رامي صبري يحيي ذكرى عامر منيب: كنت غالي عليا أوي

تحرير:التحرير ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

عامر منيب

حرص الفنان رامي صبري على إحياء ذكرى ميلاد الراحل عامر منيب، وعبر عن اشتياقه الشديد لصديق عمره، ونشر صورة لمنيب عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق قائلا: "من أكتر الأشياء اللي أثرت فيا يوم ما رُحت، كنت غالى عليا أوى وكنت دائما بشوفك أخويا الكبير علاقتى بك علاقة أبدية، ربنا يجمعني بك على خير يا عامر يا غالى يا حبيبى". وطرح رامى صبرى ألبومه الجديد "فارق معاك"، الشهر الماضى، ويضم 12 أغنية، منها "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قُلت اللي عندي"، و"هو فيه كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك".

وقال رامي فى حواره مع "التحرير" عن ردود الفعل التى وصلت إليه بخصوص الألبوم: "سعيد جدا بردود الأفعال التى استقبلتها بعد طرح الألبوم، وإعجاب الجمهور بالأشكال الموسيقية المختلفة التى قدمتها، خاصة اللون الدرامى، وكلمات الأغانى جديدة واخترتها بعناية، ويهمنى أن أقدم للجمهور دائما أفضل ما يمكن، وأحب حينما