رياضة

مصدر بالجبلاية يكشف عن الجهاز الفني الجديد للمنتخب

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م
المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تردد أنباء عن التوصل إلى اتفاق مع الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري، وجهازه المعاون، عقب خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الإثنين، إن هذه الأنباء تضمنت تشكيل الجهاز الجديد على النحو التالي: حسن شحاتة رئيس الجهاز، وأحمد حسن مدير المنتخب، وضياء السيد المدرب الفني، وعبد الظاهر السقا المدرب المساعد.
كما ضم الجهاز الفني للفراعنة عادل مصطفى مدربا، وعصام الحضري مدرب حراس، ومحللي أداء اثنين. وكشف عمرو الجنايني، رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، عن الأسماء المرشحة لتولي مهمة تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، خلفًا لخافيير أجيري المدير الفني السابق، وأشار الجنايني في تصريحات تليفزيونية سابقة، إلى
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رينيه فايلر: الأهلي عظيم ولا يمكن رفضه

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أن فرصة تدريب المارد الأحمر عظيمة ولا يمكن أن يتردد في قبول تلك الفرصة، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه داخل أروقة القلعة الحمراء. الأهلي أعلن السبت الماضي، رسميا عن تولي رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
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فايلر يكشف عن طريقة اللعب مع الأهلي

ذكر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أنه يعرف مدى عظمة تقاليد المارد الأحمر وأهدافه الكبيرة، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه داخل أروقة القلعة الحمراء. الأهلي أعلن السبت الماضي، رسميا عن تولي رينيه فايلر مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
سيد-عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ: لا أحد في الأهلي يبدأ من الصفر

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي: "لا أحد في هذا النادي يبدأ من الصفر، فالكل يكمل ما قدمه السابقون، وراءنا إدارة مستقرة وجمهور كبير، والأهم من ذلك هو عملنا"، وتابع سيد عبد الحفيظ، خلال المؤتمر الصحفي للمدرب الجديد للفريق الأحمر، السويسري ريني فايلر، الذي وصل إلى مقر النادي صباح الإثنين: «النادي الأهلي دائمًا يعمل على مقولة (الجواب ما تراه بعينك، وليس ما تسمعه بأذنك)، لدينا عمل كبير وبطولات كثيرة، أرحب بالمدرب الجديد فايلر، ستنجح بنا وسننجح بك».
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منتخب مصر للكرة الطائرة

صغار الفراعنة يكتفون بالمركز الرابع بمونديال الطائرة

تعرض المنتخب الوطني للشباب، للخسارة في مواجهة تحديد المركز الثالث أمام نظيره الأرجنتيني في بطولة العالم للناشئين المقامة في تونس، خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري، لينجح منتخب التانجو في تحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز على منتخب الفراعنة بنتيجة ( 3-1 )، حيث انتهى الشوط الأول لصالح الأرجنتين بنتيجة 25-19 وبنفس النتيجة انتهى الشوط الثاني، وأنهى منتخب مصر الشوط الثالث لصالحه 25-23، وحسم المنتخب الأرجنتيني الشوط الرابع 25-17 ليحصد برونزية المونديال.
اتحاد-الكرة

ماذا دار في أول اجتماع للجنة اتحاد الكرة مع «فيفا»؟

كشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل الاجتماع الأول بين اللجنة مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لمناقشة الملفات الهامة الذي سيعمل عليها الاتحاد في الفترة المقبلة لتطوير كرة القدم المصرية، وقال علي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «مساء الأنوار» عبر قناة النيل للرياضة، إن اللجنة لم تناقش ملف المدرب الجديد لمنتخب مصر خلال جلستها الأولى، مضيفًا: «الجلسة كانت مع مسؤولي الاتحاد الدولي فقط لمناقشة الأوضاع وطريقة العمل في الفترة المقبلة».
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«يد الفراعنة» تكتسح غينيا في دورة الألعاب الإفريقية

حقق منتخب مصر لكرة اليد، فوزًا كبيرًا على نظيره غينيا بنتيجة (42 - 22)، في إطار أولى مواجهات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب حاليًا، وتستمر حتى يوم 31 أغسطس الجاري، حيث انتهى الشوط الأول بفوز الفراعنة بنتيجة 21 مقابل 8، ليحصد الفريق الوطني نقاط اللقاء، في إطار سعيه للاحتفاظ باللقب الذي حققه في دورة الألعاب السابقة بالكونغو برازافيل، وتقام مباريات كرة اليد بمجمع محمد السادس بمدينة الدار البيضاء العاصمة المغربية، حيث يخوض الفريق المصري ثاني مبارياته يوم الجمعة أمام نظيره الزامبي.
عمرو -الجناينى

الجنايني عن زملكاويته: أعد جميع الأندية بتحقيق العدل

وعد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة المصري، كل جماهير الكرة المصرية بتحقيق العدل خلال الفترة المقبلة، مطالبا الجميع بدعم جميع أفراد اللجنة للمنظومة لتحقيق النجاح المنتظر. وأوضح الجنايني، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «النيل للرياضة»، أن اللجنة لديها خطة كاملة لتطوير منظومة الكرة المصرية، مؤكدًا أنه يتمنى تحقيقها لأنها ستؤدي إلى عودة الكرة المصرية لمكانها الطبيعي.
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