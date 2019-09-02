رحلة شرطة المرافق لفرض هيبة الدولة في شوارع الجيزة

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

حملة لإزالة التعديات

حملات مكبرة على مدار الساعة تعدها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بحثا عن فرض سيطرتها على الشارع المصري، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن بدوائر الأقسام المختصة، رفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين.

واستهدفت الحملات مختلف القطاعات، وشارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة وإدارة شرطة المرافق وإدارة الحماية المدنية. وأسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال منع انتشار

واستهدفت الحملات مختلف القطاعات، وشارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة وإدارة شرطة المرافق وإدارة الحماية المدنية.



وأسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال منع انتشار الباعة المتجولين بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.



ومن أبرز النتائج إزالة 2545 حالة تعَدّ متنوعة على الطريق، ورفع 20 إعلانا بدون ترخيص، و1101 كرسي، و77 ثلاجة عرض، و17 عربة يد، إضافة إلى تحرير 50 محضر إشغال طريق، وإزالة 9 "غرز شاي" و2 "عشة" وحجز 14 "توك توك".



