السجن 15 عاما لجواهرجي لحيازته 50 طربة حشيش

تحرير:أحمد الزغبي ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف أحمد فؤاد، والمستشار عبد الحميد مصطفى هندي، وأمانة سر عبد الجليل خليفة، بالسجن 15 عاما، على المدعو "ن. ع. س." صاحب محل ذهب وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة الحشيش.. وتعود الواقعة في القضية رقم 4358 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان والمقيدة كلي برقم 534 غرب، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كشفت أن المتهم "ن. ع. س." 35 عامًا، صاحب محل ذهب مقيم بمحافظة القاهرة، يزاول نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالمخدرات خاصة الحشيش بين محافظتي القاهرة والإسكندرية. باستصدار إذن من النيابة العامة وتقنين الإجراءات، أعد رجال المباحث كمينا للمتهم وأمكن ضبطه في