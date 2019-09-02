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اختراقات وترقب.. آخر التطورات في لبنان بعد القصف الإسرائيلي

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٤ ص
قصف جنوب لبنان - أرشيفية
قصف جنوب لبنان - أرشيفية
ساعات قليلة مرت على الاشتباكات التي وقعت بالأمس، بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلية، ورغم سيطرة حالة من "الهدوء الحذر" بين الطرفين، إلا ان جيش الاحتلال واصل عملياته الاستطلاعية في الأجواء اللبنانية، إذ أطلق منطادا مخصصا لأعمال الرصد وجمع المعلومات على الحدود مع لبنان، في الوقت الذي استأنفت فيه طائر الاستطلاع الإسرائيلية من دون طيار التحليق في سماءه، حيث اعتاد طيران الاحتلال اختراق الأجواء اللبنانية بمثل هذه الطائرات، لكنها توقفت عن إرسالها لعدة ساعات أثناء وبعد مرحلة الاشتباك والقصف المدفعي الذي نفذه جيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني
وساد الهدوء الحذر بلدات منطقة الجنوب اللبناني التي تعرضت بالأمس لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف ردا على قيام حزب الله بتدمير مدرعة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، وهو القصف الذي اقتصرت خسائره على أراضي وسهول زراعية، ولم يسفر عن وقوع خسائر في الأرواح أو تدمير لممتلكات المواطنين اللبنانيين. وبدأت دورية عسكرية من
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الفريق-أول-محمد-حمدان-دقلو-حميدتي (2)

حميدتي: خلايا نائمة تخطط لإفشال حكومة السودان الجديدة

"لا نجاح من دون أعداء" عبارة تصدرت رسالة تحذيرية وجهها محمد حمدان دقلو "حميدتي" قائد قوات الدعم السريع وعضو مجلس السيادة في السودان، إذ حذر فيها من وجود خلايا نائمة تخطط بقوة لإفشال الحكومة الانتقالية الجديدة، في البلاد، إذ قال دقلو، في لقاء مع جنود الدعم السريع في قاعدة بالخرطوم، إن السودان تجاوز مرحلة مهمة في تاريخه، لافتا إلى أن البلاد مرت بظروف كان يمكن أن تنجرف فيها في أي لحظة، مشيدا بحكمة الشعب السوداني والقوات التي أخرجت البلاد من عنق الزجاجة.
وزير -لخارجية -البحريني -الشيخ -خالد -بن -أحمد -آل- خليفة

نأي بالنفس.. البحرين تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان

نشرت وكالة الأنباء "رويترز"، أن وزارة الخارجية البحرينية تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان على الفور نظرا للتطورات الأمنية هناك. وعلق الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني، على العملية التي أعلن عنها حزب الله اللبناني في منطقة أفيفيم واستهدافه آلية إسرائيلية. جاء ذلك في تغريدة للوزير البحريني على صفحته بتويتر، إذ قال: "من أراد ان يفهم معنى النأي بالنفس فليتفرج على التلفزيون..". وتابع: "اعتداء دولة على أخرى شيء يحرمه القانون الدولي. ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها وتعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها".
لبنان-واسرائيل (4)

أطلقنا 100 قذيفة.. أول تعليق من نتنياهو على الهجوم اللبناني

أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال رد على العملية التي نفذها حزب الله في منطقة أفيفيم عبر إطلاق 100 قذيفة إلى جانب إطلاق النار من الجو بوسائل مختلفة، بحسب "سي إن إن عربي". جاء ذلك في أول تعليق لنتنياهو على عملية حزب الله، مساء الأحد، إذ قال في مؤتمر صحفي: أجريت قبل حوالي ساعة مشاورات مع رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ومع اللواءات. تمت مهاجمتنا بعدة صواريخ مضادة للدبابات وردينا بإطلاق 100 قذيفة وبإطلاق النار من الجو بوسائل مختلفة، نجري مشاورات حول المراحل المقبلة. أوعزت بالاستعداد لجميع السيناريوهات".
لبنان-واسرائيل (3)

