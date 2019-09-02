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إصابة كيفن هارت في حادث سيارة في لوس أنجلوس

تحرير:التحرير ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
كيفن هارت
كيفن هارت
تعرض الممثل العالمي كيفن هارت، لحادث سير أصيب على إثره بإصابات بالغة في حادث سيارة بولاية لوس أنجلوس الأمريكية. وقالت وكالة دوريات الطرق السريعة بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن الفنان كيفن هارت أصيب بإصابات بالغة في حادث سيارة بـ"لوس أنجلوس". وأضافت الوكالة في بيان أن هارت (40 عاما) كان في سيارة من طراز بليموث باراكودا 1970 في وقت مبكر من صباح يوم الأحد على طريق مولهولاند السريع عندما فقد السائق السيطرة على السيارة مما أدى إلى انقلابها على حافة الطريق.
ولم تخض الوكالة في تفاصيل عن طبيعة إصابات هارت، لكن موقع (تي.إم.زي) الإلكتروني لأخبار المشاهير ذكر أن ظهره أصيب. وقالت الوكالة إن السائق جيريد بلاك أصيب أيضا بشكل خطير في الحادث، مضيفة أنه لم يكن يقود تحت تأثير الكحول، وذكرت أن هارت، الذي يشتهر بأداء أدوار كوميدية في أفلام مثل (رايد ألونج)، تمكن من
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رامي مالك وصديقته يخطفان الأنظار في البندقية (صور)

لفت النجم رامي مالك (38 عاما) الأنظار ليلة أمس برفقة صديقته لوسي بوينتون (24 عاما)، في أثناء وجودهما على هامش مهرجان فينسيا السينمائي الدولي، حيث اهتمت المواقع العالمية بالرومانسية التى سيطرت عليهما طوال فترة وجودهما داخل المهرجان وحتى مغادرة الحفل. كما لفت الممثل ذو الأصول المصرية والحاصل على الأوسكار، الأنظار إليه مع حبيبته في أثناء تجولهما في مدينة البندقية الإيطالية، وذكر موقع hollywood life أن رامي وصديقته قضيا ليلة رائعة في المدينة وتناولا الطعام في مطعم هادئ، وعقب ذلك انتقلا معًا عبر قارب أجرة مائي.
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Lion King يتخطى المليار ونصف دولار عالميا

حقق فيلم The Lion King المعاد إنتاجه على طريقة الـlive action إيرادات وصلت إلى مليار و517 مليون دولار منذ طرحه يوم 19 يوليو الماضى. وانقسمت الإيرادات إلى 517 مليون دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ومليار دولار حول العالم. وبذلك يكون الفيلم قد تخطى إيرادات فيلم The Beauty And The Beast، عالميا ومحليا، إذ وصلت إلى مليار و264 مليون دولار أمريكى. وأقيم قبل نحو شهر، عرض خاص للفيلم بمصر، تزامنا مع انطلاقة سينما I MAX، مصحوبا بعرض راقص بأزياء تتماشى مع سكان غابات السافانا الإفريقية، التي تدور فيها أحداث الفيلم.
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فيلم عن فضيحة أوراق بنما ينافس في مهرجان البندقية

تشارك ميريل ستريب، النجمة الأمريكية الفائزة بالعديد من جوائز الأوسكار، في تحقيق بشأن تعاملات مالية غامضة، وذلك في الفيلم الدرامي "المغسلة- The Laundromat" المقتبس من فضيحة تسريب بيانات المعاملات المالية الخارجية المعروفة باسم أوراق بنما. ويسعى الفيلم الذي أنتجته شبكة نتفليكس إلى شرح تداعيات هذه التسريبات من خلال قصص أبطاله. ويضم طاقم العمل نجوما آخرين مثل جاري أولدمان وأنطونيو بانديراس وشارون ستون. وعُرض الفيلم لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي، الأحد.
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Once upon a time in hollywood| لوحة جديدة لتارانتينو

يعد مجرد ظهور فيلم جديد للمخرج الكبير كوينتن جيروم تارانتينو في صالات العرض والسينمات حدثا في حد ذاته لعشاق السينما الأجنبية. وعلى الرغم من أن مخزونه من الأفلام العالمية لم يكن بالكثير، فإن أغلب أفلامه هي علامات محفورة في تاريخ السينما العالمية. تتميز غالبية أفلام تارانتينو بالعنف والدم وظهور شخصيات غريبة وغير متوقعة خلال أحداث الفيلم، على الرغم من أن فيلمه الأخير لم يحصل على جوائز عالمية حتى الآن، فإنه نال استحسان الكثير من النقاد وتصفيق الجمهور العريض بعد انتهاء العرض.
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تعرف على أول نجم في هوليوود يتبرع لـ«الأمازون»

أعلن النجم الكبير ليوناردو دي كابريو، تبرعه بمبلغ 5 ملايين دولار، كمساعدة لغابات الأمازون التي تتعرض لحرائق هائلة بمعدل سريع منذ عدة أيام، وبذلك يكون أول نجم في هوليوود يبادر إلى التبرع من أجل احتواء تلك الكارثة، التي تمثل تهديدا للعالم بأسره. وقال دي كابريو، الذي يعد واحدا من أبرز النجوم المدافعين عن البيئة، إنه تبرع بهذا المبلغ من أجل دعم الجهود المبذولة لإنقاذ غابات الأمازون، حسب موقع "ذا هوليوود ريبورتر". وتكفل دي كابريو (44 عاما) بدفع المال من خلال مؤسسته البيئية "Earth Alliance"، التي أنشأها مع رجلي الأعمال لورين باول جوبز وبريان شيث.
مجموعة MBC تُطلق برنامج تعاون المجتمعات المبدعة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية (2)

MBC تتعاون مع هوليوود في برنامج «المجتمعات المبدعة»

أعلنت مجموعة MBC عن إطلاق برنامج "تعاون المجتمعات المبدعة" (CCC)، وهي رابطة تجمع بين القطاعين العام والخاص لمسؤولي الإعلام والترفيه في العالم أجمع، وذلك بهدف تعزيز أواصر العلاقات والشراكات بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جهة، وبين قطاع صناعة الترفيه في هوليوود من جهة أخرى. والتقى أعضاء الرابطة ضمن فعالية خاصة أُقيمت في لوس أنجلوس، حيث جرى خلالها الاحتفال بتخرّج 17 طالبا عربيا شابا باختصاصات كتابة السيناريو والإنتاج التليفزيوني، بعد أن خضعوا لورش عمل تدريبية تابعة لكلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا.
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