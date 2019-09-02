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رامي صبري يحيي ذكرى عامر منيب: كنت غالي عليا أوي

تحرير:التحرير ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
عامر منيب
عامر منيب
حرص الفنان رامي صبري على إحياء ذكرى ميلاد الراحل عامر منيب، وعبر عن اشتياقه الشديد لصديق عمره، ونشر صورة لمنيب عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق قائلا: "من أكتر الأشياء اللي أثرت فيا يوم ما رُحت، كنت غالى عليا أوى وكنت دائما بشوفك أخويا الكبير علاقتى بك علاقة أبدية، ربنا يجمعني بك على خير يا عامر يا غالى يا حبيبى". وطرح رامى صبرى ألبومه الجديد "فارق معاك"، الشهر الماضى، ويضم 12 أغنية، منها "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قُلت اللي عندي"، و"هو فيه كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك".
وقال رامي فى حواره مع "التحرير" عن ردود الفعل التى وصلت إليه بخصوص الألبوم: "سعيد جدا بردود الأفعال التى استقبلتها بعد طرح الألبوم، وإعجاب الجمهور بالأشكال الموسيقية المختلفة التى قدمتها، خاصة اللون الدرامى، وكلمات الأغانى جديدة واخترتها بعناية، ويهمنى أن أقدم للجمهور دائما أفضل ما يمكن، وأحب حينما
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محمد رمضان يكشف سر سجوده لله في حفل الساحل (فيديو)

نشر الفنان محمد رمضان، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو من حفله الأخير بالساحل الشمالي الذي أقيم بإحدى القرى السياحية والذي حمل اسم "أقوى حفل في مصر"، وأكد خلاله أنه يعتبر جمهوره -بحسب تعبيره- "نعمة". وظهر رمضان في الفيديو الذي نال إعجاب جمهوره، أثناء تقديمه إحدى فقرات حفله الغنائي، ثم وجه حديثه للحضور، قائلا: "إنتوا نعمة عظيمة والله لازم أسجد لربنا شكر"، مضيفا: "وصلني من الأمن إن في اندفاعات بسيطة، إحنا كلنا جايين نتبسط، كلنا بنحب بعض، وكلنا بنحب مصر".
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أصالة تتصدر «يوتيوب» بـ3 أغانٍ.. وتراجع الهضبة

تحافظ الفنانة السورية أصالة نصري، على تصدرها قائمة تريند موقع «يوتيوب» لليوم الرابع على التوالي، إذ تحتل المراكز الثلاثة الأولى بأغاني ألبومها «في قربك» الذى طرحته الأسبوع الماضى، وجاءت أغنية «جابوا سيرته» فى المركز الأول، محققة 3 ملايين و600 ألف مشاهدة، وهى من كلمات عبد الرحمن محمد وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، بينما جاءت «حيطة سد» فى المركز الثاني، محققة 956 ألف مشاهدة، كلمات عمرو المصري وألحان عمر عادل وتوزيع عمرو الخضري، تليها «يوم يومين» التى حققت 910 آلاف مشاهدة، كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما.
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عمر خيرت يختتم فعاليات «محكى القلعة» اليوم

يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، فى ختام فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويقدم "خيرت" باقة من أجمل مقطوعاته الموسيقية التى وضعها فى مشواره الفنى الطويل، ومنها "صابر يا عم صابر، البخيل، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، ويسبقه فى الثامنة عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية، لتقدم مجموعة من الاستعراضات.
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أحمد الفيشاوي عن والده: «كان مبهج.. الله يرحمه»

بمناسبة مرور شهر على وفاته، قرر الفنان أحمد الفيشاوي أن يتذكر والده الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوي، ويكشف إحدى مميزاته. ونشر الفيشاوي، صورة لولده الفنان فاروق الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، يبدو فيها الراحل مبتسمًا للغاية، وعلّق عليها بالقول: "كان مُبهج الله يرحمه". فاروق الفيشاوي توفي فجر الخميس 25 يوليو الماضي، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة قبل رحيله تدهور حالته الصحية، ودخوله في غيبوبة كبد، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 67 عامًا.
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رامي صبري عن أصالة: فن وذوق وحب نجاح للغير

حرص الفنان رامي صبري على تهنئة المطربة السورية أصالة نصري بألبومها الجديد الذي يحمل اسم "في قربك"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ونشر رامي صبري صورة للمطربة أصالة، وكتب: "عندنا نجوم كبار في المنطقة العربية، ولكن عندنا الأصالة في الفن والذوق والحب والتقدير بنجاح الآخرين وحب النجاح للغير.. أصالة، ألف مليون مبروك ألبومك الجديد في قربك". ويتضمن ألبوم أصالة الجديد "في قربك" 10 أغانٍ هي "نكتة بايخة، مابقاش سر، حاجة متخصكش، جدا جدا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة سد، في قربك".
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رسالة مؤثرة من ليلى علوي لوالدتها في ذكرى وفاتها

وجهت الفنانة ليلى علوي رسالة مؤثرة إلى والدتها بمناسبة ذكرى رحيلها الثانية والتي توافق اليوم الأحد. ونشرت ليلى علوى، صورا تجمعها بوالدتها الراحلة عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت قائلةً: "ناس بتقول إن الأيام بتتحسب بالفرحة والعمر بيتقاس باللحظات الحلوة والإنجازات المهمة، وناس تانية بتقول العمر بيتقاس بالقرب والونس ولمة الناس اللي بتحبهم حواليك، بس أنا من يوم ما مشيتي لا عارفة أفرح ولا أحس بالإنجاز". وحرص عدد من النجوم على مواساتها، ومن بينهم النجمة هند صبري التي علّقت: "الله يرحمها تعيشي وتفتكري"، وكذلك جومانة مراد، وغيرهما.
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رامى صبرى: «فارق معاك» أجهدنى.. وشرط لتقديم ديو شعبى

فى أول تعامل للمطرب رامى صبرى مع شركة "نجوم ريكوردز"، طرح مع مطلع شهر أغسطس ألبوما يحمل اسم "فارق معاك"، ويضم 12 أغنية، ليعلن عن عودة جديدة له بشكل مختلف، حيث إنه كان حريصا على التنوع الموسيقى فى الألبوم وتقديم كلمات جيدة، ليخرج بشكل مناسب ينال إعجاب جمهوره، ويرضى ذوقه الموسيقى، وجاء هذا الألبوم بعد الصدى الكبير الذى حققته آخر أغانيه التى تحمل اسم "أهد الدنيا". "التحرير" التقت رامى صبرى ليكشف لنا كواليس تقديم ألبوم "فارق معاك"، والصعوبات التى واجهته، ورأيه فى اتجاه المطربين للأغانى السينجل، وغيرها.
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