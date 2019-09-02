5 آلاف برميل يوميا.. 10 آبار جديدة على خريطة الإنتاج البترولي

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م

طارق الملا وزير البترول

نجاحا جديدا كشفت عنه وزارة البترول، اليوم الإثنين، في إطار استراتيجيتها لزيادة الإنتاج من الثروة البترولية، إذ أعلنت حفر 10 أبار استكشافية فى الصحراء الغربية بمنطقة شرق بحرية الممتدة 3، وأسفرت تلك العمليات عن وضع الآبار على الإنتاج في وقت قياسي بمتوسط إنتاج يومى 5 آلاف برميل زيت، موضحة في بيان رسمي، أن نتائج الأعمال التى عرضها المهندس أشرف عبد الجواد رئيس شركة قارون عن العام المالى 2018/ 2019، تشير إلى أن ما تحقق فى تلك المنطقة الواعدة يمثل حوالى 16% من الإنتاج الحالى لقارون.

وكشفت النتائح أن ما تم إنفاقه على أنشطة البحث والاستكشاف يفوق ما تم إنفاقه خلال الـ3 أعوام الماضية وأن ما تم تحقيقه من نجاح في مجال الاستكشاف يؤكد أن أرض مصر غنية وما زالت زاخرة بالثروات البترولية، ما يفتح المجال أمام الشركات العالمية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف بما يسهم في زيادة معدلات الاحتياطى