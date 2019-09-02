رياضة

ديسابر لا يعرف طعم الفوز أمام بتروجت وعودة

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م
سباستيان ديسابر
سباستيان ديسابر
يحتضن استاد بتروسبورت، في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز ونظيره بتروجت، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لموسم 2018- 2019، التي سيقودها تحكيميا، وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي محمود عاشور، صاحب الـ43 عامًا، والذي تقلد الشارة الدولية في 2011، علمًا بأنه بدأ مسيرته التحكيمية في 2006، ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكمًا خامسًا.
الفرنسي سباستيان ديسابر مدرب بيراميدز، واجه محمد عودة مدرب بتروجت، مرة وحيدة من قبل كانت في 17 سبتمبر 2017، وكان حينها ديسابر مدربًا للإسماعيلي، بينما كان عودة مدربًا للمقاولون العرب، وانتهت المباراة بهدف لكل فريق. سباستيان ديسابر أيضًا واجه بتروجت من قبل في الثالث من ديسمبر لعام 2017، إذ كان يقود
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وصول-المدير-الفني-الجديد-للأهلي‎ (1)

رينيه فايلر: الأهلي عظيم ولا يمكن رفضه

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أن فرصة تدريب المارد الأحمر عظيمة ولا يمكن أن يتردد في قبول تلك الفرصة، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه داخل أروقة القلعة الحمراء. الأهلي أعلن السبت الماضي، رسميا عن تولي رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
وصول-المدير-الفني-الجديد-للأهلي‎ (4)

فايلر يكشف عن طريقة اللعب مع الأهلي

ذكر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أنه يعرف مدى عظمة تقاليد المارد الأحمر وأهدافه الكبيرة، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه داخل أروقة القلعة الحمراء. الأهلي أعلن السبت الماضي، رسميا عن تولي رينيه فايلر مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
سيد-عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ: لا أحد في الأهلي يبدأ من الصفر

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي: "لا أحد في هذا النادي يبدأ من الصفر، فالكل يكمل ما قدمه السابقون، وراءنا إدارة مستقرة وجمهور كبير، والأهم من ذلك هو عملنا"، وتابع سيد عبد الحفيظ، خلال المؤتمر الصحفي للمدرب الجديد للفريق الأحمر، السويسري ريني فايلر، الذي وصل إلى مقر النادي صباح الإثنين: «النادي الأهلي دائمًا يعمل على مقولة (الجواب ما تراه بعينك، وليس ما تسمعه بأذنك)، لدينا عمل كبير وبطولات كثيرة، أرحب بالمدرب الجديد فايلر، ستنجح بنا وسننجح بك».
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بتروجت

بتروجت VS بيراميدز.. تكافؤ كبير وندّية واضحة

يحتضن استاد بتروسبورت، في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز ونظيره بتروجت، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لموسم 2018- 2019، والذي سيقوده تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي محمود عاشور صاحب الـ43 عامًا، والذي تقلد الشارة الدولية في 2011، علمًا بأنه بدأ مسيرته التحكيمية في 2006، ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكمًا خامسًا.
بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

بيراميدز يستهدف نهائي الكأس عبر بوابة بتروجت

يحتضن استاد بتروسبورت، في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز ونظيره بتروجت، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لموسم 2018- 2019. المباراة سيقودها تحكيميا، وفقا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي محمود عاشور، صاحب الـ43 عامًا، والذي تقلد الشارة الدولية في 2011، علمًا بأنه بدأ مسيرته التحكيمية في 2006، ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكما خامسا.
بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

الحدود يبحث عن خطف بطاقة نصف نهائي الكأس من بيراميدز

يحتضن استاد بتروسبورت، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء بيراميدز أمام حرس الحدود، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر لموسم 2018-2019، علمًا بأن الفائز في المباراة سيواجه بتروجيت في دور نصف النهائي. بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، نجح في العبور إلى دور الـ8 بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 1/0، أحرزه نجمه البوركيني أيريك تراوري، وفي المقابل صعد حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، بشق الأنفس بعدما واجه طلائع الجيش وتغلب عليه بركلات الترجيح (5/3)، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

اتجاه في اتحاد الكرة لتأجيل نهائي كأس مصر

كشف مصدر باللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن وجود اتجاه لتأجيل نهائي كأس مصر، المحدد له 5 سبتمبر المقبل، وتابع أن بيراميدز سيخوض ربع النهائي يوم 2 سبتمبر قبل لقاء نصف النهائي بـ48 ساعة، ومن الصعب أن يلعب النهائي يوم 5. وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم حددت مواعيد الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، إذ يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، في الأول من سبتمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد الإسماعيلية.
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