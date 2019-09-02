جريمة

السجن 15 عاما لجواهرجي لحيازته 50 طربة حشيش

تحرير:أحمد الزغبي ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف أحمد فؤاد، والمستشار عبد الحميد مصطفى هندي، وأمانة سر عبد الجليل خليفة، بالسجن 15 عاما، على المدعو "ن. ع. س." صاحب محل ذهب وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة الحشيش.. وتعود الواقعة في القضية رقم 4358 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان والمقيدة كلي برقم 534 غرب، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.
تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كشفت أن المتهم "ن. ع. س." 35 عامًا، صاحب محل ذهب مقيم بمحافظة القاهرة، يزاول نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالمخدرات خاصة الحشيش بين محافظتي القاهرة والإسكندرية. باستصدار إذن من النيابة العامة وتقنين الإجراءات، أعد رجال المباحث كمينا للمتهم وأمكن ضبطه في
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ايمان الحصري

الخادمة والخائن وراء سرقة فيلا إيمان الحصري بأكتوبر

أسبوعان من التحري والبحث احتاج إليهما رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة لكشف ملابسات سرقة فيلا الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc" عبر شاشة "دي إم سي"، وتبين أن الخادمة ومسؤول مكتب توظيف عمالة وراء ارتكاب الواقعة. وتعود تفاصيل الحادث إلى عودة الإعلامية من الساحل الشمالي، إذ وجدت بعثرة في محتويات غرفة النوم وسرقة مبلغ مالي يقترب من 10 آلاف جنيه مع اختفاء الخادمة في ظروف غامضة، ما دفعها إلى التوجه لديوان قسم شرطة أول أكتوبر لتحرير محضر بالواقعة.
حبس-متهمه

44 غرزة بالرقبة.. حبس منتقبة حاولت ذبح سائق توكتوك

أصدرت نيابة مشتول السوق العامة، برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بحبس أربعة أشخاص، بينهم امرأة منتقبة وابنها وشقيقها، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم باستدراج سائق دراجة بخارية بثلاث عجلات «توكتوك»، بحجة توصيلهم، قبل أن يحاولون سرقة دراجته، ولما فشلوا في ذلك تعدوا عليه بأسلحة بيضاء «مطاوٍي»، وأصابوه بجروح قطعية بالرقبة واليدين، فيما احتاج جرح رقبته إلى أربعة وأربعين غرزة طبية لتقطيبه.
سجن

حبس «مستريح السويس» المتهم بالنصب على المواطنين

قررت النيابة العامة بالسويس، اليوم الإثنين، حبس "أ. ع."، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين تحت مزاعم توظيفهم في شراء الخردة والشاليهات بالعين السخنة.. وكان المتهم الملقب بـ"مستريح السويس" سلم نفسه لمباحث مديرية أمن السويس، عقب نجاح ضباط المباحث بإدارة البحث الجنائي في تضيق الخناق عليه ومنعه من الهرب للخارج، بعد صدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره لاتهامه بالاستيلاء على 40 مليون جنيه من المواطنين تحت مزاعم توظيف أموالهم.
حملات-ازاله (1)

رحلة شرطة المرافق لفرض هيبة الدولة في شوارع الجيزة

حملات مكبرة على مدار الساعة تعدها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بحثا عن فرض سيطرتها على الشارع المصري، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن بدوائر الأقسام المختصة، رفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين.
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حشيش

إحالة متهمين اثنين بحيازة 100 طربة حشيش للجنايات

قررت نيابة برج العرب غرب الإسكندرية، إحالة كل من "م. ف. ع" مقاول، و"م. أ. م" عامل تشطيبات إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبداللطيف حامد؛ لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة "جوهر الحشيش". وتعود تفاصيل الواقعة في القضية رقم 2406 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة برج العرب والمقيدة كلي برقم 526 غرب عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقبض على شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش بدائرة القسم.
الطفلة-سندس

إحالة المتهمين بقتل «سندس» بالإسكندرية للجنايات

قررت نيابة مينا البصل غرب الإسكندرية إحالة، كل من "ع. ر. س" سائق توك توك و شقيقته "ع" ربة منزل، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني لاتهامهما بقتل الطفلة "سندس. أ. م" وسرقتها. تعود الواقعة في القضية 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة "ن. م. ال" عاملة ببنك بتغيب ابنتها 6 سنوات بأحد شوارع القسم.
محكمة-ارشفية

«جبهة النصرة والاتجار في البشر» أبرز محاكمات الإثنين

يمر قطار المحاكمات، اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، منها الحكم على 70 متهمًا بينهم 6 محالين إلى المفتي، فى قضية اللجان النوعية بكرداسة، بينما تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 6 متهمين بالاتجار في البشر في الأزبكية، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد، وأيمن عبد اللطيف، وأحمد صابر. والمتهمون هم حمادة رشاد (جزار)، ومصطفى عبد الرحمن (عامل بمسجد)، ومحمد أحمد (عامل)، ومحمد عبد البديع (نجار)، ومحمود خالد (عامل)، وسعيد محمد (عاطل).
محكمة

إعدام طالب والمشدد لـ6 آخرين قتلوا سائق توكتوك

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، بالإعدام للمتهم "ع. غ. م" طالب، والسجن 15 عاما لكل من "ع. ف. م" عامل، و"م. ي. م" طالب، و"ع. س. م" عاطل، والسجن عامين لـ"أ. ع. م" عامل بمطعم، و"م. ع. أ" كهربائي، و"ع. ف. ع" عامل؛ لقتلهم المجني عليه "ع. م. م"، سائق توكتوك. تعود أحداث القضية رقم 37943 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة العامرية أول إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول بالعثور على جثة سائق توكتوك.
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