فايلر يصل إلى الأهلي ويتفقد منشآت «التتش»

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

فايلر

وصل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل إلى مقر النادي الأحمر بالجزيرة؛ استعدادًا لتوقيع العقود بشكل رسمي، قبل المؤتمر الصحفي الذي يعقده النادي، وفور وصول المدرب تجول في النادي الأهلي وحرص على التقاط الصور مع دولاب بطولات القلعة الحمراء، وتفقد ملعب مختار التتش وغرف الملابس والجيم. ويقدم الأهلي فايلر لوسائل الإعلام في تمام الواحدة ظهر اليوم الإثنين، بمقر النادي بالجزيرة، حيث تم الاتفاق على أن تكون مدة التعاقد موسمين.

ويضم تشكيل الجهاز الفني الجديد للأهلي كلا من السويسري فايلر، وديفيد سيزا مدربًا عاما، وتوماس بينجيللى مدربا للأحمال، وميشيل ياناكونى مدربا لحراس المرمى، بينما يستمر سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، وسامي قمصان مدربًا مساعدًا. الأهلي أعلن، السبت الماضي، بشكل رسمي عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة

ويضم تشكيل الجهاز الفني الجديد للأهلي كلا من السويسري فايلر، وديفيد سيزا مدربًا عاما، وتوماس بينجيللى مدربا للأحمال، وميشيل ياناكونى مدربا لحراس المرمى، بينما يستمر سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، وسامي قمصان مدربًا مساعدًا.



الأهلي أعلن، السبت الماضي، بشكل رسمي عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.



