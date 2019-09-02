روما يبحث عن استعارة مخيتاريان في آخر أيام الميركاتو

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

أرسنال

دخل روما الإيطالي في مفاوضات متقدمة مع أرسنال، لضم متوسط ميدانه الأرميني هنريك مخيتاريان على سبيل الإعارة، في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي، اليوم الإثنين، وأغلق موسم الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي يوم 8 أغسطس الماضي، إلا أنه لم يغلق في العديد من الدوريات الأوروبية الأخرى، ومن بينها الدوري الإيطالي، الذي بإمكان أنديته شراء اللاعبين حتى مساء اليوم، وانضم مخيتاريان لأرسنال في شهر يناير من عام 2018، في صفقة شهدت انتقال التشيلي أليكسيس سانشيز من المدفعجية إلى الشياطين الحمر.

ورحل سانشيز عن صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف بعد عام ونصف العام من المستويات المخيبة للآمال في قلعة الأولد ترافورد، حيث انضم لصفوف إنتر الإيطالي على سبيل الإعارة. أما مخيتاريان، فعلى مدار عام ونصف العام في ملعب الإمارات، سجل رفقة أرسنال 9 أهداف في 56 مباراة، وشارك بديلا في تعادل المدفعجية أمس بنتيجة

ورحل سانشيز عن صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف بعد عام ونصف العام من المستويات المخيبة للآمال في قلعة الأولد ترافورد، حيث انضم لصفوف إنتر الإيطالي على سبيل الإعارة.



أما مخيتاريان، فعلى مدار عام ونصف العام في ملعب الإمارات، سجل رفقة أرسنال 9 أهداف في 56 مباراة، وشارك بديلا في تعادل المدفعجية أمس بنتيجة 2-2 أمام توتنهام في ديربي شمال لندن.



وتعاقد روما مع 9 لاعبين بالفعل هذا الصيف، ومن بينهم استعارة دافيد زاباكوستا من صفوف تشيلسي إلى جانب استعارة كريس سمالينج من صفوف مانشستر يونايتد.



ويأتي ذلك بعدما فشل روما في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث يمثل إيطاليا الرباعي يوفنتوس ونابولي وإنتر وأتلانتا.