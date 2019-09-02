مرور الجيزة تتصدى لـ19 موقفا عشوائيا بمحيط الكباري

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

حملة مرورية

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، جهودهم في رحلة البحث عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولى، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 273 مخالفة مرورية متنوعة دون تحرير أي مخالفات انتظار خاطئ.

البداية من جهود الإدارة على مدى الساعة بالتصدي لانتشار المواقف العشوائية لسيارات الأجرة بمطالع ومنازل الكباري، مما يعيق السيولة المرورية، وأسفرت الجهود عن شن 19 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي للمواقف العشوائية، وتحرير 32 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان. وشنت القوات 4 حملات على



البداية من جهود الإدارة على مدى الساعة بالتصدي لانتشار المواقف العشوائية لسيارات الأجرة بمطالع ومنازل الكباري، مما يعيق السيولة المرورية، وأسفرت الجهود عن شن 19 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي للمواقف العشوائية، وتحرير 32 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.



وشنت القوات 4 حملات على سيارات السرفيس، وتحرير 60 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 157 مخالفة، فضلا عن حجز 8 دراجات نارية مخالفة "توك توك" و3 سيارات بدون لوحات معدنية.



تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالعمل على سيولة الحركة المرورية بمختلف المراكز والأقسام، بالتوازي مع خطة القطاع.



