ديسابر لا يعرف طعم الفوز أمام بتروجت وعودة

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

سباستيان ديسابر

يحتضن استاد بتروسبورت، في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز ونظيره بتروجت، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لموسم 2018- 2019، التي سيقودها تحكيميا، وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي محمود عاشور، صاحب الـ43 عامًا، والذي تقلد الشارة الدولية في 2011، علمًا بأنه بدأ مسيرته التحكيمية في 2006، ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكمًا خامسًا.

الفرنسي سباستيان ديسابر مدرب بيراميدز، واجه محمد عودة مدرب بتروجت، مرة وحيدة من قبل كانت في 17 سبتمبر 2017، وكان حينها ديسابر مدربًا للإسماعيلي، بينما كان عودة مدربًا للمقاولون العرب، وانتهت المباراة بهدف لكل فريق. سباستيان ديسابر أيضًا واجه بتروجت من قبل في الثالث من ديسمبر لعام 2017، إذ كان يقود

الفرنسي سباستيان ديسابر مدرب بيراميدز، واجه محمد عودة مدرب بتروجت، مرة وحيدة من قبل كانت في 17 سبتمبر 2017، وكان حينها ديسابر مدربًا للإسماعيلي، بينما كان عودة مدربًا للمقاولون العرب، وانتهت المباراة بهدف لكل فريق.



سباستيان ديسابر أيضًا واجه بتروجت من قبل في الثالث من ديسمبر لعام 2017، إذ كان يقود الدراويش، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.



من جانبه واجه محمد عودة بيراميدز، في ثلاث مناسبات، مرتين رفقة المقاولون، تعادل خلالهما (1-1)، الأولى في أكتوبر 2017، والثانية في فبراير 2018، بينما كانت الثالثة في أبريل 2019 وكانت مع بتروجت وخسر عودة بهدفين نظيفين.



يذكر أن بتروجت وبيراميدز بمسماه الحالي أو مسماه القديم الأسيوطي سبورت، تواجها من قبل في 7 مباريات، فاز بتروجت في 3 مواجهات، وفاز بيراميدز في 3 مواجهات، وحسم التعادل نفسه في لقاء.

