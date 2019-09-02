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5 آلاف برميل يوميا.. 10 آبار جديدة على خريطة الإنتاج البترولي

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م
طارق الملا وزير البترول
طارق الملا وزير البترول
نجاحا جديدا كشفت عنه وزارة البترول، اليوم الإثنين، في إطار استراتيجيتها لزيادة الإنتاج من الثروة البترولية، إذ أعلنت حفر 10 أبار استكشافية فى الصحراء الغربية بمنطقة شرق بحرية الممتدة 3، وأسفرت تلك العمليات عن وضع الآبار على الإنتاج في وقت قياسي بمتوسط إنتاج يومى 5 آلاف برميل زيت، موضحة في بيان رسمي، أن نتائج الأعمال التى عرضها المهندس أشرف عبد الجواد رئيس شركة قارون عن العام المالى 2018/ 2019، تشير إلى أن ما تحقق فى تلك المنطقة الواعدة يمثل حوالى 16% من الإنتاج الحالى لقارون.
وكشفت النتائح أن ما تم إنفاقه على أنشطة البحث والاستكشاف يفوق ما تم إنفاقه خلال الـ3 أعوام الماضية وأن ما تم تحقيقه من نجاح في مجال الاستكشاف يؤكد أن أرض مصر غنية وما زالت زاخرة بالثروات البترولية، ما يفتح المجال أمام الشركات العالمية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف بما يسهم في زيادة معدلات الاحتياطى
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مجلس-الدولة

مجلس الدولة: لا يجوز للمرأة العمل تحت رئاسة زوجها

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم مشروعية عمل ست الهوانم عبد الموجود القائمة بأعمال مدير عام الخدمات المالية والمحاسبية بالمنطقة الجنوبية بأسوان، تحت الرئاسة المباشرة لزوجها المحاسب منصور محمد منصور القائم بأعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للقوائم المالية والتكاليف بمركز القطاع بالقاهرة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.
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محافظ البحيرة يستقبل وزير الإنتاج الحربي (صور)

استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، في مكتبه اللواء محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، في إطار التعاون بين الوزارة ومحافظة البحيرة في تنفيذ عدد من المشروعات، حيث تم توقيع بروتوكول بين الوزارة وجامعة دمنهور منذ شهور لتنفيذ مشروع إنشاء المستشفى الجامعي وكلية الطب بجامعة دمنهور، وتأتى الزيارة في إطار تدشين ووضع حجر الأساس للمشروع وتسليم موقع كلية الطب والمستشفى الجامعي لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي.
ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

رطوبة في القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ليسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدبي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
مياه (2)

رغم الحر.. انقطاع مياه الشرب عن كوم أمبو منذ 52 ساعة

حالة من الاحتقان والغضب انتابت مواطني قرى سبيل مكي والعزبة البيضاء وعمارات جبل الزلط ومنيحة وكرم الديب وأقليت والعدوة وأبو وير وعرب كيما وفطيرة قبلى وبحرى، بمركز كوم أمبو بأسوان، بالإضافة إلى عدد من القرى المتاخمة لمركز نصر النوبة، بعد استمرار انقطاع مياه الشرب عن تلك القرى والمناطق لأكثر من 52 ساعة منذ مساء الجمعة الماضى، بسبب أعمال ربط شبكات مياه الشرب بقرية فطيرة بمركز كوم أمبو، الأمر الذى فرض بدوره تدخل المسئولين بمحافظة أسوان، عقب عدم وفاء شركة مياه الشرب بالتزاماتها بوصول المياه لهذه القرى والمناطق حسب البيان الصادر عن الشركة.
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الانفصاليون جنوب اليمن (2)

الحكومة اليمنية ترحب بوقف إطلاق النار في عدن

رحبت الحكومة اليمنية، فجر يوم الأحد، بدعوة قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية لكافة المكونات والتشكيلات العسكرية التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي إلى الانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة. ورحب المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، بالوقف الفوري لإطلاق النار في العاصمة المؤقتة عدن اعتباراً من الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة الموافق 11 أغسطس.
لحوم

بزيادة 50%.. طرح لحوم إضافية بالمجمعات الاستهلاكية

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة طرح كميات منتجات اللحوم فى منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة بنسبة 50% استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، بجانب طرح المنتجات من خلال السيارات المتنقلة المجهزة فى الميادين العامة والقرى والنجوع. وأوضحت الشركة، أنه يجرى طرح اللحوم البرازيلي الطازجة 110 جنيهات والسوداني 85 جنيهًا للكيلو، واللحوم المجمدة بسعر 60 جنيهًا للكيلو واللحوم البلدية بسعر 110 جنيهات، واللحوم الضأن السودانية المبردة بسعر 95 جنيهًا للكيلو وطرح الخراف الحية بسعر 62 جنيها للكيلو القائم.
الاحتفال-بعيد-الفطر حول-العالم

لو اتعرضت لمشكلة.. أرقام تهمك في عيد الأضحى

يواجه المواطنون فى مختلف محافظات مصر العديد من المشكلات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، منها ما يخص ظاهرة التحرش التى تعاني منها الفتيات فى مصر وخاصة فى المحافظات الكبرى، وكذلك مشكلة انقطاع المياه، التى يواجهها المواطنون فى العديد من المناطق وخاصة فى المدن الجديدة، بالإضافة إلى مشكلات وسائل النقل مثل مترو الأنفاق، أو انتشار المخالفات، وهو ما يجعل المواطن يبحث عن طريقة للإبلاغ عن شكواه بشكل سريع ولكنه يتصور أن الهيئات فى أجازة ا يضا، ولكن هذا غير صحيح، فهناك أرقام للخط الساخن بمختلف الهيئات لتلقي الشكاوي ومحاولة حلها بشكل سريع خلال أ يام العيد.
بطاقات-تموين

حقيقة تراجع الحكومة عن إضافة المواليد لبطاقات التموين

أعلن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، أن ما تردد من أنباء حول تراجع الحكومة عن إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية غير صحيح ومجرد شائعات، مشيرا إلى أن وزارة التموين أكدت أنه لا صحة لتراجع الحكومة عن إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية، مُوضحة ً أنه سيتم البدء في إضافة المواليد الجُدد فور الانتهاء من تطبيق منظومة استبعاد غير المستحقين، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف إثارة غضب المواطنين.
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