020 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، في النسخة رقم 49 من البطولة، والـ11 بمسماها الجديد، ويوجد في القرعة اليوم 48 فريقا، سيتم تقسيمهم على 12 مجموعة، على أن تضم كل مجموعة 4 فرق، ولا يوجد فريقان من بلد واحد في نفس المجموعة، ويتأهل من كل مجموعة أول فريقين إلى دور الـ32 حيث سينضم إليهم 8 فرق أصحاب المركز الثالث في كل مجموعة بدوري أبطال أوروبا.
مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (1)

مواجهات سهلة للكبار في «كأس كاراباو»

يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كأس كاراباو)، بخروجه لمواجهة بريستون نورث إيند المنافس في الدرجة الثانية، فيما يحل ليفربول ضيفا على ميلتون كينز دونز المنتمي للدرجة الثالثة بعد إقامة قرعة الدور الثالث، فيما يستضيف مانشستر يونايتد منافسه روتشدال المنافس في الدرجة الثالثة، وينتظر تشيلسي وصيف البطل في الموسم الماضي الفائز من جريمسبي المنتمي للدرجة الرابعة أو ماكلسفيلد تاون، فيما يلعب آرسنال ضد نوتنجهام فورست الذي يشارك في الدرجة الثانية.
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