مصدر بالجبلاية يكشف عن الجهاز الفني الجديد للمنتخب

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

المنتخب الوطني

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تردد أنباء عن التوصل إلى اتفاق مع الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري، وجهازه المعاون، عقب خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الإثنين، إن هذه الأنباء تضمنت تشكيل الجهاز الجديد على النحو التالي: حسن شحاتة رئيس الجهاز، وأحمد حسن مدير المنتخب، وضياء السيد المدرب الفني، وعبد الظاهر السقا المدرب المساعد.

كما ضم الجهاز الفني للفراعنة عادل مصطفى مدربا، وعصام الحضري مدرب حراس، ومحللي أداء اثنين. وكشف عمرو الجنايني، رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، عن الأسماء المرشحة لتولي مهمة تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، خلفًا لخافيير أجيري المدير الفني السابق، وأشار الجنايني في تصريحات تليفزيونية سابقة، إلى

كما ضم الجهاز الفني للفراعنة عادل مصطفى مدربا، وعصام الحضري مدرب حراس، ومحللي أداء اثنين.



وكشف عمرو الجنايني، رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، عن الأسماء المرشحة لتولي مهمة تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، خلفًا لخافيير أجيري المدير الفني السابق، وأشار الجنايني في تصريحات تليفزيونية سابقة، إلى أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعا لإدارة اتحاد الكرة للبت في اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.



وقال الجنايني: «لدينا خمسة مرشحين لتولي تدريب منتخب مصر، هم حسن شحاتة وأحمد حسام (ميدو) وحسام حسن وحسام البدري وإيهاب جلال»، متابعًا: «لم نستقر على اسم حتى الآن، ولا يوجد استقرار أيضًا على دمج عنصر خبرة مع شباب ومثل هذه الأمور التي يتم الحديث عنها».