حكاية عصابة «اللف على الدائري».. سرقوا باسم الشرطة

3 متهمين كرروا جرائم السرقة بالإكراه بتهديد السلاح وكارنيهات مزورة.. سرقوا 65 ألف جنيه من تاجر يقيم بسوهاج و10 آلاف درهم إماراتي و5 آلاف جنيه من مشرف عمال

تحرير:سماح عوض الله ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

مسروقات بحوزة المتهمين

ثلاثة متهمين مدججين بالأسلحة البيضاء وطبنجات صوت، بحوزتهم أجهزة لا سلكي، وكارنيهات تنسبهم بخلاف الحقيقة إلى جهاز الشرطة، اعتادوا استقلال سيارة ملاكي والمرور على الطريق الدائري، لانتقاء المارة وراغبي استقلال وسائل المواصلات الذين يقفون منفردين، وسرعان ما يداهمون المواطن المنتظر على الطريق، ويفتشونه بزعم صفتهم المصطنعة، ويستولون على المتعلقات الشخصية للضحايا من أموال وأجهزة تليفون محمولة، حتى سقطوا مؤخرًا فى قبضة رجال الشرطة، خلال سيرهم البطيء على الطريق بحثًا عن ضحية جديدة.

سقوط المتهمين كشف عن أنهم يسرقون باسم الشرطة، فليس بمجرد الاستيلاء على أموال الشخص يُظهرون حقيقتهم كلصوص، وإنما يصرون أمام الضحية على أنهم رجال شرطة، ويساومون المجني عليهم على التخلي عن متعلقاتهم ومغادرة المكان طوعًا، وإلا القبض على شخص المجني عليه وزعم اقتياده إلى قسم الشرطة وتحرير أى اتهام ضده، ويحكمون