Lion King يتخطى المليار ونصف دولار عالميا

تحرير:التحرير ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

Lion King

حقق فيلم The Lion King المعاد إنتاجه على طريقة الـlive action إيرادات وصلت إلى مليار و517 مليون دولار منذ طرحه يوم 19 يوليو الماضى. وانقسمت الإيرادات إلى 517 مليون دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ومليار دولار حول العالم. وبذلك يكون الفيلم قد تخطى إيرادات فيلم The Beauty And The Beast، عالميا ومحليا، إذ وصلت إلى مليار و264 مليون دولار أمريكى. وأقيم قبل نحو شهر، عرض خاص للفيلم بمصر، تزامنا مع انطلاقة سينما I MAX، مصحوبا بعرض راقص بأزياء تتماشى مع سكان غابات السافانا الإفريقية، التي تدور فيها أحداث الفيلم.

"The Lion King" بطولة أصوات "دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز، بيلي إيشنر، جون أوليفر بيونسيه"، وسيناريو وحوار جيف ناثانسون، وإخراج جان فافريو، وهو ثاني أفلام "ديزني" التي تعيد إنتاجها، إذ سبقه فيلم "علاء الدين"، وقد حقق نجاحا كبيرا، ما دفع الشركة إلى تكرار التجربة مع "الأسد الملك" المأخوذ عن