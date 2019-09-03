الأرانب مفيدة.. قدميها لعائلتك بطرق شهية وجديدة

تناول لحوم الأرانب مناسب لمن يرغب في إنقاص وزنه، خاصة أنها تحتوي على سعرات حرارية مناسبة، إضافة إلى كثير من الفيتامينات والمعادن الهامة لنمو الجسم

تحرير:آية أشرف ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

طريقة عمل الأرانب

الأرانب من الأكلات المفيدة التي لا يعرف الكثير منا شيئا عن فوائدها، رغم أنها من أنواع اللحوم المفيدة والتي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة، وتعمل على تعزيز صحة الأسنان والعظام، لأنها غنية بنسب عالية من الكالسيوم، كما تحتوي على الحديد الذي يعالج أمراض الأنيميا، لذلك ينصح بطبخ الأرانب لعائلتك ولكن بطرق مختلفة تجعلهم يحبونها، على سبيل المثال يمكنك عمل الأرانب المحمرة أو البانيه بدلًا من المسلوقة التي يغضب منها البعض، في السطور التالية نتناول طرقا مختلفة لعمل الأرانب.

أرانب بانيه المكونات أرنب بصل جزر مرقة دجاج بيضة زيت فيجيتار ورق لورا طريقة التحضير: - تأكدي من تنظيف الأرنب وغسله جيدًا بالملح والماء. - في وعاء ضعي الماء على النار، وأضيفي البصل والجزر وورق اللورا ومكعب مرقة الدجاج، واتركي الماء حتى الغليان. - بعد غليان الماء أضيفي الأرانب بعد تقطيعها بالطريقة