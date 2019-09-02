محافظ البحيرة يستقبل وزير الإنتاج الحربي (صور)

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

محافظ البحيرة يستقبل وزير الإنتاج الحربي

استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، في مكتبه اللواء محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، في إطار التعاون بين الوزارة ومحافظة البحيرة في تنفيذ عدد من المشروعات، حيث تم توقيع بروتوكول بين الوزارة وجامعة دمنهور منذ شهور لتنفيذ مشروع إنشاء المستشفى الجامعي وكلية الطب بجامعة دمنهور، وتأتى الزيارة في إطار تدشين ووضع حجر الأساس للمشروع وتسليم موقع كلية الطب والمستشفى الجامعي لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي.

حضر الاستقبال اللواء ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي الإنشاءات والاستشارات الهندسية، ورئيس قطاع العلاقات العامة اللواء هشام خطاب، والمستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للإنتاج الحربي السيد محمد عيد بكر، والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، واللواء