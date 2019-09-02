اختراقات وترقب.. آخر التطورات في لبنان بعد القصف الإسرائيلي

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٤ ص

قصف جنوب لبنان - أرشيفية

ساعات قليلة مرت على الاشتباكات التي وقعت بالأمس، بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلية، ورغم سيطرة حالة من "الهدوء الحذر" بين الطرفين، إلا ان جيش الاحتلال واصل عملياته الاستطلاعية في الأجواء اللبنانية، إذ أطلق منطادا مخصصا لأعمال الرصد وجمع المعلومات على الحدود مع لبنان، في الوقت الذي استأنفت فيه طائر الاستطلاع الإسرائيلية من دون طيار التحليق في سماءه، حيث اعتاد طيران الاحتلال اختراق الأجواء اللبنانية بمثل هذه الطائرات، لكنها توقفت عن إرسالها لعدة ساعات أثناء وبعد مرحلة الاشتباك والقصف المدفعي الذي نفذه جيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني

وساد الهدوء الحذر بلدات منطقة الجنوب اللبناني التي تعرضت بالأمس لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف ردا على قيام حزب الله بتدمير مدرعة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، وهو القصف الذي اقتصرت خسائره على أراضي وسهول زراعية، ولم يسفر عن وقوع خسائر في الأرواح أو تدمير لممتلكات المواطنين اللبنانيين. وبدأت دورية عسكرية من