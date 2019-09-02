صلاح خارج القائمة النهائية لجائزة «ذا بيست»

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

محمد صلاح

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القوائم النهائية للمرشحين للفوز بجوائز "ذا بيست" للأفضل في عام 2019، وشهدت القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى، الثلاثي أليسون بيكر حارس ليفربول، إلى جانب إيديرسون حارس مانشستر سيتي، إضافة إلى حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن المتوج، أما القائمة النهائية للأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش، فقد شهدت وجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والكولومبي خوان فيرناندو كوينتيرو، لاعب ريفر بليت، إضافةً إلى لاعب دبرتسني المجري دانيل زسوري.

وضمت القائمة النهائية للاعبين المرشحين للفوز بأفضل لاعب في العالم، الثلاثي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي والهولندي فيرجيل فان ديك، المتوج منذ أيام بجائزة أفضل لاعب في أوروبا متفوقًا على نفس الثنائي. وشهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب وجود ثلاثي البريميرليج، بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ويورجن