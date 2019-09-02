إرهاب

هجوم إرهابي مع انطلاق حملات انتخابات الرئاسة في تونس

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
الأمن التونسي - ارشيفية
الأمن التونسي - ارشيفية
في الوقت الذي انطلقت فيه الحملات الانتخابية في البلاد للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة، المقرر اتعقادها في منتصف سبتمبر الجاري، كانت تونس على موعد مع حادث إرهابي جديد، إذ أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الإثنين، بمقتل ضابط تونسي كبير و3 إرهابيين على الأقل خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في ولاية القصرين وسط غربي البلاد، قرب الحدود مع الجزائر، وأوضحت مصادر أمنية أن تبادل إطلاق النار وقع بين إرهابيين ووحدات من الحرس الوطني التونسي بمدينة حيدرة، بحسب سكاي نيوز.
وكشف موقع راديو "موزاييك" التونسي، نقلا عن مصادر أمنية، أن الحادث أسفر عن مقتل رئيس مركز الحرس الوطني في مدينة حيدرة المحاذية للشريط الحدودي مع الجزائر، فيما تمكنت وحدات الحرس الوطني التونسي خلال العملية من القضاء على 3 إرهابيين حاولوا التسلل من جبال الكاف نحو جبال القصرين.وتبادلت قوات الحرس الوطني
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بوكو-حرام

بوكو حرام تقطع رؤوس 8 مزارعين شمال نيجيريا

قتل مسلحو حركة "بوكو حرام" الإرهابية الموالية لـ"داعش"، 8 مزارعين نيجيريين يومي الجمعة والسبت، في شمال شرقي نيجيريا، حسب سكان محليين وعناصر في الميليشيات. وهاجم رجال مدججون بالسلاح، الجمعة، قرية بالومري على بُعد 15 كيلومترا عن مايدوغوري العاصمة الإقليمية لولاية بورنو، وذبحوا 4 رجال وأسروا اثنين آخرين. والسبت، قبض المتمردون على 4 مزارعين كانوا يعملون في مزارعهم وقطعوا رؤوسهم في جيدان وايا، بضواحي مايدوغوري، حسب باباكورا كولو، زعيم ميليشيا محلية، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".
قوات-عراقية

مقتل جنديين عراقيين في هجوم مسلح بديالي

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثلاء، مقتل جنديين في هجوم مسلح شنه مجهولون على نقطة تابعة للجيش في محافظة ديالى. وقال مصدر أمني: إن "الهجوم تم على نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في منطقة قولاي بقضاء خانقين في محافظة ديالى شرق البلاد"، وفقا لـ"سبوتنيك". كان الجيش العراقي قد نشر قبل أيام بيانا، توعد فيه كل من يمس سمعة الجيش العراقي. وذكرت الوزارة في بيان: "تتقدم وزارة الدفاع بالشكر الجزيل والامتنان الكبير للشعب العراقي الكريم ظهير الجيش وسنده الأمين دفاعا عن مكانته ورمزيته العالية".
حركة-طالبان

مقتل 66 مسلحا من طالبان في غارات جوية بأفغانستان

قُتل ما لا يقل عن 66 من مسلحي طالبان في سلسلة غارات جوية نفذتها قوات الأمن الأفغانية في إقليم جور شمال غرب أفغانستان. وقالت مصادر عسكرية مطلعة، اليوم الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن "سلسلة الهجمات أسفرت عن مقتل 66 من مقاتلي طالبان وتدمير مخبأ كبير للأسلحة"، فيما لم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة الأفغانية على هذه الغارات الجوية حتى الآن. ويأتي ذلك في الوقت الذي تدهور فيه الوضع الأمني في أجزاء معينة من إقليم جور خلال الأشهر الأخيرة، إذ ينشط متشددو طالبان في بعض مناطق الإقليم وغالبا ما يشنون عمليات إرهابية.
تون

«تون».. وسيلة جديدة لتمويل الإرهاب عبر تيليجرام

خلص تقرير من 253 صفحة يوضح بالتفصيل كيفية استخدام الإرهابيين للعملات المشفرة، إلى أن الإصدار الوشيك "لشبكة تليجرام المفتوحة" المعروفة باسم "تون"، المرتبطة بشبكة العملات الإلكترونية المشفرة "جرام"، يمثل تهديدا أمنيا كبيرا للحكومة الأمريكية. ويقدم التقرير، الذي أصدره هذا الأسبوع معهد الشرق الأوسط لبحوث وسائل الإعلام في واشنطن، أدلة جديدة توضح كيف تعتمد الجماعات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم "داعش" و"القاعدة" على تطبيق "تيليجرام" للتراسل الفوري، في الحصول على العملات الإلكترونية المشفرة وتنسيق الهجمات.
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