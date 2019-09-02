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تهديد إيراني جديد لأوروبا بسبب الاتفاق النووي

تحرير:وكالات ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
حسن روحاني
حسن روحاني
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الخطوة الثالثة ضمن إطار خفض التزامات إيران بالاتفاق النووي، ستكون أقوى من الخطوتين الأولى والثانية، وصرح المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، اليوم الإثنين: "ستكون الخطوة الثالثة أقوى من الخطوتين الأولى والثانية لتحقق التوازن بين حقوق والتزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن الاتفاق النووي"، وتابع بأن إيران أعدت نفسها للمضي بالخطوة الثالثة في الوقت المناسب، تزامنا مع الفرصة التي منحتها لتنفيذ تعهدات أوروبا ضمن الاتفاق النووي، وفقا لتسنيم.
وأشار متحدث الخارجية الإيرانية إلى الجهود التي تبذل، لا سيما من خلال الاتصالات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومن خلال زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى باريس، مشددا على أن طهران ستمضي في الخطوة الثالثة في حال لم تصل هذه الجهود إلى أي نتيجة، وفي حال لم تتوفر الإرادة الضرورية لدى الأطراف الأوروبية
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سيرجي-كيربيتشينكو (1)

وفاة السفير الروسي في مصر

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، وفاة السفير الروسي في مصر، سيرجي كيربيتشينكو، في إحدى مستشفيات القاهرة، عن عمر يناهز 68 عامًا، مشيرة إلى أن كيربتشينكو توفي في المستشفى بشكل مفاجئ، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل حول أسباب الوفاة.. وولد السفير الروسي عام 1951، وينتمي إلى أسرة عريقة من أب كان يعمل كمقاتل فى الفرقة 103 التابعة لحرس الكرملين، ووالدته المستعربة الروسية فاليريا نيكولاييفنا كيربيتشينكو.
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

ناقلة النفط الإيرانية ترسو قبالة سواحل لبنان

كشفت بيانات الملاحة البحرية الدولية، عن توجه ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" التي أفرجت عنها السلطات في جبل طارق قبل نحو أسبوعين، نحو سواحل لبنان، وأوضحت بيانات الملاحة، أن ناقلة النفط الإيرانية باتت عند نقطة قريبة للساحل اللبناني بين بلدة حامات ومدينة جبيل، مبتعدة عن سواحل سوريا، فيما تشير وجهة سيرها إلى أنها تبحر نحو بيروت، وفقا لـ"سبوتنيك"، فيما أفاد موقع "إيران إنترناشيونال" بأن مالك الناقلة الإيرانية باع شحنة السفينة لشركة لبنانية، متابعا: "طهران باعت هذا النفط بسعر أقل بكثير من السوق".
رئيس-الوزراء-الأسترالي-سكوت-موريسون- (2)

أستراليا تصدم أمريكا بسبب الصورايخ متوسطة المدى

تأكيد أسترالي جديد صادم لطموحات الولايات الأمريكية، إذ قال السفير الأسترالي لدى روسيا جريم ميهان، اليوم الإثنين، إن بلاده لن تنشر صواريخ متوسطة المدى على أراضيها، إذا قدمت أمريكا طلبا بهذا الشأن، موضحا أن كل من وزيرة الدفاع ليندا رينولدز، ورئيس والوزراء سكوت موريسون، قالا "إننا لن ننشر.. بالطبع، لا يمكنني التنبؤ بما يمكن لرئيس الوزراء الجديد أو الحكومة الجديدة فعله بعد 5 أو 10 سنوات، لكن رئيس وزرائنا قال إننا لن نفعل ذلك، وهذه إجابة واضحة ومحددة إلى حد ما"، بحسب سبوتنيك.
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بابا الفاتيكان يعتذر إلى المصلين بعد احتجازه في مصعد

أعلن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، أنه علق في مصعد لمدة 25 دقيقة، وقام رجال الإطفاء بإنقاذه، موضحًا بذلك سبب وصوله متأخرًا لصلاة التبشير، في الفاتيكان. وقال البابا في كلمته قبل التبشير الملائكي: "أعتذر عن تأخيري.. علقت في مصعد 25 دقيقة، حصل انقطاع في التيار الكهربائي، ثم جاء رجال الإطفاء"، وفقا لـ"إرم نيوز". وأضافت الوكالة أن سبب مشكلة المصعد هو انخفاض في الجهد الكهربائي. جدير بالذكر أن البابا يُعرف بالدقة، وهو ما دفع الحشود في ساحة القديس بطرس إلى متابعة ساعاتهم بتوتر عندما لم يظهر في القصر الرسولي، وفقا لموقع أخبار الفاتيكان.
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ترامب

أمريكا تفرض عقوبات على شركتين تابعتين للجيش الإيراني

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات جديدة على على شركتين إيرانيتين مرتبطتين بالجيش الإيراني، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الثلاثاء، أن الوضع الراهن في بلاده بشأن الاتفاق النووي لن يتغير إن لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن بلاده أولاً. تصريحات روحاني جاءت في أعقاب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الإثنين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بأن الاتفاق بين ترامب وروحاني وارد في حال تم عقد لقاء بينهما.
روحان

روحاني يضع شرطًا لتقليص الالتزام بالاتفاق النووي

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الراهن في بلاده حول الاتفاق النووي لن يتغير إن لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن بلاده أولاً. تصريحات روحاني جاءت في أعقاب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بأن الاتفاق بين ترامب وروحاني وارد في حال تم عقد لقاء بينهما، موضحًا: "تبادلنا الحديث بشأن إيران، وإننا متفقان على دعوة إيران إلى احترام التزاماتها النووية"، لافتًا إلى أننا نطمح لعقد اجتماع بين ترامب والرئيس الإيراني بحضوري.
محمد-جواد-ظريف

إيران تعلن موقفها من شن حرب في الخليج

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: إن "بلاده لن تبدأ حربًا في الخليج"، مضيفًا أن الإيرانيين سيدافعون عن أنفسهم. وتساءل ظريف في كلمة بالمعهد النرويجي للشؤون الدولية، اليوم الخميس، "هل ستنشب حرب في الخليج؟.. بمقدوري أن أقول لكم إننا لن نبدأ الحرب، لكننا سندافع عن أنفسنا". تأتي تصريحات الوزير الإيراني، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين إيران والولايات المتحدة. وأسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة في الخليج بصاروخ "أرض - جو" في يونيو، قائلة: إن "الطائرة المسيرة كانت فوق أراضيها، لكن الولايات المتحدة تقول إنها كانت في المجال الجوي الدولي".
لودريان

فرنسا لترامب: لا نحتاج إذنا للحديث عن إيران

علق وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، والتي وجه خلالها انتقادات شديدة لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب "إشارته المتناقضة" تجاه إيران، إذ قال لودريان، اليوم الجمعة، إن "فرنسا لا تحتاج إلى إذن" للإدلاء بموقف حيال إيران، موضحا، في بيان رسمي، أن باريس "تعبر عن موقفها بسيادة تامة، وإنها تلتزم بقوة السلام والأمن في المنطقة، وتعمل من أجل نزع فتيل التوتر، ولا تحتاج إلى أي إذن للقيام بذلك"، مضيفا أن فرنسا ملتزمة باتفاق فيينا الذي يمنع انتشار الأسلحة النووية".
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