رياضة

صلاح خارج القائمة النهائية لجائزة «ذا بيست»

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
محمد صلاح
محمد صلاح
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القوائم النهائية للمرشحين للفوز بجوائز "ذا بيست" للأفضل في عام 2019، وشهدت القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى، الثلاثي أليسون بيكر حارس ليفربول، إلى جانب إيديرسون حارس مانشستر سيتي، إضافة إلى حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن المتوج، أما القائمة النهائية للأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش، فقد شهدت وجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والكولومبي خوان فيرناندو كوينتيرو، لاعب ريفر بليت، إضافةً إلى لاعب دبرتسني المجري دانيل زسوري.
وضمت القائمة النهائية للاعبين المرشحين للفوز بأفضل لاعب في العالم، الثلاثي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي والهولندي فيرجيل فان ديك، المتوج منذ أيام بجائزة أفضل لاعب في أوروبا متفوقًا على نفس الثنائي. وشهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب وجود ثلاثي البريميرليج، بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ويورجن
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رينيه فايلر: الأهلي عظيم ولا يمكن رفضه

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أن فرصة تدريب المارد الأحمر عظيمة ولا يمكن أن يتردد في قبول تلك الفرصة، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه داخل أروقة القلعة الحمراء. الأهلي أعلن السبت الماضي، رسميا عن تولي رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
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فايلر يكشف عن طريقة اللعب مع الأهلي

ذكر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أنه يعرف مدى عظمة تقاليد المارد الأحمر وأهدافه الكبيرة، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه داخل أروقة القلعة الحمراء. الأهلي أعلن السبت الماضي، رسميا عن تولي رينيه فايلر مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
سيد-عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ: لا أحد في الأهلي يبدأ من الصفر

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي: "لا أحد في هذا النادي يبدأ من الصفر، فالكل يكمل ما قدمه السابقون، وراءنا إدارة مستقرة وجمهور كبير، والأهم من ذلك هو عملنا"، وتابع سيد عبد الحفيظ، خلال المؤتمر الصحفي للمدرب الجديد للفريق الأحمر، السويسري ريني فايلر، الذي وصل إلى مقر النادي صباح الإثنين: «النادي الأهلي دائمًا يعمل على مقولة (الجواب ما تراه بعينك، وليس ما تسمعه بأذنك)، لدينا عمل كبير وبطولات كثيرة، أرحب بالمدرب الجديد فايلر، ستنجح بنا وسننجح بك».
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ميسى

ميسي أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا، جاء ذلك خلال حفل قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، المقام حاليا في إمارة موناكو بفرنسا، متغلبًا على الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وجاء اختيار الاتحاد الأوروبي لنجم البلوجرانا نظرًا لتألقه في النسخة الماضية من المسابقة القارية، رغم أن فريقه خرج من الدور نصف النهائي أمام ليفربول.
رونالدو - ميسي

كيف تحولت خصومة رونالدو وميسي إلى التألق المبهر؟

أقرّ البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بإعجابه بمسيرة قائد برشلونة ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أن الأرجنتيني جعل منه لاعبا أفضل والعكس صحيح. وقال رونالدو: "أنا معجب كثيرا بمسيرته حتى الآن، ومن ناحيته كان قد صرح سابقا بأنه تأثر بعد مغادرتي الدوري الإسباني لأنه كان يقدر المنافسة التي كانت تجمعنا، وأنها خصومة جيدة موجودة في كرة القدم ولكنها ليست استثنائية. مايكل جوردان كان لديه منافسون في كرة السلة، آيرتون سينا وألان بروست جمعتهما منافسة كبيرة في الفورمولا 1. القاسم المشترك بين الخصومة الكبيرة في الرياضة هي أنها صحيّة".
ميسى

تسريبات.. ليونيل ميسي أفضل لاعب في أوروبا

تتجه الأنظار صوب إمارة موناكو الفرنسية يوم 29 من شهر أغسطس الجاري، إذ ستقام قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وعلى هامش القرعة سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لهذا العام، في القائمة المختصرة ما بين الثلاثي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وفيرجيل فان ديك، بعدما أعلن اليويفا عن الفائزين بالمراكز من الرابع إلى العاشر، حيث وُجد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في المركز السادس، بينما حل أليسون بيكر في المركز الرابع وساديو ماني في المركز الخامس.
رونالدو

كريستيانو رونالدو: هذا هو الاختلاف بيني وبين ميسي

أشاد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بقدرات الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، موضحا الفارق بينه وبين البرغوث، وذلك حسبما أفاد، اليوم الثلاثاء، في تصريحات لشبكة "DAZN". وقال كريستيانو رونالدو: "الاختلاف بيني وبين ميسي أنني لعبت مع أكثر من نادٍ، وحققت دوري أبطال أوروبا رفقة فريقين مختلفين، وكنت هداف دوري أبطال أوروبا لـ6 مواسم متتالية، كما أنه لا يوجد العديد من اللاعبين الذين فازوا بخمسة ألقاب في الشامبيونزليج، ولهذا السبب أشعر بأنني أجد نفسي في هذه البطولة".
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