هجوم إرهابي مع انطلاق حملات انتخابات الرئاسة في تونس

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

الأمن التونسي - ارشيفية

في الوقت الذي انطلقت فيه الحملات الانتخابية في البلاد للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة، المقرر اتعقادها في منتصف سبتمبر الجاري، كانت تونس على موعد مع حادث إرهابي جديد، إذ أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الإثنين، بمقتل ضابط تونسي كبير و3 إرهابيين على الأقل خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في ولاية القصرين وسط غربي البلاد، قرب الحدود مع الجزائر، وأوضحت مصادر أمنية أن تبادل إطلاق النار وقع بين إرهابيين ووحدات من الحرس الوطني التونسي بمدينة حيدرة، بحسب سكاي نيوز.

وكشف موقع راديو "موزاييك" التونسي، نقلا عن مصادر أمنية، أن الحادث أسفر عن مقتل رئيس مركز الحرس الوطني في مدينة حيدرة المحاذية للشريط الحدودي مع الجزائر، فيما تمكنت وحدات الحرس الوطني التونسي خلال العملية من القضاء على 3 إرهابيين حاولوا التسلل من جبال الكاف نحو جبال القصرين.وتبادلت قوات الحرس الوطني