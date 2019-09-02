جريمة

رحلة شرطة المرافق لفرض هيبة الدولة في شوارع الجيزة

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص
حملة لإزالة التعديات
حملة لإزالة التعديات
حملات مكبرة على مدار الساعة تعدها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بحثا عن فرض سيطرتها على الشارع المصري، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن بدوائر الأقسام المختصة، رفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين.
واستهدفت الحملات مختلف القطاعات، وشارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة وإدارة شرطة المرافق وإدارة الحماية المدنية. وأسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال منع انتشار
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ايمان الحصري

الخادمة والخائن وراء سرقة فيلا إيمان الحصري بأكتوبر

أسبوعان من التحري والبحث احتاج إليهما رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة لكشف ملابسات سرقة فيلا الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc" عبر شاشة "دي إم سي"، وتبين أن الخادمة ومسؤول مكتب توظيف عمالة وراء ارتكاب الواقعة. وتعود تفاصيل الحادث إلى عودة الإعلامية من الساحل الشمالي، إذ وجدت بعثرة في محتويات غرفة النوم وسرقة مبلغ مالي يقترب من 10 آلاف جنيه مع اختفاء الخادمة في ظروف غامضة، ما دفعها إلى التوجه لديوان قسم شرطة أول أكتوبر لتحرير محضر بالواقعة.
حبس-متهمه

44 غرزة بالرقبة.. حبس منتقبة حاولت ذبح سائق توكتوك

أصدرت نيابة مشتول السوق العامة، برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بحبس أربعة أشخاص، بينهم امرأة منتقبة وابنها وشقيقها، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم باستدراج سائق دراجة بخارية بثلاث عجلات «توكتوك»، بحجة توصيلهم، قبل أن يحاولون سرقة دراجته، ولما فشلوا في ذلك تعدوا عليه بأسلحة بيضاء «مطاوٍي»، وأصابوه بجروح قطعية بالرقبة واليدين، فيما احتاج جرح رقبته إلى أربعة وأربعين غرزة طبية لتقطيبه.
سجن

حبس «مستريح السويس» المتهم بالنصب على المواطنين

قررت النيابة العامة بالسويس، اليوم الإثنين، حبس "أ. ع."، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين تحت مزاعم توظيفهم في شراء الخردة والشاليهات بالعين السخنة.. وكان المتهم الملقب بـ"مستريح السويس" سلم نفسه لمباحث مديرية أمن السويس، عقب نجاح ضباط المباحث بإدارة البحث الجنائي في تضيق الخناق عليه ومنعه من الهرب للخارج، بعد صدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره لاتهامه بالاستيلاء على 40 مليون جنيه من المواطنين تحت مزاعم توظيف أموالهم.
محكمة-ارشفية

السجن 15 عاما لجواهرجي لحيازته 50 طربة حشيش

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف أحمد فؤاد، والمستشار عبد الحميد مصطفى هندي، وأمانة سر عبد الجليل خليفة، بالسجن 15 عاما، على المدعو "ن. ع. س." صاحب محل ذهب وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة الحشيش.. وتعود الواقعة في القضية رقم 4358 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان والمقيدة كلي برقم 534 غرب، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.
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خبز-عيش

مباحث التموين تضبط 23 مخبزا مخالفا في الجيزة

لا يدخر رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية الجهد من خلال الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
ازاله-تعديات-الاراضى

شرطة المرافق تتصدى للإشغالات في 6 أكتوبر

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها لفرض سيطرتها على الشارع المصري، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن بدوائر الأقسام المختصة، رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين.
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تنفيذ 83 حكما قضائيا وإزالة 346 حالة تعد بالعمرانية

شنت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بمشاركة الإدارات النوعية، في مقدمتها البحث الجنائي، برئاسة اللواء محمود السبيلي، استهدفت منطقتي الطالبية والعمرانية بقطاع الغرب، في مجال حفظ الأمن وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، خصوصا تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من الأحكام القضائية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضمن خطة القطاع لتحقيق الوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام.
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مباحث التموين تضبط 12 منشأة بدون ترخيص في الجيزة

لا يدخر رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية الجهد من خلال الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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