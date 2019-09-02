جود لو يروج لمسلسله The New Pope بمهرجان فينسيا
تحرير:التحرير
٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
جود لو
روج الممثل جود لو، لمسلسله الجديد "البابا الجديد- The new Pope" خلال وجوده في مهرجان البندقية السينمائي. وقدم "جود لو" لمحة من The new Pope الذي تدور أحداثه في نفس عالم مسلسله السابق "البابا اليافع- the young pope"، للمخرج باولو سورينتينو في مهرجان البندقية السينمائي. ويعود لو في المسلسل الجديد لتجسيد شخصية ليني بيلاردو، الذي أصبح البابا بيوس الثالث عشر، وهو أول بابا أمريكي في التاريخ. وبعد أن تدخل الشخصية التي يلعبها لو في غيبوبة، تُنتخب شخصية معقدة يلعب دورها الممثل جون مالكوفيتش، لتحتل الكرسي البابَوي تحت اسم البابا يوحنا بولس الثالث.
وعُرضت حلقتان من حلقات المسلسل التسع أمس الأحد في المهرجان الذي تستمر أنشطته حتى يوم السبت.
ويروج حاليا النجم جود لو لمسلسله الجديد المقرر أن يبدأ عرضه في 2020 وهو مكون من 10 حلقات.
وحضر النجم العالمي "جود لو" جلسة التصوير الخاصة بمسلسله الجديد، وذلك ضمن فعاليات Venice Film Festival مهرجان فينسيا
وعُرضت حلقتان من حلقات المسلسل التسع أمس الأحد في المهرجان الذي تستمر أنشطته حتى يوم السبت.
ويروج حاليا النجم جود لو لمسلسله الجديد المقرر أن يبدأ عرضه في 2020 وهو مكون من 10 حلقات.
وحضر النجم العالمي "جود لو" جلسة التصوير الخاصة بمسلسله الجديد، وذلك ضمن فعاليات Venice Film Festival مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته الـ76، وكانت جلسة التصوير في Sala Grande في فينسيا بإيطاليا.
ويظهر لو في إعلان المسلسل وهو يسير على شاطئ بزي سباحة وحوله النساء وفي المقابل يسير مالكوفيتش في الفاتيكان بالزي البابوي الكامل.
وتحدث معجزات خلال الدراما ويتعلم الرجلان التعايش معا. وقال مالكوفيتش عن انضمامه للعمل: "كان حافزي الأساسي هو العمل مع باولو سورينتينو".