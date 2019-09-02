حبس «مستريح السويس» المتهم بالنصب على المواطنين

تحرير:مصطفى خليل ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

صورة أرشيفية

قررت النيابة العامة بالسويس، اليوم الإثنين، حبس "أ. ع."، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين تحت مزاعم توظيفهم في شراء الخردة والشاليهات بالعين السخنة.. وكان المتهم الملقب بـ"مستريح السويس" سلم نفسه لمباحث مديرية أمن السويس، عقب نجاح ضباط المباحث بإدارة البحث الجنائي في تضيق الخناق عليه ومنعه من الهرب للخارج، بعد صدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره لاتهامه بالاستيلاء على 40 مليون جنيه من المواطنين تحت مزاعم توظيف أموالهم.

وأجرى ضباط إدارة البحث الجنائي والأموال العامة بمديرية أمن السويس، عمليات تكثيف أمني موسع لضبط المتهم، ما دفعه في النهاية لتسليم نفسه. كان "ع . أ." موظف بإحدى الشركات بمحافظة السويس، هرب بعد استيلائه على 40 مليون جنيه من مواطنين بينهم زملائه في العمل، تحت مزاعم توظيف أموالهم في شراء الشاليهات بالعين