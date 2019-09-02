كاسيميرو: ريال مدريد افتقد كل شيء أمام فياريال

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص

كاسيميرو

طالب متوسط ميدان ريال مدريد، كاسيميرو، بضرور استغلال الفريق لفترة التوقف الدولية من أجل تطوير المستوى، وذلك بعدما سقط الريال أمس في فخ التعادل الإيجابي مع فياريال بنتيجة 2-2، ليواصل إهدار النقاط بعد تعادله في الجولة الثانية على أرضه أمام بلد الوليد، وقال كاسيميرو حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نفتقد لكل شيء، بداية من التسجيل وصولًا إلى تقديم مستويات دفاعية جيدة وصولًا إلى التعامل كفريق واحد، يجب أن نتمتع بالروح، إذا عملنا بقوة سنذهب بعيدًا، فريال مدريد مطالب دائمًا بالفوز، على الرغم من أن هذا الملعب من أصعب الملاعب التي يمكن زيارتها".

وأضاف: "أعتقد أننا سيطرنا على المباراة، ولكنهم نجحوا في تسجيل الأهداف، قاتلنا حتى النهاية، خرجنا بالتعادل وواصلنا إضافة النقاط لرصيدنا، الآن وقت الراحة لتغيير أسلوب وعقلية الفريق". وبدوره قال مدرب الفريق زين الدين زيدان: "كنا نلعب بصورة جيدة حتى سجلوا الهدف الثاني، ولكن لم نظهر بشكل جيد في أول 15 دقيقة،

وأضاف: "أعتقد أننا سيطرنا على المباراة، ولكنهم نجحوا في تسجيل الأهداف، قاتلنا حتى النهاية، خرجنا بالتعادل وواصلنا إضافة النقاط لرصيدنا، الآن وقت الراحة لتغيير أسلوب وعقلية الفريق".



وبدوره قال مدرب الفريق زين الدين زيدان: "كنا نلعب بصورة جيدة حتى سجلوا الهدف الثاني، ولكن لم نظهر بشكل جيد في أول 15 دقيقة، نعم تفاعل الفريق بصورة جيدة، وكنا نستحق تسجيل المزيد من الأهداف".



وتابع: "نحتاج للتحسن على الصعيد الدفاعي، بدأنا المباراة بدون قوة، ومن العام أن تبدأ المباريات بقوة دائمًا، علينا التفكير في المباراة التالية".



وعن خطأ سيرجيو راموس: "هذه أمور وارد حدوثها في كرة القدم، وأنا سعيد بتفاعل الفريق الإيجابي مع الموقف".