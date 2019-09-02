بعد تحريره.. رحلة «الدولار الجمركي» منذ قرار التعويم

ألغت وزارة المالية العمل بنظام الدولار الجمركي، وتم تحديد سعر الدولار بحسب سعر الصرف المعلن من البنك المركزي بـ16.62 جنيه، وذلك لكل السلع المستوردة الأساسية والترفيهية

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

قررت وزارة المالية إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي، والعودة إلى تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكل أنواعها وفقا لأسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي المصري، وذلك اعتبارا من أول سبتمبر الجاري. ويعرف الدولار الجمركى بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير يوميا وفقا لأسعار تداول الدولار بالبنوك، ومن ثم فهو القيمة التى تحدد على أساسها قيمة الجمارك على المنتجات المستوردة.

ما الدولار الجمركي وتأثيره فى الأسعار؟ هو عبارة عن سعر تحدده وزارة المالية لفترة محددة لمواجهة التقلبات التى تحدث فى السعر حتى تتمكن الشركات والوزارات من سداد التزاماتها وفق سعر محدد لفترة معلومة، قد تكون شهرا على سبيل المثال، ويقوم المستورد بدفع مبالغ جمركية نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحجوزة

ما الدولار الجمركي وتأثيره فى الأسعار؟

هو عبارة عن سعر تحدده وزارة المالية لفترة محددة لمواجهة التقلبات التى تحدث فى السعر حتى تتمكن الشركات والوزارات من سداد التزاماتها وفق سعر محدد لفترة معلومة، قد تكون شهرا على سبيل المثال، ويقوم المستورد بدفع مبالغ جمركية نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحجوزة فى الجمرك وفقا لسعره المحدد، حيث يستخدم فى تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

ويتم تحديد سعر الدولار فى البنوك وفقا لآليات العرض والطلب، عند إجراءات التعاملات المصرفية الخاصة ببيع الشراء والبيع البنكنوت والتحويلات الخاصة به وفقا لقوى العرض والطلب، خاصة بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه خلال شهر نوفمبر 2016.

ويؤثر سعر الدولار الجمركى بصورة مباشرة فى الأسعار، فكلما ارتفعت قيمة الدولار الجمركى ارتفعت بالتبعية قيمة الضرائب الجمركية، ومن ثم السعر النهائى للسلعة والعكس، أى أن سعر الدولار الجمركى هو الأكثر تأثيرًا فى أسعار السلع وبصورة مباشرة.

تحرير الدولار الجمركي

يعد قرار وزارة المالية إخضاع سعر الدولار الجمركى لسعر الدولار المعلن من قبَل البنك المركزي المصري بمنزلة تحرير لسعره، خاصة أن سعره ظل لأكثر من عام ونصف العام ثابتا فى المنافذ الجمركية لكل السلع الأساسية والإستراتيجية.

وقبل تحرير سعر الصرف "التعويم" في نوفمبر 2016، كان سعر الدولار الجمركي ثابتا عند مستواه الرسمي في البنك المركزي، لكن بعد تحرير سعر الصرف، تحدد وزارة المالية سعره قبل بداية كل شهر، حيث استمر سعره يحدد بقيمة 16 جنيها لمدة 23 شهرا.

وفي ديسمبر 2018، قررت وزارة المالية إخضاع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى، وهو ما يعنى احتساب سعر الضريبة الجمركية على هذه السلع وفقا لسعر الدولار، الذي كان يحدد وقتها بنحو 17.95 جنيه، بينما ظل سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية والإستراتيجية عند 16 جنيها.

وأصدرت مصلحة الجمارك أمس، منشورا بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي سيتم العمل بها خلال شهر سبتمبر الجاري، بعد إلغاء الدولار الجمركي، ومن المقرر أن تعلن مصلحة الجمارك أسعار صرف العملات الأجنبية، بشكل يومي، وفقا للأسعار المعلنة من البنك المركزي، بينما حدد منشور مصلحة الجمارك سعر صرف الدولار عند 16.62 جنيه.

رحلة الدولار الجمركي منذ قرار التعويم في 2016

شهد سعر الدولار الجمركى استقرارا ملحوظا قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، إذ كان يحدد سعره وفقا لمتوسط سعر الدولار فى البنك المركزى والذى كان يسجل وقتها نحو 7.83 جنيه.

وعقب قرار تحرير أسعار صرف العملات، بدأت وزارة المالية فى تحديد سعره قبل بداية كل شهر.

وارتفع سعر الدولار الجمركي خلال شهر ديسمبر 2016 ليصل إلى مستوى 18.40 جنيه، ثم تم تخفيضه مع بداية عام 2017 ليتراوح سعره ما بين نحو 18.5 جنيه فى يناير، ثم انخفض إلى مستوى 15.75 جنيه فى مارس 2017، ليرتفع مرة أخرى ويستقر عند 16 جنيها بداية من شهر سبتمبر 2017، وحتى شهر نوفمبر الماضى 2018، ليعاود الصعود مرة أخرى فى ديسمبر 2018 مسجلا نحو 17.97 جنيه للسلع الترفيهية، ويستقر عند 16 جنيها للسلع الأساسية والإستراتيجية.

وفي يناير 2019، ارتفع سعر الدولار الجمركي الحر للسلع الترفيهية ليصل إلى 17.97 جنيه وتم تحديد هذا السعر حتى 31 يناير 2019.

وفي فبراير الماضي، تم خفض سعر الدولار الجمركي الحر ليصل إلى 17.70 جنيه، أي بانخفاض بلغ نحو 27 قرشا، وتم تحديد هذا السعر حتى 28 فبراير 2019.

وفي مارس الماضي، تم خفض سعر الدولار الجمركي الحر ليصل إلى 17.59 جنيه، أي بانخفاض بلغ نحو 11 قرشا، وتم تحديد هذا السعر حتى 31 مارس 2019.

وخلال شهر أبريل الماضي، تم خفض سعر الدولار الجمركي الحر ليصل إلى 17.38 جنيه، أي بانخفاض بلغ نحو 21 قرشا، وتم تحديد هذا السعر حتى 30 أبريل 2019.

وفي مايو الماضي، تم خفض سعر الدولار الجمركي الحر ليصل إلى 17.24 جنيه، أي بانخفاض بلغ نحو 14 قرشا، وتم تحديد هذا السعر حتى 31 مايو 2019.

وفي يونيو الماضي، تم خفض سعر الدولار الجمركي الحر ليصل إلى 16.86 جنيه، أي بانخفاض بلغ نحو 38 قرشا، وتم تحديد هذا السعر حتى 30 يونيو 2019.

وفي يوليو الماضي، تم خفض سعر الدولار الجمركي الحر ليصل إلى 16.77 جنيه، أي بانخفاض بلغ نحو 9 قروش، وتم تحديد هذا السعر حتى 31 يوليو 2019.

وفي أغسطس الماضي، تم خفض سعر الدولار الجمركي الحر ليصل إلى 16.62 جنيه، أي بانخفاض بلغ نحو 15 قرشا، وتم تحديد هذا السعر حتى 31 أغسطس 2019.

وبدايةً من شهر سبتمبر الجاري، تم إلغاء التعامل بسعر الدولار الجمركي لكل السلع، سواء كانت أساسية أو ترفيهية، وإخضاعها لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري بنحو 16.62 جنيه.