تفاصيل «نصيبي وقسمتك 3».. هنا شيحة كلاكيت ثاني مرة

تشارك هنا شيحة فى الجزء الثالث من «نصيبي وقسمتك»، وتقدم حكاية «اتفضلوا فى الصالون»، وذلك بعد تجربتها مع طليقها أحمد فلوكس، فى الجزء الثانى، والتى كانت سبب زواجهما

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

«الرجل والمرأة» من أكثر العلاقات تشابكًا، لذلك دائما تخطف الأعمال الدرامية التي تتناول تلك العلاقة أنظار المشاهدين، وهذا تحديدًا يفسر سر نجاح مسلسل «نصيبي وقسمتك» بجزأيه الأول والثاني، لأن العمل كان أكثر جرأة واقترب من موضوعات حساسة وقام بمناقشتها ومعالجتها، ولا يزال العمل يحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة فى كل مرة يعاد فيها عرضه، وقبل يومين انطلق عرض أولى حكايات الجزء الثالث، الذي يسير على خطى الجزء الثاني، بمعنى أن (الست) هي محور العمل، وليس (الرجل) مثلما حدث فى الجزء الأول الذي قام ببطولته النجم هانى سلامة مع تغيير البطولة النسائية فى كل حكاية.

بطل مسلسل «نصيبي وقسمتك» الحقيقي هو السيناريست عمرو محمود ياسين، الذي أثبت من خلال هذا العمل قدرته على كتابة قصص متنوعة ما بين رومانسي ودرامي ورعب فى بعض الأحيان، ولكن هذا لم يمنعه من التعرض للهجوم خلال الفترة الماضية، إذ اتهمه البعض بأنه ليس كاتب المسلسل وأن القصص مسروقة، وهذا ما دفعه للخروج

بطل مسلسل «نصيبي وقسمتك» الحقيقي هو السيناريست عمرو محمود ياسين، الذي أثبت من خلال هذا العمل قدرته على كتابة قصص متنوعة ما بين رومانسي ودرامي ورعب فى بعض الأحيان، ولكن هذا لم يمنعه من التعرض للهجوم خلال الفترة الماضية، إذ اتهمه البعض بأنه ليس كاتب المسلسل وأن القصص مسروقة، وهذا ما دفعه للخروج عن صمته والرد على المهاجمين، قائلا: «في الوقت اللي أنا طالع عيني فيه عشان أعمل حاجة كويسة، ألاقي مكالمتين جايين لي من شخصين مختلفين كل واحد فيهم بيحكيلي أن بيتقال إني أنا مش اللي بكتب ورقي بنفسي وأن فيه حد بيكتب لي الكلام ده!».

وأضاف نجل الفنان محمود ياسين: «طيب هو بالمناسبة هو اللي بيكتب لي أحسن مني في إيه مثلا يعني؟ وإيه المانع إني أنا تحديدا أكون اللي بكتب؟ مش متعلم مثلا؟ عندي تأخر عقلي؟ وليه اللي بيكتب لي مش بيقول إنه لا ده مش عمرو اللي بيكتب ده أنا اللي بكتب وياخد أجري وياخد الجوائز والتكريمات والشو كله؟! أنا عارف إيه اللي قاهر البعض هو أنه إزاي أنا بكتب في كل genres دي كده! إزاي تكتب في الرعب والساسبنس والاجتماعي والرومانسي واللايت.. بس أهي من عند ربنا والله حكمته كده نعمل إيه طيب؟».

وتفاعل الكثيرون مع كلماته مؤكدين مدى إعجابهم بـ«نصيبي وقسمتك» الذي يعكف على كتابة جزئه الثالث حاليا، بالتزامن مع عرضه، وقد تم الانتهاء من تصوير أول 3 حكايات وهى:

«اتفضلوا فى الصالون»

بطلة أول حكاية من الجزء الثالث هى الفنانة هنا شيحة، وتدور تفاصيل القصة حول رسامة تسعى أسرتها إلى الاطمئنان عليها بزواجها بالشخص المناسب، ويشهد صالون منزلها على الكثير من المواقف التي تتعرض لها هي وأسرتها من كل شخص يفكر في أنه الرجل المناسب ويتقدم لخطبتها، الحكاية من إخراج مصطفى فكرى وبطولة فراس سعيد وهانى عادل وأحمد جمال وأحمد رفعت ونانسي صالح.

كانت هنا شيحة قد شاركت فى الجزء الثاني من المسلسل، وقدمت حكاية (رحمة) بجوار طليقها أحمد فلوكس، فقد كان المسلسل سبب زواجها وبداية قصة حبهما، ولكنهما انفصلا مؤخرًا.

«براد شاي»

ويشهد الجزء الثالث من «نصيبي وقسمتك» مشاركة الفنانة هبة مجدي والتي لم يسبق لها المشاركة في الأجزاء السابقة، وتقوم ببطولة حكاية (براد شاى) التى يخرجها محمد سلامة، ويشاركها البطولة كل من «هانى عادل، عبير صبري، تونى ماهر، مى فخرى»، وتظهر خلال الحكاية زوجة للفنان هانى عادل، وتحدث بينهما العديد من الأزمات التي تجعل زواجهما مهددا.

«اكدب عليا شوية»

بينما تقوم ببطولة هذه الحكاية الفنانة ميرهان حسين ويشاركها كل من «مراد مكرم، أمير شاهين، ياسمين كساب، صبا رفاعى، طاهرة»، وتدور أحداث تلك القصة التى يتولى إخراجها مصطفى فكري، فى إطار اجتماعي حول المشكلات التي تقابل الزوجين فى الحياة اليومية، حيث تلعب (ميرهان) ضمن أحداث القصة دور زوجة الفنان مراد مكرم، ولم يسبق للفنانة مشاركتها في أي من الجزأين السابقين للمسلسل.





كما تشارك كل من رانيا منصور وشريف سلامة فى بطولة إحدى حكايات «نصيبي وقسمتك 3» ولم يكشفوا بعد عن اسمها، ولكن حرصت (رانيا) على نشر صورة لها من الكواليس، لتشويق الجمهور إليها، وأكدت أنها ستحمل الكثير من المفاجآت، كما كشفت الفنانة سلوى عثمان عن مشاركتها فى تلك الحكاية وأنها ستقوم بدور والدة شريف سلامة، الذي سيواجه الكثير من المشكلات ويحاول التغلب عليها، وقد بدأ الثنائي شريف ورانيا بالفعل في تصوير الحكاية من أجل جاهزيتها للعرض، كونها ستكون الحكاية رقم (3) فى جدول العرض.

أما بشأن باقى القصص التي يبلغ عددها (5) فلم ينتهِ عمرو محمود ياسين من كتابتها بعد، ومن المفترض أن ينطلق تصويرها خلال الأيام المقبلة فور الانتهاء منها، كون المسلسل يعرض على الهواء مباشرة، بالتزامن مع تصويره على قناتي ON وMBC.

مسلسل «نصيبي وقسمتك» انطلق عرض أول أجزائه قبل 3 سنوات، وقام ببطولة الجزء الأول هانى سلامة، وهو عبارة عن حلقات منفصلة متصلة، من إنتاج أحمد عبد العاطي، وتحول مسار المسلسل فى الجزء الثاني الذي عرض العام الماضى، بعد أن أصبحت المرأة هي محوره وقامت ببطولته عدد من النجمات، وهن (درة، نجلاء بدر، ريم مصطفى، بسمة، حنان مطاوع، شيري عادل، مريم حسن، هنا شيحة، مى سليم).