الأرانب مفيدة.. قدميها لعائلتك بطرق شهية وجديدة

تناول لحوم الأرانب مناسب لمن يرغب في إنقاص وزنه، خاصة أنها تحتوي على سعرات حرارية مناسبة، إضافة إلى كثير من الفيتامينات والمعادن الهامة لنمو الجسم
الأرانب من الأكلات المفيدة التي لا يعرف الكثير منا شيئا عن فوائدها، رغم أنها من أنواع اللحوم المفيدة والتي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة، وتعمل على تعزيز صحة الأسنان والعظام، لأنها غنية بنسب عالية من الكالسيوم، كما تحتوي على الحديد الذي يعالج أمراض الأنيميا، لذلك ينصح بطبخ الأرانب لعائلتك ولكن بطرق مختلفة تجعلهم يحبونها، على سبيل المثال يمكنك عمل الأرانب المحمرة أو البانيه بدلًا من المسلوقة التي يغضب منها البعض، في السطور التالية نتناول طرقا مختلفة لعمل الأرانب.
أرانب بانيه
المكونات
أرنب
بصل
جزر
مرقة دجاج
بيضة
زيت
فيجيتار
ورق لورا
طريقة التحضير:
- تأكدي من تنظيف الأرنب وغسله جيدًا بالملح والماء.
- في وعاء ضعي الماء على النار، وأضيفي البصل والجزر وورق اللورا ومكعب مرقة الدجاج، واتركي الماء حتى الغليان.
- بعد غليان الماء أضيفي الأرانب بعد تقطيعها بالطريقة
أرانب بانيه
المكونات
أرنب
بصل
جزر
مرقة دجاج
بيضة
زيت
فيجيتار
ورق لورا
طريقة التحضير:
- تأكدي من تنظيف الأرنب وغسله جيدًا بالملح والماء.
- في وعاء ضعي الماء على النار، وأضيفي البصل والجزر وورق اللورا ومكعب مرقة الدجاج، واتركي الماء حتى الغليان.
- بعد غليان الماء أضيفي الأرانب بعد تقطيعها بالطريقة المناسبة لك، واتركيها حتى التأكد من تسويتها.
- اتركي الأرانب بعد السلق حتى تبرد، ثم ضعي البيض في وعاء وأضيفي الملح والفلفل الأسود، وفي وعاء آخر ضعي الفيجيتار.
- ضعي الأرانب في البيض ثم الفيجيتار، وحمريها بعد ذلك في طاسة بها سمنة.
- يمكنك تقديم الأرانب البانيه مع الأرز الأبيض والسلطة الخضراء، أو البطاطس المحمرة.
الأرانب المحمرة
المكونات
أرنب
بصل شرائح
ثوم مفروم
ملح وفلفل أسود
سمنة
حبهان وورق لورا
طريقة التحضير:
- تأكدي من نظافة الأرانب جيدًا وغسليها بالملح والماء، ثم قطعيها حسب عدد أفراد عائلتك.
- في طاسة تيفال ضعي السمنة وأضيفي البصل والثوم، وشوحيهما قليلًا.
- ضعي الأرانب المقطعة وقلبيها مع البصل والثوم، ثم أضيفي المياه ومرقة الدجاج.
- اتركي الأرنب على النار حتى التسوية ثم صفيه من الشوربة جيدًا.
- حمري الأرنب في السمنة حتى يتحول لونه للذهبي، وقدميه مع الأرز الأبيض والملوخية والسلطة الخضراء.
الأرانب المشوية بالبصل
المكونات
أرانب
بصل شرائح
فلفل شرائح
صلصة
دبس الرمان
ملح وفلفل أسود
حبهان وورق لورا
كاري
زنجبيل بابريكا
طريقة التحضير:
- تأكدي من غسل الأرانب وتنظيفها جيدًا بالماء والملح والدقيق.
- ضعي الملح والفلفل الأسود والتوابل المتاحة لديك على الأرانب ثم شوحيها في طاسة بها سمنة.
- استمري في تشويح الأرانب حتى يتحول لونها للذهبي، واحرصي على تقليبها جيدًا حتى لا تحترق.
- ارفعي الأرانب من الطاسة، وضعي شرائح البصل مكانها، وأضيفي الصلصة ودبس الرمان وشرائح الفلفل.
- ضعي الأرانب مرة ثانية وقلبي كل المكونات جيدًا ثم أضيفي الماء واتركي الأرانب حتى التسوية.
- في صينية الفرن رصي الأرانب وأضيفي معها خليط التوابل.
- اتركي الصينية في الفرن من ربع ساعة لثلث ساعة.
الأرانب بالصلصة
المكونات
أرانب
ملح وفلفل أسود
زيت
صلصة طماطم
ثوم مفروم
سكر
زعتر
طريقة التحضير:
- اغسلي الأرانب جيدًا وقطعيها حسب أفراد عائلتك.
- ضعي التوابل المتوفرة لديك على الأرانب واحرصي على تغطيتها من كافة الجوانب.
- أضيفي الصلصة والثوم، وقلبي كل المكونات جيدًا.
- أضيفي السكر والماء على الأرانب، واتركيها حتى التأكد من تسويتها جيدًا، ثم قدميها لعائلتك.
ملوخية بالأرانب
المكونات
أرنب
ملوخية
سمنة
بصل
طماطم
جزر
حبهان وورق لورا
ثوم مفروم
كزبرة
ملح وفلفل أسود
طريقة التحضير:
- تأكدي من غسل الأرانب جيدًا وتقطيعها.
- تبلي الأرانب بالملح والفلفل الأسود.
- في طاسة بها سمنة على النار شوحي الأرانب، ثم أضيفي الماء.
- ضعي البصل والثوم والمستكة وورق اللورا والطماطم والجزر، والملح والفلفل الأسود.
- بعد التأكد من سلق الأرانب جيدًا، ابشري بصلة وجزرا وطماطم وضعيها على قطع الأرانب ثم ضعيها في صينية داخل الفرن واتركيها حتى التحمير
لتجهيز الملوخية، ضعي شوربة الأرانب في وعاء وأضيفي الملوخية المخروطة جيدًا.
- شوحي الثوم المفروم في طاسة بها سمنة، ثم ضعي الكزبرة والثوم، وحمريهما ثم ضعيهما على الملوخية.