إصابة كيفن هارت في حادث سيارة في لوس أنجلوس

تحرير:التحرير ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

كيفن هارت

تعرض الممثل العالمي كيفن هارت، لحادث سير أصيب على إثره بإصابات بالغة في حادث سيارة بولاية لوس أنجلوس الأمريكية. وقالت وكالة دوريات الطرق السريعة بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن الفنان كيفن هارت أصيب بإصابات بالغة في حادث سيارة بـ"لوس أنجلوس". وأضافت الوكالة في بيان أن هارت (40 عاما) كان في سيارة من طراز بليموث باراكودا 1970 في وقت مبكر من صباح يوم الأحد على طريق مولهولاند السريع عندما فقد السائق السيطرة على السيارة مما أدى إلى انقلابها على حافة الطريق.

ولم تخض الوكالة في تفاصيل عن طبيعة إصابات هارت، لكن موقع (تي.إم.زي) الإلكتروني لأخبار المشاهير ذكر أن ظهره أصيب. وقالت الوكالة إن السائق جيريد بلاك أصيب أيضا بشكل خطير في الحادث، مضيفة أنه لم يكن يقود تحت تأثير الكحول، وذكرت أن هارت، الذي يشتهر بأداء أدوار كوميدية في أفلام مثل (رايد ألونج)، تمكن من