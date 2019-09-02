حمدي النقاز يحسم الجدل حول رحيله عن الزمالك

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

النقاز

كشف الدولي التونسي حمدي النقاز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية، عن رحيله من صفوف فريق القلعة البيضاء، وأكد النقاز، في تصريحات تليفزيونية على «قناة الحدث»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، أنه لا صحة لما يتردد عن رحيله عن صفوف الفريق خلال الفترة الحالية بسبب خلافات مع رئيس مجلس إدارة ناديه الأبيض، موضحًا أنه لا يركز إلا في الملعب والمباريات فقط، لافتًا إلى أنه لا يلتفت لما وصفه بـ«الشائعات».

وقال النقاز: «لا يوجد أي خلافات مع إدارة الزمالك، والحديث عن رحيلي لا أساس له من الصحة.. أركز في الملعب مع الزمالك من أجل تحقيق الانتصارات ولا ألتفت للشائعات». وتأهل الزمالك إلى نهائي بطولة كأس مصر، للمرة الثانية على التوالي، والأربعين في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره الاتحاد السكندري،

وقال النقاز: «لا يوجد أي خلافات مع إدارة الزمالك، والحديث عن رحيلي لا أساس له من الصحة.. أركز في الملعب مع الزمالك من أجل تحقيق الانتصارات ولا ألتفت للشائعات».



وتأهل الزمالك إلى نهائي بطولة كأس مصر، للمرة الثانية على التوالي، والأربعين في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، سجله مصطفى محمد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب الإسماعيلية، ضمن مواجهات نصف نهائي المسابقة.



وينتظر الفارس الأبيض الفائز من مواجهة فريقي بيراميدز وبتروجت، التي ستقام اليوم، ويسعى الفارس الأبيض لتحقيق اللقب للمرة السابعة والعشرين بعدما حقق 26 لقبًا كان آخرها النسخة الماضية.



