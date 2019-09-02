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تفاصيل «نصيبي وقسمتك 3».. هنا شيحة كلاكيت ثاني مرة

تشارك هنا شيحة فى الجزء الثالث من «نصيبي وقسمتك»، وتقدم حكاية «اتفضلوا فى الصالون»، وذلك بعد تجربتها مع طليقها أحمد فلوكس، فى الجزء الثانى، والتى كانت سبب زواجهما
تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
هنا شيحة - اتفضلوا فى الصالون
هنا شيحة - اتفضلوا فى الصالون
«الرجل والمرأة» من أكثر العلاقات تشابكًا، لذلك دائما تخطف الأعمال الدرامية التي تتناول تلك العلاقة أنظار المشاهدين، وهذا تحديدًا يفسر سر نجاح مسلسل «نصيبي وقسمتك» بجزأيه الأول والثاني، لأن العمل كان أكثر جرأة واقترب من موضوعات حساسة وقام بمناقشتها ومعالجتها، ولا يزال العمل يحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة فى كل مرة يعاد فيها عرضه، وقبل يومين انطلق عرض أولى حكايات الجزء الثالث، الذي يسير على خطى الجزء الثاني، بمعنى أن (الست) هي محور العمل، وليس (الرجل) مثلما حدث فى الجزء الأول الذي قام ببطولته النجم هانى سلامة مع تغيير البطولة النسائية فى كل حكاية.
بطل مسلسل «نصيبي وقسمتك» الحقيقي هو السيناريست عمرو محمود ياسين، الذي أثبت من خلال هذا العمل قدرته على كتابة قصص متنوعة ما بين رومانسي ودرامي ورعب فى بعض الأحيان، ولكن هذا لم يمنعه من التعرض للهجوم خلال الفترة الماضية، إذ اتهمه البعض بأنه ليس كاتب المسلسل وأن القصص مسروقة، وهذا ما دفعه للخروج
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