بعد هجوم لبناني.. إعلان الطوارئ في مستشفيات إسرائيل

ذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن العملية التي نفذها حزب الله ضد قوات عسكرية إسرائيلية بالمنطقة الحدودية في وقت سابق اليوم الأحد، أسفرت عن وقوع 4 إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، فيما نفى الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي تلك المعلومة. من جهته، أوقف الجيش الإسرائيلي القصف المدفعي الذي كان ينفذه على قرى جنوبية ردا على هجوم حزب الله، مع تكثيف إطلاق طائرات الاستطلاع من دون طيار في الأجواء اللبنانية. وأطلع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الرئيس اللبناني ميشال عون، على الاتصالات الدولية العاجلة التي أجراها لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي.
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مايك -بومبيو -وزير- خارجية- أمريكا (2)

أمريكا تعلق على قصف لبنان بـ100 قذيفة: ندعم إسرائيل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، إن على حزب الله وقف "أعماله العدائية التي تهدد استقرار لبنان وأمنه"، بحسب "العربية". واعتبرت الخارجية الأمريكية أن "ما حصل اليوم في لبنان مثال على دور إيران في دعم الميليشيات"، مشيرة إلى الهجوم الذي نفذه حزب الله بصواريخ على قاعدة إسرائيلية في منطقة حدودية. وجددت الوزارة "دعم إسرائيل في حقها بالدفاع عن نفسها"، بعد أن ردت تل أبيب بإطلاق أكثر من 100 قذيفة على مناطق لبنانية في الجنوب. وأعلنت إسرائيل، الأحد، أنها قصفت مناطق في جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه أراضيها.
سامح-شكرى (1)

أول تحرك مصري بشأن تطورات الأحداث على حدود لبنان

تلقى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى، مساء اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية سامح شكرى، تم خلاله التشاور في شأن آخر تطورات الوضع على الحدود الجنوبية اللبنانية، عقب العملية التي نفذها حزب الله ضد مدرعة عسكرية إسرائيلية بالقرب من الحدود المشتركة بين البلدين، والرد العسكري الإسرائيلى عليها. جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريري مساء اليوم. وأجرى الحريري اتصالا برئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، قام خلاله بوضعه في أجواء الاتصالات العربية والدولية التي أجراها، في سبيل إيقاف التدهور على الحدود.
وزير -لخارجية -البحريني -الشيخ -خالد -بن -أحمد -آل- خليفة

نأي بالنفس.. البحرين تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان

نشرت وكالة الأنباء "رويترز"، أن وزارة الخارجية البحرينية تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان على الفور نظرا للتطورات الأمنية هناك. وعلق الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني، على العملية التي أعلن عنها حزب الله اللبناني في منطقة أفيفيم واستهدافه آلية إسرائيلية. جاء ذلك في تغريدة للوزير البحريني على صفحته بتويتر، إذ قال: "من أراد ان يفهم معنى النأي بالنفس فليتفرج على التلفزيون..". وتابع: "اعتداء دولة على أخرى شيء يحرمه القانون الدولي. ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها وتعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها".
لبنان-واسرائيل (4)

أطلقنا 100 قذيفة.. أول تعليق من نتنياهو على الهجوم اللبناني

أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال رد على العملية التي نفذها حزب الله في منطقة أفيفيم عبر إطلاق 100 قذيفة إلى جانب إطلاق النار من الجو بوسائل مختلفة، بحسب "سي إن إن عربي". جاء ذلك في أول تعليق لنتنياهو على عملية حزب الله، مساء الأحد، إذ قال في مؤتمر صحفي: أجريت قبل حوالي ساعة مشاورات مع رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ومع اللواءات. تمت مهاجمتنا بعدة صواريخ مضادة للدبابات وردينا بإطلاق 100 قذيفة وبإطلاق النار من الجو بوسائل مختلفة، نجري مشاورات حول المراحل المقبلة. أوعزت بالاستعداد لجميع السيناريوهات".
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