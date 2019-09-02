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Lion King يتخطى المليار ونصف دولار عالميا

تحرير:التحرير ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
Lion King
Lion King
حقق فيلم The Lion King المعاد إنتاجه على طريقة الـlive action إيرادات وصلت إلى مليار و517 مليون دولار منذ طرحه يوم 19 يوليو الماضى. وانقسمت الإيرادات إلى 517 مليون دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ومليار دولار حول العالم. وبذلك يكون الفيلم قد تخطى إيرادات فيلم The Beauty And The Beast، عالميا ومحليا، إذ وصلت إلى مليار و264 مليون دولار أمريكى. وأقيم قبل نحو شهر، عرض خاص للفيلم بمصر، تزامنا مع انطلاقة سينما I MAX، مصحوبا بعرض راقص بأزياء تتماشى مع سكان غابات السافانا الإفريقية، التي تدور فيها أحداث الفيلم.
"The Lion King" بطولة أصوات "دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز، بيلي إيشنر، جون أوليفر بيونسيه"، وسيناريو وحوار جيف ناثانسون، وإخراج جان فافريو، وهو ثاني أفلام "ديزني" التي تعيد إنتاجها، إذ سبقه فيلم "علاء الدين"، وقد حقق نجاحا كبيرا، ما دفع الشركة إلى تكرار التجربة مع "الأسد الملك" المأخوذ عن
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ميريل-ستريب

فيلم عن فضيحة أوراق بنما ينافس في مهرجان البندقية

تشارك ميريل ستريب، النجمة الأمريكية الفائزة بالعديد من جوائز الأوسكار، في تحقيق بشأن تعاملات مالية غامضة، وذلك في الفيلم الدرامي "المغسلة- The Laundromat" المقتبس من فضيحة تسريب بيانات المعاملات المالية الخارجية المعروفة باسم أوراق بنما. ويسعى الفيلم الذي أنتجته شبكة نتفليكس إلى شرح تداعيات هذه التسريبات من خلال قصص أبطاله. ويضم طاقم العمل نجوما آخرين مثل جاري أولدمان وأنطونيو بانديراس وشارون ستون. وعُرض الفيلم لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي، الأحد.
عمر-خيرت (2)

ختام ساحر لمحكى القلعة.. و130 ألف زائر في أسبوعين

في ختام ساحر لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء بالقاهرة، مساء أمس الأحد، قدم الموسيقار الكبير عمر خيرت باقة من أشهر مؤلفاته التي اقترنت في وجدان الجمهور على مدى العقود الماضية بأعمال تليفزيونية وسينمائية. وعلى مسرح "المحكى" المكشوف بقلعة صلاح الدين جلس خيرت خلف البيانو ليعزف على مدى ساعة، موسيقى (اللقاء الثاني، قضية عم أحمد، غوايش، مسألة مبدأ، البخيل وأنا، إعدام ميت، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت) وغيرها من الأعمال الدرامية. رافق خيرت في الحفل مجموعة من العازفين المتمكنين، منهم عازفة الهارب منال محيي الدين وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز.
كوينتن-تارانتينو

تارانتينو من النجومية إلى التقاعد.. هل ينفذ وعده؟

توقع عشاق المخرج الأمريكي الحائز جائزة الأوسكار وصانع الأفلام كوينتن جيروم تارانتينو أن اعتزامه التقاعد بعد إخراج فيلمه العاشر، ما هو إلا مجرد حيلة تسويقية لجذب نسب مشاهدة أكبر من السابق لأفلامه الأخيرة، حيث اعتبروا توقفه عن الإخراج بمثابة خسارة كبيرة لهوليود، وذلك لأنه من أفضل مخرجي على الإطلاق. وبالرغم من الشهرة والتميز الذي يحظى به إلا أن الجميع يتساءل، ما الذي يجعل مخرجا كبيرا مثل تارانتينو يفكر في التقاعد الآن رغم نجاح فيلمه التاسع Once Upon a Time in Hollywood وتحقيقه أعلى الإيرادات منذ طرحه نهاية شهر يوليو الماضي.
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انطلاق ملتقى «ميدفست- مصر» في محافظات الصعيد

بدعم من صندوق الأمم المتحدة للصحة والسكان، بمناسبة مرور 25 عاما على مؤتمر الإسكان، وبدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، ينطلق ملتقى ميدفست- مصر بعروض سينمائية وندوات نقاشية في محافظات الوجه القبلي ليشمل 3 محافظات، هي: أسيوط وسوهاج والأقصر. تقام الفعاليات في أسيوط في 4 سبتمبر، وسوهاج في 6 سبتمبر، وتختتم الفعاليات بالأقصر 8 سبتمبر، ويسمح للجمهور بحضور اليوم مجانا، حيث سيعرض 10 أفلام قصيرة، من مصر، وأمريكا، وفرنسا، وأيرلندا، والإمارات، وسيتم تقسيم الأفلام على مجموعتين، تعقب كل مجموعة جلسة نقاشية يحضرها مجموعة سينمائيين، وأطباء، ومعالجين.
ولاد رزق

إيرادات «ولاد رزق 2» تتجاوز 80 مليون جنيه

بلغ إجمالي إيرادات فيلم «ولاد رزق 2» حتى أمس الخميس 29 أغسطس، 81 مليون جنيه وذلك منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك. تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأشقاء يسيرون في طريق الجريمة على عهد قديم بينهم بأن لا يفترقوا عن بعضهم، لكن شرط أن يستعد الكل لتركها في يوم ما عندما يأتي القرار، إلا أن عملية واحدة فاشلة تفجر الخلافات الدفينة بينهم، فيتركهم الشقيق الأكبر رضا رزق (أحمد عز) والعقل المدبر لهم، ليقع الباقون في صفقة مرعبة مع تاجر مخدرات، بينما يتعرضون للخيانة، وتطاردهم الشرطة بدون سبب معروف.
تامر حسنى

تامر حسني يبدأ التحضير لفيلمه الجديد

يبدأ الفنان تامر حسني، التحضير لفيلم جديد لم يستقر على اسمه، مع المنتج سيف عريبي، من المقرر طرحه فى صيف 2020، واستعان "تامر"، بالمخرج اللبناني سعيد الماروق، ليكون مخرج العمل. يذكر أن تامر حسني يشارك في بطولة فيلم "الفلوس"، وكانت الشركة المنتجة قررت عرضه ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام المقبل، وذلك بعد خروجه من المنافسة في عيد الأضحى، وذلك بسبب عدم الانتهاء من عملية المونتاج. والفيلم من بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

إيرادات أفلام العيد.. «الفيل الأزرق 2» الثاني

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 89 مليون جنيه، منذ طرح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" يوم 25 يوليو الماضي، إذ بلغت إيراداته، أمس الأحد، نحو 748 ألف جنيه، محتلا المركز الثاني بعد "ولاد رزق" الذي حقق مليونا و491 ألف جنيه، بينما حل بعده في المركز الثالث فيلم "خيال مآتة" بـ420 ألف جنيه. ويشارك فى بطولة "الفيل الأزرق 2" النجوم "هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا"، بجانب ظهور عدد من النجوم ضيوف شرف، على رأسهم الفنان خالد الصاوي.
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