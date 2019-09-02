تهديد إيراني جديد لأوروبا بسبب الاتفاق النووي

تحرير:وكالات ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

حسن روحاني

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الخطوة الثالثة ضمن إطار خفض التزامات إيران بالاتفاق النووي، ستكون أقوى من الخطوتين الأولى والثانية، وصرح المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، اليوم الإثنين: "ستكون الخطوة الثالثة أقوى من الخطوتين الأولى والثانية لتحقق التوازن بين حقوق والتزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن الاتفاق النووي"، وتابع بأن إيران أعدت نفسها للمضي بالخطوة الثالثة في الوقت المناسب، تزامنا مع الفرصة التي منحتها لتنفيذ تعهدات أوروبا ضمن الاتفاق النووي، وفقا لتسنيم.

وأشار متحدث الخارجية الإيرانية إلى الجهود التي تبذل، لا سيما من خلال الاتصالات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومن خلال زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى باريس، مشددا على أن طهران ستمضي في الخطوة الثالثة في حال لم تصل هذه الجهود إلى أي نتيجة، وفي حال لم تتوفر الإرادة الضرورية لدى الأطراف الأوروبية