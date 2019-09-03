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الأرانب مفيدة.. قدميها لعائلتك بطرق شهية وجديدة

تناول لحوم الأرانب مناسب لمن يرغب في إنقاص وزنه، خاصة أنها تحتوي على سعرات حرارية مناسبة، إضافة إلى كثير من الفيتامينات والمعادن الهامة لنمو الجسم
تحرير:آية أشرف ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
طريقة عمل الأرانب
طريقة عمل الأرانب
الأرانب من الأكلات المفيدة التي لا يعرف الكثير منا شيئا عن فوائدها، رغم أنها من أنواع اللحوم المفيدة والتي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة، وتعمل على تعزيز صحة الأسنان والعظام، لأنها غنية بنسب عالية من الكالسيوم، كما تحتوي على الحديد الذي يعالج أمراض الأنيميا، لذلك ينصح بطبخ الأرانب لعائلتك ولكن بطرق مختلفة تجعلهم يحبونها، على سبيل المثال يمكنك عمل الأرانب المحمرة أو البانيه بدلًا من المسلوقة التي يغضب منها البعض، في السطور التالية نتناول طرقا مختلفة لعمل الأرانب.
أرانب بانيه المكونات أرنب بصل جزر مرقة دجاج بيضة زيت فيجيتار ورق لورا طريقة التحضير: - تأكدي من تنظيف الأرنب وغسله جيدًا بالملح والماء. - في وعاء ضعي الماء على النار، وأضيفي البصل والجزر وورق اللورا ومكعب مرقة الدجاج، واتركي الماء حتى الغليان. - بعد غليان الماء أضيفي الأرانب بعد تقطيعها بالطريقة
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قبل المدارس.. أفكار للانش بوكس مفيدة لصحة طفلك

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بالسجق.. جربي 5 أصناف شهية على سفرتك في العيد

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قرع العسل لذيذ ومفيد.. جربيه في البيت «حلو وحادق»

الحلويات من الأكلات اللذيذة المفضلة للكثير منا، وبشكل خاص الأطفال الذين يحبون الذهاب للمطاعم ومحلات الحلوى لشراء أشهى الأصناف، ولكن بعد ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة، تحاول كل ربة منزل إعداد أشهى الحلويات لعائلتها داخل المنزل بجودة مضمونة وتكاليف أقل. ومن الحلويات اللذيذة والمفيدة التي يمكنك التفكير في تجهيزها لأطفالك هي قرع العسل، فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة، منها الحديد والكالسيوم والأملاح والمعادن، كما يتميز بانخفاض السعرات الحرارية الموجودة فيه؛ لذلك يمكن تناوله لمَن يتبع حمية غذائية ويرغب في إنقاص وزنه.
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طواجن اللحمة أساسية على سفرتك في عيد الأضحى

الطواجن من الأصناف المميزة التي يعشقها الكثير منا، وتعتبر من الأصناف الأساسية التي تكون على سفرتك في العزومات، ومنها الكثير من الأنواع مثل اللحوم والكوارع والبامية والعكاوي، وغيرها، ومع اقتراب عيد الأضحى تسعى كل ربة منزل لإعداد أشهى طواجن اللحمة لعائلتها، خاصة أن الطواجن الفخار عندما تخرج من الفرن يكون لها رائحة مميزة تفتح الشهية. في السطور التالية نساعدك في التعرف على أكلات مميزة من الطواجن تقدمينها لعائلتك في عيد الأضحى بدلا من الأصناف التقليدية التي تقدمينها من أرز وفتة ولحمة محمرة وجلاش.
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وصفات طبيعية لتنظيف الكرشة والممبار.. الخل كلمة السر

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لعزومة عيد الأضحى.. جهزي 5 أصناف غير الفتة بالثوم

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